¿Qué decía el tuit de, Gordo Dan, un médico genetista devenido en comunicador/provocador libertario?
ESCÁNDALO ENTRE LIBERTARIOS
Gordo Dan publicó un posteo de muy mal gusto contra Luis Juez y Guillermo Francos lo repudió
El libertario Gordo Dan cuestionó planteos del senador Luis Juez en defensa de los discapacitados a pesar que el legislador cordobés tiene hija con parálisis cerebral.
“Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.
Guillermo Francos repudió al Gordo Dan
Luego, el Jefe de Gabinete fue más específico:
“Se desubicó absolutamente. El partido no comparte nada de lo que ha publicado y ya le expresé mi solidaridad al senador Luis Juez de manera personal”.
La televisión se mostró indignada
Desde TN (¿La ves? y ”Una vuelta más”) le exigieron al Gordo Dan que quitara de X un material tan ofensivo para el legislador cordobés.
Esto ocurrió dos horas después de haber sido subido a X en la cuenta personal del profesional de la salud.
En A24, Nicolás Wiñasky y Santiago Fioritti hicieron lo propio. Se mostraron durísimos con el conductor de “La Misa” en el canal de streaming Carajo.
¿Qué dijo minutos antes de la votación en el Senado que volteó el veto presidencial a la ley de emergencia para los discapacitados?
Gordo Dan: ¿provocador o desequilibrado?
Daniel Parisini nació en Santiago del Estero hace 33 años. Es un militante libertario, influencer y “empresario” de medios.
Estudió medicina en la Universidad Nacional de Tucumán.
En 2024, ganó el Martín Fierro Digital.
A pesar de especializarse en genética, sus opiniones sobre los discapacitados han motivado un escándalo nacional.
Desde junio de 2024, conduce el programa La Misa en el canal de streaming Carajo propiedad de Cale Group, en el cual es uno de los socios minoritarios.
Su esposa fue nombrada funcionaria nacional durante la gestión nacional de La Libertad Avanza.
Quiso ser candidato a diputado en la Tercera Sección bonaerense a pesar de que no nació ni vive en esa provincia. No pasó el “filtro” de Karina Milei y el armador/candidato Sebastián Pareja.