Axel Kicillof acusa a Milei de no tener coraje para llamarlo: "Es un presidente, no un tuitero"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a insistir este martes en que el presidente Javier Milei debe establecer un canal de comunicación institucional con la Provincia de Buenos Aires, pese a las fuertes diferencias políticas que los separan.
“Le pedí que me llamara y no lo hace. Yo nunca lo insulté, nunca le falté el respeto. No comparto nada con él, me parece un personaje repudiable, pero tenemos que tener un diálogo respetuoso”, señaló en una entrevista radial.
El pedido llega en un contexto particular: tras el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en territorio bonaerense, Kicillof subió al escenario y le exigió públicamente al jefe de Estado que “tenga el coraje y la valentía” de hablar con él. Hasta ahora, la única señal fue un mensaje informal del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de WhatsApp.
Críticas al “desgobierno”
Más allá de reclamar diálogo, el mandatario provincial cuestionó duramente a la gestión libertaria. La calificó como un “desgobierno” y apuntó contra los despidos de casi 200 funcionarios. “Es un Gobierno de inestabilidad institucional absoluta, que vino a destruir el Estado desde adentro, y lo está logrando por inútiles”, lanzó.
La mesa de diálogo que no llega
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado una convocatoria a los gobernadores para abrir una mesa de diálogo federal. Sin embargo, Kicillof aseguró que en el chat que comparten los mandatarios provinciales nadie recibió aún un contacto oficial de la Casa Rosada.
“Los gobernadores, tanto peronistas como opositores, confirmaron que no hubo ninguna comunicación. Es urgente que se abra un canal de diálogo real”, subrayó.
La disputa por los fondos
El gobernador también remarcó que existe consenso entre las provincias sobre la necesidad de reclamar recursos retenidos por Nación. “Ya firmamos un acuerdo en el CFI: hay fondos que corresponden a las provincias y que el Gobierno nacional se apropia de manera ilegal. Deben devolverlos”, dijo, mencionando en particular los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles, que la Cámara de Diputados ya convirtió en ley.
Esa norma establece que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se reparta automáticamente entre las provincias como parte de la coparticipación. Sin embargo, Milei anticipó que la vetará porque considera que pone en riesgo el superávit fiscal.
Para Kicillof, más allá de las diferencias ideológicas, la relación entre Nación y Provincia necesita un mínimo de institucionalidad. “El Presidente no es un tuitero ni un economista austríaco. Es el Presidente, y tiene que hacerse cargo de su rol”, advirtió.
