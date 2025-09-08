Axel Kicillof: "La gente castigó a Milei por su disfrute sádico del ajuste"

Kicillof contó que el objetivo de un diálogo con el Presidente es frenar la pérdida de fuentes de trabajo y otros temas "graves y estructurales" que afectan a la Argentina. "Es un llamado necesario", agregó.

Pidió, en tanto, que el Gobierno revise su política económica tras la derrota. “Ahora no cambió todo, sigue gobernando Milei y necesitamos que cambie el rumbo”, sostuvo.

“Tiene esa responsabilidad, cuidar a la gente, a los jubilados, a los laburantes. Lo dice la Constitución, y lo está incumpliendo. No puede gobernar por vetos y por decretos, tiene que haber consenso, no puede hacer lo que se le cante”, apuntó en una entrevista con Radio 10.

Por otra parte, el gobernador también envió un mensaje a la interna peronista, que transitó duras discusiones en torno al desdoblamiento de las elecciones bonaerenses y el armado de la estrategia electoral. Cabe recordar que Cristina Kirchner, que ahora se sube al triunfo de Fuerza Patria, fue una férrea opositora al desdoblamiento de los comicios que había dispuesto Axel Kicillof.

"Hubo señales claras que no es por el lado de la interna ni de las peleas", afirmó con cautela, en torno al otro mensaje que dejaron las urnas.

En esa línea, pidió generosidad y madurez para construir una propuesta que muestre una forma de gestión diferente a la libertaria.

"Tenemos una responsabilidad muy grande para lo que viene, y construir una alternativa a Milei", manifestó el gobernador de la Provincia. Y concluyó: "Ayer habló contundentemente en las urnas el pueblo de la Provincia, hay que escuchar eso, y nos tiene que orientar para seguir trabajando".

