En la tarde del domingo (24/08) Juana Viale le dio inicio a un nuevo programa por medio de la pantalla de El Trece y durante su presentación aprovechó para hablar sobre su estado de salud, relevando que había pasados días en cama y puso en peligro su conducción.
LLEGÓ JUSTO
Juana Viale dio detalles del problema de salud que la dejó "en cama absoluta"
La conductora Juana Viale al abrir su programa aprovechó parar referirse al cuadro médico que la obligó a hacer reposo y bajar de peso a raíz de su malestar.
“Ya no sé si hace frío. Ya no sé si hace calor. No sé nada porque me retiré del mundo. Estuve una semana en cama absoluta”, expresó durante la apertura del ciclo televisivo, sin entrar en detalles de cuál era el diagnóstico médico que había recibido.
Asimismo, la conductora abordó las consecuencias físicas que sufrió durante los días que padeció el cuadro. Con un tono distendido, comentó sobre la pérdida de peso sufrida a raíz de su malestar y dijo entre risas, en relación al vestido que lució: “Perdí un poco de kilos, sino no sé cómo entraba acá adentro”.
Es preciso destacar que para conducir, la artista lució un mini vestido de Gino Bogani en el que prevaleció la estampa geómetrica y volados, rematado con aplicaciones de pasamanería de seda que resaltaron el motivo romboidal, logrando un efecto visual impactante y sofisticado.
Juana Viale corrió la Media Maratón 21K de Buenos Aires
Por otro lado, Juana Viale decidió volcarse a sus redes sociales para compartir un momento de lo que fue la Media Maratón 21K de Buenos Aires.
Junto a un video en el que aparece corriendo durante la recta final se refirió al estado de salud que la mantuvo a maltraer.
"Después de 7 días de cama, antibiótico, no poder entrenar, como poder comer correctamente... lo logré", comenzó escribiendo.
Además, mencionó que cuando terminó el desafío se largó a llorar y, apelando al humor, confirmó que de esa forma terminó deshidratandose cuando finalizó su participación.
