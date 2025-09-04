Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad

Rechazo al veto: Senadores de la oposición insisten en "la crueldad" de Milei y le piden "gestionar"
En el transcurso de la sesión de hoy 04/09, los senadores nacionales opositores al Gobierno libertario coincidieron en "la crueldad" de Javier Milei hacia las personas con discapacidad.
"Todos somos iguales ante la ley, incluso las personas con discapacidad, a quienes hay que integrar. Integrarlo con un Estado presente. Las familias no se la tienen que arreglar solas, el Estado debe dar acompañamiento y respuestas a las personas con discapacidad", expresó la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo.
“Siento vergüenza como argentino tener que estar hoy tratando este veto, es indignante tener que tratar un veto en contra de los discapacitados de este país, que falta de humanidad y que falta de respeto”, dijo a su turno, el senador nacional del PJ, José Emilio Neder.
Por su parte, la senadora nacional larretista, Guadalupe Tagliaferri, afirmó: "La libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad, hay que eliminar las barreras que existen en la salud, en la infraestructura y en la educación, por eso tiene que intervenir el Estado".
Proyecto de resolución
Por otro lado, el senador nacional Marcelo Lewandowski contó que presentó un proyecto de resolución para la suspensión inmediata de las auditorias sobre las pensiones de discapacidad.
"El proyecto es para xigir la restitución, en su totalidad, de las pensiones que hayan sido quitadas y que se garantice el respeto integral de los derechos con las personas con discapacidad", agregó.
En ese sentido, el senador Maxi Abad, agregó: "El valor de las prestaciones en discapacidad están desactualizadas en un 70% con relación a la inflación. Hay familias a la deriva sin contención, por eso voy a votar para sostener la ley".
"El voto de hoy tiene que cuidar los derechos básicos y fundamentales de los argentinos y argentinas. Es increíble que tengamos que insistir en el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad", dijo en su exposición la senadora kirchnerista, Eugenia Duré.
