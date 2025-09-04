Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad

Live Blog Post

Arrancó la sesión en el Senado: todo listo para otro golpe político a Milei

El oficialismo vuelve a quedar contra las cuerdas en el Congreso. Pasadas las 11:10 AM de este jueves, el Senado inició una sesión clave que podría marcar un hecho inédito en más de dos décadas: el rechazo de un veto presidencial. El centro del debate es la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que ya había sido aprobada por unanimidad en la Cámara alta y que, todo indica, volverá a imponerse pese a la resistencia libertaria.

La situación es delicada para Javier Milei, que sigue en Estados Unidos y dejó la presidencia provisional en manos de Victoria Villarruel. La sesión, presidida por Bartolomé Abdala, comenzó con un clima adverso para La Libertad Avanza, que no cuenta con los números para sostener el veto.

La señal ya la había dado Diputados el 20 de agosto: 172 legisladores votaron por la insistencia en la ley, contra apenas 73 rechazos y 2 abstenciones. El antecedente en el Senado tampoco deja margen: el 10 de julio el proyecto fue aprobado con 56 votos a favor y ninguno en contra.

Un temario incómodo para el oficialismo

El primer tema a tratar es la insistencia con la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero no será el único dolor de cabeza para el Gobierno. El segundo punto de la agenda es la reforma al Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un proyecto impulsado por la oposición que busca limitar la práctica de los “mega decretos” como el DNU 70/2023, con el que Milei inició su gestión.

La propuesta incluye la incorporación del artículo 1 bis a la Ley 26.122, que establece que cada DNU deberá versar sobre una única materia para garantizar un tratamiento individual en el Congreso. También incorpora el artículo 21 bis, que habilita a ambas Cámaras a tratar los decretos aun en receso parlamentario.

Más adelante, los senadores debatirán una modificación al régimen de retiro anticipado para el personal temporario del propio Senado con más de seis años de antigüedad. El cierre quedará reservado a convenios internacionales con Francia y Austria para evitar la doble imposición tributaria y reforzar la cooperación fiscal.

Lo que quedó afuera

El pedido de Unión por la Patria para interpelar a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central en el armado político libertario, finalmente no fue incluido en el temario de la sesión.

Con este escenario, el Senado se encamina a dejar expuesto al oficialismo en un nuevo traspié parlamentario. Y si el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad es rechazado, Milei quedará frente a un hecho histórico: sería la primera vez en 22 años que el Congreso desoye de manera tan contundente a un presidente.