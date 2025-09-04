Gordo Dan publicó un posteo de muy mal gusto contra Luis Juez y Guillermo Francos lo repudió

“Se desubicó absolutamente. El partido no comparte nada de lo que ha publicado y ya le expresé mi solidaridad al senador Luis Juez de manera personal”.

La televisión se mostró indignada

Desde TN (¿La ves? y ”Una vuelta más”) le exigieron al Gordo Dan que quitara de X un material tan ofensivo para el legislador cordobés.

Esto ocurrió dos horas después de haber sido subido a X en la cuenta personal del profesional de la salud.

En A24, Nicolás Wiñasky y Santiago Fioritti hicieron lo propio. Se mostraron durísimos con el conductor de “La Misa” en el canal de streaming Carajo.

¿Qué dijo minutos antes de la votación en el Senado que volteó el veto presidencial a la ley de emergencia para los discapacitados?

No odiamos lo suficiente a Luis Juez. — Ankwind (@ankwind4545) September 4, 2025

Gordo Dan: ¿provocador o desequilibrado?

Daniel Parisini nació en Santiago del Estero hace 33 años. Es un militante libertario, influencer y “empresario” de medios.

Estudió medicina en la Universidad Nacional de Tucumán.

En 2024, ganó el Martín Fierro Digital.

El Gordo Dan gano el Martin Fierro al tuitero más influyente y le agradecio a Alberto Fernandez por destruir al kirchnerismo jjjajajajajajajajajaj — Agustín Romo (@agustinromm) August 20, 2024

A pesar de especializarse en genética, sus opiniones sobre los discapacitados han motivado un escándalo nacional.

Desde junio de 2024, conduce el programa La Misa en el canal de streaming Carajo propiedad de Cale Group, en el cual es uno de los socios minoritarios.

Su esposa fue nombrada funcionaria nacional durante la gestión nacional de La Libertad Avanza.

En noviembre de 2024, lanzó la agrupación Las Fuerzas del Cielo junto a funcionarios del gobierno nacional. En el acto afirmó que dicha agrupación quería ser "el brazo armado de Javier Milei". El mitín tenía una escenografía fascista.

El Gordo Dan acaba de publicar esto ¿el Poder Judicial no va a hacer nada??? ¿Algún fiscal??? — LA RUEDA, comunicación popular (@laruedanoticias) July 10, 2025

Quiso ser candidato a diputado en la Tercera Sección bonaerense a pesar de que no nació ni vive en esa provincia. No pasó el “filtro” de Karina Milei y el armador/candidato Sebastián Pareja.