Tras la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, la oposición busca capitalizar su impulso político y ya trabaja en la convocatoria a una sesión especial en Diputados para la próxima semana. El objetivo es avanzar con un temario cargado de proyectos incómodos para la Casa Rosada y marcarle la cancha al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
CONGRESO
La oposición prepara una sesión caliente en Diputados para seguir metiendo presión a Milei
La oposición trata de ponerse de acuerdo para que la semana próxima se dé una sesión especial en Diputados. Los temas en agenda:
La estrategia de la oposición
Los principales bloques opositores —Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica— se reunirán de manera virtual para coordinar la estrategia. La meta es alcanzar los 129 diputados necesarios para garantizar el quórum. También intentarán sumar al Frente de Izquierda y a legisladores cercanos a los gobernadores.
Entre los temas en discusión aparece el rechazo a los vetos presidenciales, el financiamiento universitario, la ley para el Hospital Garrahan y el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una pulseada clave entre el Gobierno y las provincias.
El foco en la Ley de Discapacidad
Uno de los puntos más sensibles es la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Tras el rechazo del Congreso al veto de Milei, el Ejecutivo está obligado a ponerla en marcha. Sin embargo, los legisladores opositores advierten demoras y presionan a Francos para que cumpla con la norma.
“El jefe de Gabinete tiene la obligación de reasignar las partidas. Si no lo hace, el Congreso puede interpelarlo e incluso avanzar con una moción de censura”, advirtió el radical Oscar Agost Carreño.
Desde Unión por la Patria también subieron el tono: “La ley está vigente y debe aplicarse de inmediato”, remarcó Daniel Arroyo, titular de la Comisión de Discapacidad.
Una agenda cargada
Además de la Ley de Discapacidad, la oposición planea tratar proyectos vinculados a la distribución de impuestos a los combustibles líquidos —clave para aliviar la situación financiera de las provincias— y la revisión de los DNU del Presidente, en un intento por limitar su uso.
También se evalúa habilitar interpelaciones al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio del escándalo por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mientras tanto, el Gobierno prepara la presentación del Presupuesto 2026, que Milei anunciará el 15 de septiembre en cadena nacional. En la oposición creen que el debate presupuestario se convertirá en otra oportunidad para mostrar la debilidad política del Ejecutivo tras el revés electoral bonaerense.
______________________________
Más noticias en Urgente24:
Milei busca relanzar la campaña, pero las internas lo tienen contra las cuerdas
Jubilaciones: Proponen crear un nuevo régimen previsional más flexible
Designación de Lisandro Catalán: Críticas al Gobierno por la "mesa federal" sin renovación