Axel Kicillof acusa a Milei de no tener coraje para llamarlo: "Es un presidente, no un tuitero"

“Los gobernadores, tanto peronistas como opositores, confirmaron que no hubo ninguna comunicación. Es urgente que se abra un canal de diálogo real”, subrayó.

La disputa por los fondos

El gobernador también remarcó que existe consenso entre las provincias sobre la necesidad de reclamar recursos retenidos por Nación. “Ya firmamos un acuerdo en el CFI: hay fondos que corresponden a las provincias y que el Gobierno nacional se apropia de manera ilegal. Deben devolverlos”, dijo, mencionando en particular los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, que la Cámara de Diputados ya convirtió en ley.

Esa norma establece que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se reparta automáticamente entre las provincias como parte de la coparticipación. Sin embargo, Milei anticipó que la vetará porque considera que pone en riesgo el superávit fiscal.

Para Kicillof, más allá de las diferencias ideológicas, la relación entre Nación y Provincia necesita un mínimo de institucionalidad. “El Presidente no es un tuitero ni un economista austríaco. Es el Presidente, y tiene que hacerse cargo de su rol”, advirtió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1965096501220458821&partner=&hide_thread=false Este triunfo es de todos los que queremos una Argentina más justa. Hay una alternativa a la crueldad y lo demostramos sumando fuerzas, con las urnas llenas de votos y con la esperanza de millones de bonaerenses.



¡Hay otro camino y empezamos a recorrerlo! pic.twitter.com/wbAS69mCqQ — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 8, 2025

________________________________

Más noticias en Urgente24:

Primer round del caso $LIBRA: El jefe Anticorrupción de Milei esquivó la citación del Congreso

Fausto Spotorno: "Faltan dólares para pagar la deuda"

Se mueve Diego Spagnuolo y en Py hablan de una ONG de asistencia a los arrepentidos