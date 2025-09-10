No le creen: En X debaten por las 2 fotos de Javier Milei

¿Qué generó el debate en X? En primer lugar, que Javier Milei viste la misma ropa que ayer. Luego, el gesto con su rostro, muy similar en ambas imágenes. También algunos usuarios destacaron que la lapicera está ubicada en el mismo lugar de la mesa.

Urgente24 no está en condiciones de asegurar si en la foto de hoy Javier Milei fue agregado digitalmente o no, pero observando detalladamente ambas imágenes se notan algunas diferencias, como el cierre de la campera que está más abierto en la última foto. Luego, en lo que respecta a la pose del Presidente, cabe destacar que es la misma pose que realiza en casi todas las imágenes que se toma, con lo cual no sería un rango distintivo.

Lo más llamativo del asunto es que en X se debata esta cuestión, hecho que hace inferir que muchos creen factible que Javier Milei no asista a una reunión y sea agregado digitalmente en las imágenes. ¿Cuestión de credibilidad?

Veamos qué dicen en X, donde más allá del debate y las hipótesis, también hay chicanas:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gustavokogan/status/1965759929958211974&partner=&hide_thread=false No tengo pruebas, pero tampoco dudas, que en alguna de las fotos el Presidente está agregado con Photoshop pic.twitter.com/5zTYIqdDaj — Gustavo Kogan (@gustavokogan) September 10, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Temp14rio/status/1965766212216095174&partner=&hide_thread=false Teoría, el Javo no está están usando una foto vieja y lo agregan pic.twitter.com/Zpq6nPfEf3 — ELI45 (@Temp14rio) September 10, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sinurrieta/status/1965841345530179736&partner=&hide_thread=false Milei martes

Milei miércoles



Encuentre las 7 diferencias. pic.twitter.com/VakUp6evEJ — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) September 10, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/fedeaikawa/status/1965841291281133967&partner=&hide_thread=false Muy fuerte https://t.co/lg55dCWLNR — Fede Aikawa (@fedeaikawa) September 10, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/tarantulaes/status/1965517848140546215&partner=&hide_thread=false Foto editada: le cambian la ropa pic.twitter.com/0cxfQZjhPw — tarantulaes (@tarantulaes) September 9, 2025

