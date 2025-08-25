Juana Viale dio detalles del problema de salud que la dejó "en cama absoluta"

Juana Viale corrió la Media Maratón 21K de Buenos Aires

Por otro lado, Juana Viale decidió volcarse a sus redes sociales para compartir un momento de lo que fue la Media Maratón 21K de Buenos Aires.

Junto a un video en el que aparece corriendo durante la recta final se refirió al estado de salud que la mantuvo a maltraer.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Revista_PRONTO/status/1959700674314396107&partner=&hide_thread=false La felicidad de Juana Viale al poder volver a entrenar tras sufrir problemas de salud pic.twitter.com/mBoEkG0WmY — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) August 24, 2025



"Después de 7 días de cama, antibiótico, no poder entrenar, como poder comer correctamente... lo logré", comenzó escribiendo.

Además, mencionó que cuando terminó el desafío se largó a llorar y, apelando al humor, confirmó que de esa forma terminó deshidratandose cuando finalizó su participación.

