Coto sacude el mercado inaugurando un Data Center con triple certificación internacional

La apuesta no solo apunta a optimizar la operatividad interna, sino también a garantizar mayores niveles de seguridad de la información, un aspecto clave en tiempos donde la ciberseguridad es una prioridad para empresas de todos los sectores.

Con esta inauguración, Coto se apropia del podio y se corona como pionera en infraestructura tecnológica dentro del sector retail argentino, elevando los estándares de la industria a nivel nacional y regional.

coto, data center 2

¿Qué impacto tiene para Coto la triple certificación internacional?

La obtención de la triple certificación internacional en diseño, construcción y operación del Data Center es un hito inédito en la Argentina. Este logro garantiza que las instalaciones cumplen con los estándares más exigentes del mundo en cuanto a confiabilidad, eficiencia y seguridad tecnológica.

Además, esta certificación refuerza la imagen de Coto como una compañía innovadora que no solo se dedica a la venta minorista, sino que también invierte en infraestructura tecnológica de primer nivel para sostener su crecimiento y mejorar la calidad del servicio.

