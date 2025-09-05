Seguridad: Santa Fe acelera para dar un salto de calidad en la investigación criminal

image El gobierno provincial entregó cinco minibuses completamente equipados con tecnología para la realización de tareas específicas de la Policía de Investigaciones. Foto: Gobierno de Santa Fe

Al respecto, el ministro destacó que estas unidades aportarán "un salto de calidad en la investigación criminal". Según explicó, la investigación, la persecución y el juzgamiento del delito requieren un trabajo técnico y científico que muchas veces no se ve, pero resulta clave para proveer a los fiscales de las pruebas necesarias.

"Eso genera seguridad, previene la reiteración del delito y lleva justicia a las víctimas", sostuvo. A su vez, agregó que desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro la prioridad ha sido reconstruir los recursos materiales, científicos y tecnológicos de los criminalistas, a fin de fortalecer la labor que respalda las investigaciones judiciales.

A su turno, la fiscal general, señaló que la adquisición de los furgones "demuestra y consolida el trabajo conjunto y coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Ejecutivo, en particular con el Ministerio de Justicia y Seguridad".

Pruebas en las escenas de los hechos

En la oportunidad, el director de Criminalística de la PDI, Luis Hernández, precisó el trabajo que desarrolla su área: "La Dirección está dividida en dos secciones. La Científico Forenses se encarga del levantamiento de huellas y de rastros en el lugar de los hechos, mientras que la División de Documentología se ocupa de la documentación de aprehendidos, detenidos, certificados de conducta, prontuarios y demás trámites administrativos con personas en conflicto con la ley penal".

Luego, brindó detalles de los cinco minibuses que recibieron este jueves: "El equipamiento es para el levantamiento de indicios en el lugar de los hechos que, trabajado en el laboratorio, se van a convertir en prueba para la fiscalía y para que el MPA determine condenas a los delincuentes".

"Están compuestos por un gazebo, que nos permite trabajar en la escena del hecho, tiene una escalera, tiene reflectores de uso manual, también cuenta con equipamiento de frío que nos permite mantener los indicios predispuestos y listos para enviar a laboratorio, y compartimiento para residuos patológicos. Asimismo, poseen luces externas que nos permiten trabajar de noche", amplió.

image Más equipamiento para fortalecer investigaciones en la escena del crimen. Foto: Gobierno de Santa Fe

