Después de presentar el regreso del Ministerio del Interior a cargo de Lisandro Catalán para restablecer el diálogo con los gobernadores, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el presidente Javier Milei hará una cadena nacional el 15/9 por el envío del Presupuesto 2026 al Congreso de la Nación.
HABRÁ CADENA NACIONAL
Primera misión para Lisandro Catalán: Milei enviará el Presupuesto 2026 al Congreso
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el lunes 15/9 habrá Cadena Nacional de Javier Milei por la presentación del Presupuesto 2026.
Ascenso de Lisandro Catalán
Primer cambio en el gabinete tras la derrota electoral del Gobierno en la provincia de Buenos Aires (¿podría haber más?): regresa el Ministerio del Interior que hasta ahora era una secretaría dependiente de la jefatura de Gabinete de Guillermo Francos y su titular Lisandro Catalán pasa a estar al frente de la cartera.
Catalán en la relación con los gobernadores va en contra de lo que pretendía el asesor Santiago Caputo que pedía su cabeza por la derrota en provincia de Buenos Aires y quería poner en ese lugar a Joaquín De la Torre.
Más allá de la interna de poder alrededor de Milei, junto con el regreso del Ministerio del Interior se armó la mesa federal a la cual se invitará a los gobernadores.
El Gobierno distribuyó esta mañana la primera imagen oficial de los integrantes de la Mesa Federal con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo el presidente Milei y Catalán.
A través de su cuenta de X, Francos expresó: “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”.
“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio ”, completó.
Cadena Nacional por el Presupuesto 2026
Minutos después del anuncio de Lisandro Catalán, el vocero presidencial Manuel Adorni, también por la red social X, anunció que Javier Milei hará una cadena nacional el lunes 15 de septiembre a las 21, en el marco de la presentación del Presupuesto 2026 que enviará al Congreso.
"El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026", escribió Adorni de forma escueta y concluyó con su habitual "Fin".
Hace rato que Adorni abandonó las conferencias de prensa, la última vez que convocó a los periodistas fue para leer un comunicado sin aceptar preguntas y donde de refirió al Andisgate. Tras la derrota electoral en provincia de Buenos Aires aún no llamó a ruedas de prensa.
El anuncio del Presupuesto 2026 va unido a la conformación de la Mesa Federal y el nombramiento de Catalán en el ministerio del Interior. Es vital para el Gobierno conseguir el favor de los mandatarios provincias y los votos de sus legisladores en el parlamento donde La Libertad Avanza hace tiempo que perdió la iniciativa política por estar en minoría ante la oposición y su cerrazón que le hizo alejarse de los 'dialoguistas'.
Pero, primero, Catalán deberá dar respuesta a los reclamos de los gobernadores que principalmente son la falta de obra pública y los giros de los ATN, todo lo que en la mirada de Milei significa gasto y amenaza al equilibrio fiscal.
--------------
Más noticias en Urgente24:
"Javier Milei asumió la conducción política de la campaña electoral y ya desplazó a Lule Menem"
Preocupación en histórica empresa textil por quiebre a la vista
Argentina 0 - Ecuador 1: un partido incómodo y un plan alternativo que no funcionó