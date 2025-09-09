"Hasta ahora, no me llamó Milei a pesar de que le hicimos una convocatoria muy respetuosa"

“El presidente es un fenómeno mundial por lo bizarro. La escuela austríaca es algo anacrónico. No existen países que apliquen ese tipo de recetas. Ya no hay libre cambistas. Donald Trump es nacionalista y proteccionista, pero Milei no se ha dado cuenta. Es una persona muy obtusa y convencida de cosas en las que ya no cree nadie”.

agua y aceite milei y trump Agua y Aceite: Javier Milei y Donald Trump. FOTO: Imagen xAI / Grok.

La situación económica de Argentina

“Tenemos las tasas de interés más altas del mundo para garantizar el carry trade o bicicleta del ministro Luis Caputo. Contra viento y marea defienden este negocio financiero”.

Consultado sobre qué pasará en Octubre, Kicillof detalló:

No hubo autocrítica, está atado al mástil y no se da cuenta que lo que se condenó el 7 de septiembre fue el discurso de odio y las políticas contra los jubilados, la salud y la educación pública.

axel-kicillof-y-javier-mileijpgwebp Axel Kicillof y Javier Milei, modelos antagónicos

Los saludos recibidos tras el triunfo en Buenos Aires

Desde el Gobierno Nacional el diálogo político es nulo a pesar de que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le envió un mensaje de felicitación formal a Axel Kicillof.

La reunión solicitada por el mandatario bonaerense al titular de la Casa Rosada está muy lejos

Al gobernador lo saludaron telefónicamente el Jefe de Estado de Brasil, Lula Da Silva; Gabriel Boric (presidente de Chile) y Yamandú Orsi (presidente de Uruguay).

Por su parte, Gustavo Petró, Presidente de Colombia, se expresó públicamente en las redes sociales. “La Argentina de los argentinos verdaderamente libres, brillará”.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo también festejó el triunfo en las redes sociales: “Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente”, escribió.

Finalmente, los ex presidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, también felicitaron a Kicillof.