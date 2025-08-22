Emilia Attias habló tras los rumores de noviazgo con Nicolás Vázquez

La infancia de Emilia Attias, hija de una artista y un militar

En otro tramo de la entrevista, Emilia Attias recordó cómo fue su juventud luego de que su madre, artista, y su padre, militar, se separaran.

"Nunca sentí una presión de tener que ser otra cosa a lo que soy", comenzó diciendo al respecto de su crianza quien tiene tres hermanas y un hermano.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1958715157846351885&partner=&hide_thread=false ¿Cómo es crecer entre el arte y la disciplina? @emiattiasok nos cuenta que significó ser artista e hija de un militar.#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/U2TrbEAj4j — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) August 22, 2025

Luego explicó y dejó en claro que ambos la acompañaron en sus elecciones: "En eso siempre sentí mucha libertad, en mi casa se respiraba mucha libertad con eso".

"Papá igual tiene un pire divino. Es un militar raro", aclaró posteriormente con humor aunque asimismo confesó que no le gustó que se haya dedicado a la actuación.

