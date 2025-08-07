Llega a los cines la película de terror del año que la crítica no para de elogiar

Aunque algunos opinan que el desenlace no está a la altura de lo que se construye durante el film, la mayoría coincide en que la propuesta es ambiciosa, con una ejecución técnica sólida y un guion que no se conforma con el horror superficial. La película debutó con un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, un dato que, si bien puede variar, anticipa una buena recepción general.

image Zach Cregger consolida su estilo con un elenco sólido y una atmósfera inquietante, aunque algunos cuestionan el desenlace. La película ya recibe elogios y un 100% en Rotten Tomatoes, anticipando su impacto en el cine de terror 2025.

En un 2025 donde el cine de terror viene pisando fuerte con títulos como Pecadores de Ryan Coogler y Haz que regrese, La hora de la desaparición aparece como una de las propuestas más interesantes y complejas. Slashfilm la calificó como "una de las mejores películas de terror del año", mientras que Inverse la definió como "tan inquietante y cerebral como casi caricaturescamente graciosa".

Este reconocimiento puede atraer tanto al público al cine como consolidar a Cregger como una de las voces más interesantes dentro del cine de género actual, capaz de contar historias que funcionan como entretenimiento y como espejo crítico. Para quienes buscan algo que no sea puro susto sino que deje algo para pensar, La hora de la desaparición se presenta como una cita obligada para lo que queda del año.

