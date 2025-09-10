Primera misión para Lisandro Catalán: Milei enviará el Presupuesto 2026 al Congreso

El Gobierno distribuyó esta mañana la primera imagen oficial de los integrantes de la Mesa Federal con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo el presidente Milei y Catalán.

A través de su cuenta de X, Francos expresó: “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio ”, completó.

Cadena Nacional por el Presupuesto 2026

Minutos después del anuncio de Lisandro Catalán, el vocero presidencial Manuel Adorni, también por la red social X, anunció que Javier Milei hará una cadena nacional el lunes 15 de septiembre a las 21, en el marco de la presentación del Presupuesto 2026 que enviará al Congreso.

"El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026", escribió Adorni de forma escueta y concluyó con su habitual "Fin".

image Manuel Adorni y el anuncio del Presupuesto 2026

Hace rato que Adorni abandonó las conferencias de prensa, la última vez que convocó a los periodistas fue para leer un comunicado sin aceptar preguntas y donde de refirió al Andisgate. Tras la derrota electoral en provincia de Buenos Aires aún no llamó a ruedas de prensa.

El anuncio del Presupuesto 2026 va unido a la conformación de la Mesa Federal y el nombramiento de Catalán en el ministerio del Interior. Es vital para el Gobierno conseguir el favor de los mandatarios provincias y los votos de sus legisladores en el parlamento donde La Libertad Avanza hace tiempo que perdió la iniciativa política por estar en minoría ante la oposición y su cerrazón que le hizo alejarse de los 'dialoguistas'.

Pero, primero, Catalán deberá dar respuesta a los reclamos de los gobernadores que principalmente son la falta de obra pública y los giros de los ATN, todo lo que en la mirada de Milei significa gasto y amenaza al equilibrio fiscal.

