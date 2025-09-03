La película de suspenso que te hará dudar de todo lo que ves

Por su parte, la plataforma Filmaffinity aportó una perspectiva igualmente elogiosa: "La película es tensión y drama constante. Un final buenísimo e inesperado". Además, otros usuarios coinciden en señalar cualidades adicionales del largometraje: "Entretiene y nos mantiene con cierta intriga hasta el final". Esta unanimidad sugiere que "Sightless" logra ese objetivo de satisfacer tanto a especialistas como al público general.

image "Sightless", película disponible en HBO Max.

En simples palabras, "Sightless" se posiciona como esa alternativa perfecta para quienes buscan entretenimiento de calidad sin comprometer horas enteras. Su propuesta se sostiene en la construcción inteligente de suspenso, actuaciones sólidas y una dirección que comprende perfectamente los recursos disponibles, transformándolos en herramientas narrativas más que efectivas.

