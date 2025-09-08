El gobernador bonaerense Axel Kicillof analizó este lunes (08/09) la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, y aseguró que "con su voto, la gente castigó y repudió a Milei por su alevosía y disfrute sádico del ajuste".
ELECCIONES PBA
Axel Kicillof: "La gente castigó a Milei por su disfrute sádico del ajuste"
Axel Kicillof analizó el resultado de los comicios en PBA, que fue "un voto castigo a Javier Milei". También envió un mensaje a la interna peronista.
Además, señaló que el duro revés a La Libertad Avanza en territorio bonaerense le pone un freno a la "tendencia autoritaria" del Gobierno de Javier Milei.
"Creo que se castigó y se repudió con el voto al Gobierno de Milei, se abaló, y se acompañó lo que hizo el gobierno de la Provincia", fueron los dos factores que -según el gobernador- fueron determinantes en el resultado electoral.
Axel Kicillof sostuvo que los comicios del domingo fueron un plebiscito para ambas gestiones y destacó el triunfo "categórico" del peronismo, que desde hacía veinte años no ganaba en las elecciones de medio término.
"Es una vuelta de página para el peronismo de la Provincia", sentenció. Y volvió a reiterar el pedido al jefe de Estado para que se comunique para tener una reunión para hablar respecto a responsabilidades y gestión.
Kicillof contó que el objetivo de un diálogo con el Presidente es frenar la pérdida de fuentes de trabajo y otros temas "graves y estructurales" que afectan a la Argentina. "Es un llamado necesario", agregó.
Pidió, en tanto, que el Gobierno revise su política económica tras la derrota. “Ahora no cambió todo, sigue gobernando Milei y necesitamos que cambie el rumbo”, sostuvo.
“Tiene esa responsabilidad, cuidar a la gente, a los jubilados, a los laburantes. Lo dice la Constitución, y lo está incumpliendo. No puede gobernar por vetos y por decretos, tiene que haber consenso, no puede hacer lo que se le cante”, apuntó en una entrevista con Radio 10.
Por otra parte, el gobernador también envió un mensaje a la interna peronista, que transitó duras discusiones en torno al desdoblamiento de las elecciones bonaerenses y el armado de la estrategia electoral. Cabe recordar que Cristina Kirchner, que ahora se sube al triunfo de Fuerza Patria, fue una férrea opositora al desdoblamiento de los comicios que había dispuesto Axel Kicillof.
"Hubo señales claras que no es por el lado de la interna ni de las peleas", afirmó con cautela, en torno al otro mensaje que dejaron las urnas.
En esa línea, pidió generosidad y madurez para construir una propuesta que muestre una forma de gestión diferente a la libertaria.
"Tenemos una responsabilidad muy grande para lo que viene, y construir una alternativa a Milei", manifestó el gobernador de la Provincia. Y concluyó: "Ayer habló contundentemente en las urnas el pueblo de la Provincia, hay que escuchar eso, y nos tiene que orientar para seguir trabajando".
---------------
Otras noticias en Urgente24:
Abatido por la derrota libertaria: Antonio Laje se enojó con los bonaerenses
Derrota electoral: Morgan Stanley da un giro drástico y lanza advertencia por la Argentina
Coto sacude el mercado inaugurando un Data Center con triple certificación internacional
Nelson Castro opinó tajante sobre la salud mental de Milei: "Lo digo con toda responsabilidad"
El mítico auto que regresó a la vida en Japón y volverá locos a los fanáticos