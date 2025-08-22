En la noche del jueves (21/08) Emilia Attias estuvo como invitada en el programa Otro día perdido. Su visita en el ciclo que conduce Mario Pergolini por la pantalla de El Trece se dio en medio del divorcio de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, con quien supo protagonizar la tira juvenil Casi Ángeles.
¿NACE EL AMOR?
Emilia Attias habló tras los rumores de noviazgo con Nicolás Vázquez
La actriz Emilia Attias que protagonizó con su colega la emblemática tira juvenil Casi Ángeles se refirió a las versiones que indican que iniciaron un romance.
“Nos llamó la atención que hace un par de días, y cuando dijimos que ibas a venir acá, empezó en Twitter a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Entonces están todos contentos como diciendo: 'Están los dos solos'”, le dijo sin rodeos el conductor.
Fue en ese entonces que de inmediato la actriz lo frenó en seco y le contestó de manera negativa. Asimismo, aprovechó para aclarar que en la actualidad se encuentra en una relación amorosa con otra persona: "Yo no estoy sola". "
"Sorry, chicos, estrólense. Estrolen el sueño. Somos muy amigos con Nico, chicos, nunca va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana”, añadió posteriormente y evitó meterse en la polémica luego de que su colega confesara que le fue infiel a su amigo.
La infancia de Emilia Attias, hija de una artista y un militar
En otro tramo de la entrevista, Emilia Attias recordó cómo fue su juventud luego de que su madre, artista, y su padre, militar, se separaran.
"Nunca sentí una presión de tener que ser otra cosa a lo que soy", comenzó diciendo al respecto de su crianza quien tiene tres hermanas y un hermano.
Luego explicó y dejó en claro que ambos la acompañaron en sus elecciones: "En eso siempre sentí mucha libertad, en mi casa se respiraba mucha libertad con eso".
"Papá igual tiene un pire divino. Es un militar raro", aclaró posteriormente con humor aunque asimismo confesó que no le gustó que se haya dedicado a la actuación.
