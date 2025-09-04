'El Conjuro 4' llega a los cines: ¿Emociona o aburre el último caso de los Warren?

La película presenta además a la hija de los Warren, Judy (Mia Tomlinson), y a su pareja Tony (Ben Hardy), terminando de establecer la historia familiar que se venía desarrollando en Annabelle 3: vuelve a casa. También vuelve Steve Coulter como el Padre Gordon y se suman Rebecca Calder, Elliot Cowan y Kíla Lord Cassidy. Aunque recupera elementos de las entregas anteriores (como Annabelle y los demonios de la iglesia) lo hace con sutileza, permitiendo que incluso quienes nunca vieron los films previos puedan seguir la historia.

La despedida que divide a la crítica

Con un 63% de aprobación en Rotten Tomatoes, El conjuro 4: los últimos ritos rompe la mala racha de las últimas entregas (La monja 2 con 51% y El Conjuro 3 con 56%), aunque el puntaje no refleja la polarización real de la crítica. ScreenRant apunta que Chaves "equilibra momentos genuinamente aterradores con el corazón en la mano en un exitoso adiós a los Warren… Como despedida de los Warren, el director equilibra lo aterrador con lo emotivo con gran efecto".

En cambio, The Hollywood Reporter señala que "Farmiga y Wilson no han perdido su atractivo, y con su química relajada son compañía entretenida. Pero todo se siente repetido ahora, con el regreso del director Michael Chaves sin aportar mucha frescura o vitalidad al desarrollo".

image El film funciona como despedida para los fanáticos de la saga. Su valor está en la nostalgia y la emoción, más que en innovar dentro del género de terror.

El film juega con escenas en retrospectiva a la juventud de Ed y Lorraine y el desarrollo de Judy, mostrando cómo la historia de la familia y los poderes que se heredaron se enfrentan a un nuevo demonio. La película es más un adiós que una innovación, algo que se nota también en los comentarios de los críticos.

En definitiva, El conjuro 4: los últimos ritos no será la película más innovadora de la saga, pero sí un cierre cargado de sentimiento, que funciona especialmente para los seguidores de toda la vida de los Warren. Es probable que el público salga más con un nudo en la garganta más que con un grito en la boca, y eso, para una saga de terror que ya no solo buscaba asustar, es un logro por sí mismo.

