SANTA FE. El gobierno provincial entregó cinco minibuses Ford Transit adaptados y equipados para la Policía de Investigaciones (PDI), uno para cada región del territorio. La inversión alcanzó los 753.890.315 pesos y forma parte de la política de reforzar las capacidades técnicas y científicas en la investigación del delito.
PRUEBAS EN LAS ESCENAS DE LOS HECHOS
Seguridad: Santa Fe acelera para dar un salto de calidad en la investigación criminal
El Gobierno de Santa Fe sigue enfocado en una de sus prioridades: la seguridad. En tanto, entregó a la Policía 5 minibuses equipados para ir contra el delito.
El acto se realizó en la sede de la PDI en Rosario, con la participación de la vicegobernadora Gisela Scaglia, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la fiscal general, María Cecilia Vranicich; el secretario de Seguridad, Omar Pereira; y la directora de la PDI, Eva María Cainelli, entre otras autoridades.
Prometer para cumplir
En su discurso, Scaglia aseguró que dicha compra "es parte del orgullo que tenemos como Provincia, porque de a poco vamos logrando que nuestra Policía cuente con el reconocimiento que merece y el equipamiento necesario para cumplir su función". Sobre esa línea, instó a los efectivos a consolidar un equipo de trabajo profesional, con mejores resultados y más formación año tras año.
Santa Fe y un salto de calidad en la investigación criminal
Los vehículos fueron adaptados con tabiques divisores metálicos, aislamiento termoacústico, instalación eléctrica independiente, reflectores LED fijos, escalera plegable, heladera portátil, gazebo impermeable ploteado, luces portátiles de alta potencia y contenedores de PVC para residuos patológicos.
Al respecto, el ministro destacó que estas unidades aportarán "un salto de calidad en la investigación criminal". Según explicó, la investigación, la persecución y el juzgamiento del delito requieren un trabajo técnico y científico que muchas veces no se ve, pero resulta clave para proveer a los fiscales de las pruebas necesarias.
"Eso genera seguridad, previene la reiteración del delito y lleva justicia a las víctimas", sostuvo. A su vez, agregó que desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro la prioridad ha sido reconstruir los recursos materiales, científicos y tecnológicos de los criminalistas, a fin de fortalecer la labor que respalda las investigaciones judiciales.
A su turno, la fiscal general, señaló que la adquisición de los furgones "demuestra y consolida el trabajo conjunto y coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Ejecutivo, en particular con el Ministerio de Justicia y Seguridad".
Pruebas en las escenas de los hechos
En la oportunidad, el director de Criminalística de la PDI, Luis Hernández, precisó el trabajo que desarrolla su área: "La Dirección está dividida en dos secciones. La Científico Forenses se encarga del levantamiento de huellas y de rastros en el lugar de los hechos, mientras que la División de Documentología se ocupa de la documentación de aprehendidos, detenidos, certificados de conducta, prontuarios y demás trámites administrativos con personas en conflicto con la ley penal".
Luego, brindó detalles de los cinco minibuses que recibieron este jueves: "El equipamiento es para el levantamiento de indicios en el lugar de los hechos que, trabajado en el laboratorio, se van a convertir en prueba para la fiscalía y para que el MPA determine condenas a los delincuentes".
"Están compuestos por un gazebo, que nos permite trabajar en la escena del hecho, tiene una escalera, tiene reflectores de uso manual, también cuenta con equipamiento de frío que nos permite mantener los indicios predispuestos y listos para enviar a laboratorio, y compartimiento para residuos patológicos. Asimismo, poseen luces externas que nos permiten trabajar de noche", amplió.
