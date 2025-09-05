La cadena de supermercados Coto volvió a sorprender al mercado tecnológico y empresarial argentino con la inauguración del “Alfredo Coto Datacenter”, el primero y único Data Center privado del país en obtener triple certificación internacional en diseño, construcción y operación.
DE QUÉ SE TRATA
Coto sacude el mercado inaugurando un Data Center con triple certificación internacional
La inauguración del Alfredo Coto Datacenter ahora se consolida como referente en modernización digital dentro del sector supermercadista y empresarial.
Con una inversión que supera los 6,5 millones de dólares, la compañía refuerza su estrategia de modernización digital y consolida su liderazgo en la región, combinando la innovación tecnológica con la búsqueda de la máxima eficiencia operativa.
Desde la Dirección de Tecnología y Canales Digitales de Coto explicaron que este centro permitirá “mayor agilidad, escalabilidad y resiliencia” para acompañar el crecimiento de la compañía y mejorar la experiencia tanto de clientes como de colaboradores.
Coto y la transformación digital: ¿qué significa este avance para la empresa?
El nuevo Data Center se enmarca en un plan integral de transformación tecnológica que busca combinar infraestructura física de última generación con soluciones en la nube. Esta estrategia híbrida permite a Coto desarrollar un ecosistema tecnológico robusto, preparado para responder a las demandas de un mercado cada vez más digitalizado.
La apuesta no solo apunta a optimizar la operatividad interna, sino también a garantizar mayores niveles de seguridad de la información, un aspecto clave en tiempos donde la ciberseguridad es una prioridad para empresas de todos los sectores.
Con esta inauguración, Coto se apropia del podio y se corona como pionera en infraestructura tecnológica dentro del sector retail argentino, elevando los estándares de la industria a nivel nacional y regional.
¿Qué impacto tiene para Coto la triple certificación internacional?
La obtención de la triple certificación internacional en diseño, construcción y operación del Data Center es un hito inédito en la Argentina. Este logro garantiza que las instalaciones cumplen con los estándares más exigentes del mundo en cuanto a confiabilidad, eficiencia y seguridad tecnológica.
Además, esta certificación refuerza la imagen de Coto como una compañía innovadora que no solo se dedica a la venta minorista, sino que también invierte en infraestructura tecnológica de primer nivel para sostener su crecimiento y mejorar la calidad del servicio.
