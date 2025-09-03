La vorágine cotidiana nos roba minutos preciosos, y encontrar un hueco para disfrutar de una película se ha convertido en un verdadero lujo. Sin embargo, existen filmes que comprenden esta realidad y logran cautivar sin exigir maratones cinematográficas. "Sightless", en HBO Max, representa precisamente esa joya escondida que merece nuestra atención, especialmente cuando buscamos entretenimiento que nos atrape desde el primer segundo.
"TENSIÓN Y DRAMA CONSTANTE"
La película de suspenso que te hará dudar de todo lo que ves
Una violinista queda ciega tras un ataque y debe sobrevivir mientras su agresor la acecha. Mirá esta intensa película en HBO Max.
Esta propuesta cinematográfica del 2020, hábilmente dirigida por Cooper Karl, despliega una narrativa que abraza tanto el drama como el suspenso con una destreza notable. El elenco, encabezado por Madelaine Petsch, (conocida por su papel de Cheryl Blossom en Riverdale), junto a Lee Jones, Deniz Akdeniz, Matthew Yang King y Alexander Koch, construye una historia que trasciende las expectativas típicas del thriller psicológico.
La premisa central resulta demoledora en su simplicidad: "Tras un ataque que la deja ciega, Ellen vive confinada en su apartamento, esperando a que su agresor haga su próxima jugada".
A medida que avanza la trama, el filme nos sumerge en la experiencia de Ellen, donde cada sonido, cada silencio, cada respiración adquiere dimensiones siniestras. La pérdida de la vista no solo funciona como elemento dramático, sino que se convierte en el motor principal de la tensión, obligando tanto a la protagonista como al público a reconfigurar su percepción de la realidad.
La película que atrapó tanto al público como a especialistas
El reconocimiento crítico no se hizo esperar. Johnny Loftus de Decider destacó aspectos fundamentales de la producción: "Sabemos desde el principio que no todo es lo que aparenta, pero nos identificamos con nuestra heroína invidente mientras intenta huir del engaño y descubrir qué es real". Esta observación subraya la habilidad del filme para mantener ese equilibrio delicado entre revelación y misterio.
Por su parte, la plataforma Filmaffinity aportó una perspectiva igualmente elogiosa: "La película es tensión y drama constante. Un final buenísimo e inesperado". Además, otros usuarios coinciden en señalar cualidades adicionales del largometraje: "Entretiene y nos mantiene con cierta intriga hasta el final". Esta unanimidad sugiere que "Sightless" logra ese objetivo de satisfacer tanto a especialistas como al público general.
En simples palabras, "Sightless" se posiciona como esa alternativa perfecta para quienes buscan entretenimiento de calidad sin comprometer horas enteras. Su propuesta se sostiene en la construcción inteligente de suspenso, actuaciones sólidas y una dirección que comprende perfectamente los recursos disponibles, transformándolos en herramientas narrativas más que efectivas.
