Después de más de una década, El Conjuro 4: los últimos ritos llega para cerrar la saga que marcó un antes y un después en el cine de terror. La película es un festival de sustos y lágrimas, pero la gran pregunta sigue siendo si realmente está a la altura o se queda corta frente a lo que se esperaba.
¿ESTÁ A LA ALTURA?
'El Conjuro 4' llega a los cines: ¿Emociona o aburre el último caso de los Warren?
La saga de 'El Conjuro' cierra la historia de los Warren con mucho terror y llantos. Algunos se quedan con lo bueno, otros con lo malo; al final, ¿vale la pena?
Adiós a los Warren: 'El Conjuro' con mirada familiar
Con dirección de Michael Chaves, que ya había estado al frente de la tercera entrega El conjuro: el diablo me obligó a hacerlo, El conjuro 4: los últimos ritos busca ser el cierre definitivo de la franquicia que recaudó más de 2 mil millones de dólares en todo el mundo. Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven como los Warren para enfrentar un caso "impactante y escalofriante" basado en hechos supuestamente reales.
La crítica, sin embargo, se divide. Bloody Disgusting celebra: "Last Rites es adecuadamente aterrador donde cuenta, dejando escalofríos memorables y derramando más sangre de lo habitual en un film de la franquicia". En cambio, Digital Spy apunta que "De vuelta en territorio de casas embrujadas, la salida final prueba ser en gran medida sin sustos y una recreación cansada de las películas anteriores". Forbes, por su parte, resalta la calidad visual: "Podría ser la película de El conjuro mejor lograda desde la primera, y el diablo realmente está en los detalles".
La película presenta además a la hija de los Warren, Judy (Mia Tomlinson), y a su pareja Tony (Ben Hardy), terminando de establecer la historia familiar que se venía desarrollando en Annabelle 3: vuelve a casa. También vuelve Steve Coulter como el Padre Gordon y se suman Rebecca Calder, Elliot Cowan y Kíla Lord Cassidy. Aunque recupera elementos de las entregas anteriores (como Annabelle y los demonios de la iglesia) lo hace con sutileza, permitiendo que incluso quienes nunca vieron los films previos puedan seguir la historia.
La despedida que divide a la crítica
Con un 63% de aprobación en Rotten Tomatoes, El conjuro 4: los últimos ritos rompe la mala racha de las últimas entregas (La monja 2 con 51% y El Conjuro 3 con 56%), aunque el puntaje no refleja la polarización real de la crítica. ScreenRant apunta que Chaves "equilibra momentos genuinamente aterradores con el corazón en la mano en un exitoso adiós a los Warren… Como despedida de los Warren, el director equilibra lo aterrador con lo emotivo con gran efecto".
En cambio, The Hollywood Reporter señala que "Farmiga y Wilson no han perdido su atractivo, y con su química relajada son compañía entretenida. Pero todo se siente repetido ahora, con el regreso del director Michael Chaves sin aportar mucha frescura o vitalidad al desarrollo".
El film juega con escenas en retrospectiva a la juventud de Ed y Lorraine y el desarrollo de Judy, mostrando cómo la historia de la familia y los poderes que se heredaron se enfrentan a un nuevo demonio. La película es más un adiós que una innovación, algo que se nota también en los comentarios de los críticos.
En definitiva, El conjuro 4: los últimos ritos no será la película más innovadora de la saga, pero sí un cierre cargado de sentimiento, que funciona especialmente para los seguidores de toda la vida de los Warren. Es probable que el público salga más con un nudo en la garganta más que con un grito en la boca, y eso, para una saga de terror que ya no solo buscaba asustar, es un logro por sí mismo.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros
Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre lo dejó en ridículo: "No te olvides que..."
Luis Caputo no encuentra la salida (y hay 'casting' en la City)
La encuesta en la que más confía Milei le da ventaja al peronismo en las 2 secciones clave
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito