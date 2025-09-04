urgente24
ESCÁNDALO ENTRE LIBERTARIOS

Gordo Dan publicó un posteo de muy mal gusto contra Luis Juez y Guillermo Francos lo repudió

El libertario Gordo Dan cuestionó planteos del senador Luis Juez en defensa de los discapacitados a pesar que el legislador cordobés tiene hija con parálisis cerebral.

04 de septiembre de 2025 - 22:45
Gordo&nbsp; Dan y Javier Milei

¿Qué decía el tuit de, Gordo Dan, un médico genetista devenido en comunicador/provocador libertario?

“Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”.

image
Gordo Dan se pasó varios pueblos y fue repudiado por Guillermo Francos

Guillermo Francos repudió al Gordo Dan

El presidente no está de acuerdo con este tipo de expresiones. Parisini no integra el gobierno, solamente adhiere a las ideas de La Libertad Avanza. No forma parte de ninguna estructura estatal. El tuit debería ser retirado de manera inmediata.

Luego, el Jefe de Gabinete fue más específico:

“Se desubicó absolutamente. El partido no comparte nada de lo que ha publicado y ya le expresé mi solidaridad al senador Luis Juez de manera personal”.

La televisión se mostró indignada

Desde TN (¿La ves? y ”Una vuelta más”) le exigieron al Gordo Dan que quitara de X un material tan ofensivo para el legislador cordobés.

Esto ocurrió dos horas después de haber sido subido a X en la cuenta personal del profesional de la salud.

En A24, Nicolás Wiñasky y Santiago Fioritti hicieron lo propio. Se mostraron durísimos con el conductor de “La Misa” en el canal de streaming Carajo.

¿Qué dijo minutos antes de la votación en el Senado que volteó el veto presidencial a la ley de emergencia para los discapacitados?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1963705453856354452&partner=&hide_thread=false

Gordo Dan: ¿provocador o desequilibrado?

Daniel Parisini nació en Santiago del Estero hace 33 años. Es un militante libertario, influencer y “empresario” de medios.

Estudió medicina en la Universidad Nacional de Tucumán.

En 2024, ganó el Martín Fierro Digital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1825704494426107934&partner=&hide_thread=false

A pesar de especializarse en genética, sus opiniones sobre los discapacitados han motivado un escándalo nacional.

Desde junio de 2024, conduce el programa La Misa en el canal de streaming Carajo propiedad de Cale Group, en el cual es uno de los socios minoritarios.

Su esposa fue nombrada funcionaria nacional durante la gestión nacional de La Libertad Avanza.

En noviembre de 2024, lanzó la agrupación Las Fuerzas del Cielo junto a funcionarios del gobierno nacional. En el acto afirmó que dicha agrupación quería ser "el brazo armado de Javier Milei". El mitín tenía una escenografía fascista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1943411638734094609&partner=&hide_thread=false

Quiso ser candidato a diputado en la Tercera Sección bonaerense a pesar de que no nació ni vive en esa provincia. No pasó el “filtro” de Karina Milei y el armador/candidato Sebastián Pareja.

