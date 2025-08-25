El avance de Good Boy, la historia de terror contada desde la mirada de un perro, arrasó en la web con millones de reproducciones apenas un día después de su publicación. La película mete miedo y ternura de un modo distinto a todo lo que se vio, y está generando que muchos se pregunten sobre el destino del protagonista canino.
FENÓMENO INMEDIATO
La película de terror 'Good Boy' y su perro protagonista arrasaron en la web en 24h
'Good Boy', la película de terror contada desde los ojos de un perro, rompió Internet en un día. Todos preocupados por si el perro vive o muere al final.
El terror contado desde cuatro patas
En Good Boy, el miedo tiene patas y pelo. Indy, un Nova Scotia Duck Tolling Retriever, es el protagonista absoluto que acompaña a su dueño mientras fuerzas sobrenaturales amenazan con poseerlo.
La historia podría sonar simple, pero está contada de un modo que hace que cada escena sea intensa y conmovedora al mismo tiempo. Que el protagonista sea un perro es la base de toda la película, no solo un recurso.
El director, Ben Leonberg, decidió usar a su propio perro para el filme, evitando cualquier riesgo real y dándole autenticidad al vínculo entre espectador y animal. La crítica lo reconoció: en el festival de cine South by Southwest (SXSW) logró un 95% de aprobación, un número notable para un largometraje relativamente corto (72 minutos) que no depende de los típicos jumpscares.
Scott Shooman, de IFC Entertainment Group, resumió la apuesta con claridad: "¡Es su perro! No es un perro de utilería, y ahí está la magia que nos hizo meternos en este negocio". Lo que busca la película es justamente eso: terror pero con un corazón enorme, una conexión real que no se consigue con CGI ni con trucos de cámara.
Tráiler viral y expectativas: Cómo 'Good Boy' conquistó Internet
El tráiler, estrenado el 18 de agosto, explotó en menos de un día: más de 2,5 millones de reproducciones entre distintas plataformas, y búsquedas en Google sobre "¿Muere el perro en Good Boy?" se dispararon un 2.000%. Por suerte, la respuesta es que Indy sobrevive, pero eso no quita que el miedo siga siendo intenso, porque el perro no entiende lo que le pasa a su dueño, y eso genera un nivel de tensión poco frecuente en el género.
IFC decidió ampliar la distribución y el estreno en cines será el 10 de octubre en Argentina. Shooman remarcó: "Es exactamente la historia de cómo querés que se arme una película independiente". Con esto, la compañía busca que Good Boy funcione tanto para fanáticos del terror como para amantes de los perros, un público amplio y exigente que pocas películas independientes logran atraer.
En un contexto donde los estudios buscan hits que abarquen varias franjas de público, Good Boy apuesta a algo distinto: emoción real, tensión auténtica y una historia contada desde la lealtad de un animal. Este octubre, los cines argentinos van a ofrecer algo que dosifica el miedo y la ternura en partes iguales, con un héroe de cuatro patas que se ganó la atención de todos.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS
El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina
Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla
Boca 2 - Banfield 0: el Xeneize confirmó buenas sensaciones y Cavani volvió al gol