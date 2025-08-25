La película de terror 'Good Boy' y su perro protagonista arrasaron en la web en 24h

Tráiler viral y expectativas: Cómo 'Good Boy' conquistó Internet

El tráiler, estrenado el 18 de agosto, explotó en menos de un día: más de 2,5 millones de reproducciones entre distintas plataformas, y búsquedas en Google sobre "¿Muere el perro en Good Boy?" se dispararon un 2.000%. Por suerte, la respuesta es que Indy sobrevive, pero eso no quita que el miedo siga siendo intenso, porque el perro no entiende lo que le pasa a su dueño, y eso genera un nivel de tensión poco frecuente en el género.

image El trailer se viralizó con millones de vistas y búsquedas sobre si el perro sobrevive. IFC amplía la distribución y apuesta a atraer tanto a fanáticos del terror como a amantes de los perros.

IFC decidió ampliar la distribución y el estreno en cines será el 10 de octubre en Argentina. Shooman remarcó: "Es exactamente la historia de cómo querés que se arme una película independiente". Con esto, la compañía busca que Good Boy funcione tanto para fanáticos del terror como para amantes de los perros, un público amplio y exigente que pocas películas independientes logran atraer.

En un contexto donde los estudios buscan hits que abarquen varias franjas de público, Good Boy apuesta a algo distinto: emoción real, tensión auténtica y una historia contada desde la lealtad de un animal. Este octubre, los cines argentinos van a ofrecer algo que dosifica el miedo y la ternura en partes iguales, con un héroe de cuatro patas que se ganó la atención de todos.

