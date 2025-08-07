Una película de terror con un elenco de primera, desapariciones masivas y una comunidad quebrada viene dando que hablar desde antes de su estreno. La hora de la desaparición debutó con un 100% en Rotten Tomatoes y muchos ya la comparan con clásicos del cine, pero lo que la hace realmente distinta es cómo cuenta lo que nadie quiere ver.
"UNA OBRA MAESTRA"
Llega a los cines la película de terror del año que la crítica no para de elogiar
Una escuela entera desaparece y una maestra es la principal sospechosa. ¿Qué oculta esta nueva película de terror en su historia de misterio y crítica social?
Una estructura ambiciosa que dialoga con los grandes del cine
No es casualidad que las primeras impresiones de La hora de la desaparición la comparen con películas como Magnolia de Paul Thomas Anderson, La sospecha de Denis Villeneuve o Tiempos Violentos de Quentin Tarantino. Zach Cregger, el director del filme, se anima a contar la historia desde distintos ángulos, entrelazando relatos para formar un rompecabezas que juega con el suspenso y que también expone las complejidades emocionales y sociales que se desprenden de una tragedia colectiva.
Los críticos, como Griffin Schiller en Twitter, resaltan que "Zach Cregger ha creado una obra maestra de terror y el mejor film del año con La hora de la desaparición. Es La sospecha a lo Magnolia con algo del humor absurdo de los hermanos Coen. Un comentario brillante sobre las actitudes y las instituciones frente a una tragedia comunitaria. El sensacionalismo destructivo, nuestra obsesión por saber POR QUÉ, y la insistencia en buscar culpables y concentrarse en lo irrelevante nos impide ser productivos y encontrar soluciones para que lo objetivamente anormal no se vuelva… normal. Una clase magistral de suspenso y narración desde diferentes puntos de vista que expone una sociedad con poca empatía que tolera actos deshumanizantes. Estoy obsesionado. Es una película que no voy a poder olvidar."
Además, la película recuerda en su estilo a Ciudad de ángeles de Robert Altman y al tono absurdo de los Coen, con un elenco coral que aporta riqueza a la trama y a la atmósfera de desconcierto y tensión. Esta manera de contar historias que no es lineal, que va y viene, y que combina humor con horror y drama, está lejos del terror tradicional. Más bien se instala en un lugar de reflexión incómoda sobre cómo la sociedad responde al miedo y al dolor.
Una película de terror con la crítica de rodillas
Después del buen recibimiento de Bárbaro en 2022, donde Zach Cregger sorprendió como director, La hora de la desaparición parece consolidar su estilo y su mirada propia dentro del género. Con un elenco de primera (Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, entre otros), la película consigue sostener una atmósfera densa, inquietante, pero también con momentos de humor negro muy bien dosificados.
Aunque algunos opinan que el desenlace no está a la altura de lo que se construye durante el film, la mayoría coincide en que la propuesta es ambiciosa, con una ejecución técnica sólida y un guion que no se conforma con el horror superficial. La película debutó con un 100% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, un dato que, si bien puede variar, anticipa una buena recepción general.
En un 2025 donde el cine de terror viene pisando fuerte con títulos como Pecadores de Ryan Coogler y Haz que regrese, La hora de la desaparición aparece como una de las propuestas más interesantes y complejas. Slashfilm la calificó como "una de las mejores películas de terror del año", mientras que Inverse la definió como "tan inquietante y cerebral como casi caricaturescamente graciosa".
Este reconocimiento puede atraer tanto al público al cine como consolidar a Cregger como una de las voces más interesantes dentro del cine de género actual, capaz de contar historias que funcionan como entretenimiento y como espejo crítico. Para quienes buscan algo que no sea puro susto sino que deje algo para pensar, La hora de la desaparición se presenta como una cita obligada para lo que queda del año.
