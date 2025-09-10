La oposición prepara una sesión caliente en Diputados para seguir metiendo presión a Milei

Desde Unión por la Patria también subieron el tono: “La ley está vigente y debe aplicarse de inmediato”, remarcó Daniel Arroyo, titular de la Comisión de Discapacidad.

Una agenda cargada

Además de la Ley de Discapacidad, la oposición planea tratar proyectos vinculados a la distribución de impuestos a los combustibles líquidos —clave para aliviar la situación financiera de las provincias— y la revisión de los DNU del Presidente, en un intento por limitar su uso.

También se evalúa habilitar interpelaciones al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio del escándalo por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras tanto, el Gobierno prepara la presentación del Presupuesto 2026, que Milei anunciará el 15 de septiembre en cadena nacional. En la oposición creen que el debate presupuestario se convertirá en otra oportunidad para mostrar la debilidad política del Ejecutivo tras el revés electoral bonaerense.

