En X se discute y opina sobre todo, no es novedad. Pero en las últimas horas cobró fuerza la hipótesis, con el consiguiente debate, acerca de dos fotos publicadas por Javier Milei y funcionarios: hay quienes creen que el Presidente no estuvo presente en una de esas reuniones y fue 'agregado' digitalmente (photoshop o IA).
INSÓLITO
No le creen: En X debaten por las 2 fotos de Javier Milei
En la red social X se da un debate acerca de 2 fotos publicadas por Javier Milei. Hay quienes dudan de la presencia del Presidente en las reuniones.
Una de las fotos corresponde a una la reunión que ayer (09/09) encabezó Milei con la flamante "Mesa Política Nacional" -creada post derrota electoral en PBA-: en la imagen se ve al Presidente en la cabecera, junto a quienes conforman dicha mesa: Karina Milei, Martín Menem, Manuel Adorni, Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo.
La otra foto corresponde a la reunión que mantuvo este miércoles (10/09) el Presidente con Luis Caputo, Guillermo Francos y Lisandro Catalán -flamante ministro del Interior- como parte de la "Mesa Federal" que tendrá como objetivo acercarse a gobernadores "que comparten el espíritu de cambio".
¿Qué generó el debate en X? En primer lugar, que Javier Milei viste la misma ropa que ayer. Luego, el gesto con su rostro, muy similar en ambas imágenes. También algunos usuarios destacaron que la lapicera está ubicada en el mismo lugar de la mesa.
Urgente24 no está en condiciones de asegurar si en la foto de hoy Javier Milei fue agregado digitalmente o no, pero observando detalladamente ambas imágenes se notan algunas diferencias, como el cierre de la campera que está más abierto en la última foto. Luego, en lo que respecta a la pose del Presidente, cabe destacar que es la misma pose que realiza en casi todas las imágenes que se toma, con lo cual no sería un rango distintivo.
Lo más llamativo del asunto es que en X se debata esta cuestión, hecho que hace inferir que muchos creen factible que Javier Milei no asista a una reunión y sea agregado digitalmente en las imágenes. ¿Cuestión de credibilidad?
Veamos qué dicen en X, donde más allá del debate y las hipótesis, también hay chicanas:
