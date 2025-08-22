Pamela David desafía a Karina Milei: "¿No es capaz de negar semejante barbaridad?"

Hasta ahora, la única reacción del gobierno fue el despido de Spagnuolo, dejando sin respuesta las acusaciones más directas contra Karina y su hermano.

$Libra, audios y contratos

La polémica por el reloj empezó este lunes, cuando Pamela David dijo en su programa que Karina Milei usaba un Rolex valuado en u$s35.000, cuando en realidad era un Grovana de u$s1.000. Al día siguiente pidió disculpas públicas en vivo: "Le quiero pedir mis sinceras disculpas a Karina Milei. Hay que saber reconocer cuando alguien se equivoca, y yo de verdad de Rolex claramente entiendo poco. Me equivoqué".

Embed ¿Estas son las famosas disculpas sinceras de Pamela David? Ayer mintió sobre el reloj de Karina Milei. Al final se la puede escuchar diciendo: “Ay chicos, ¿Le tienen miedo? Por favor! ¿Le creen a Pamela? pic.twitter.com/gQVbZUXtzx — INDIGNADO (@indignadoxd) August 19, 2025

La secretaria de Presidencia recibió la aclaración, pero aprovechó para recordar otras críticas: "También deberías pedir perdón por todas las veces que en los últimos 2 años difamaste al Presidente con mentiras... fue en perjuicio del pueblo argentino".

image La verdadera polémica es $Libra y las transferencias millonarias vinculadas a la promoción de la criptomoneda. Mientras el público se centra en el accesorio, los audios y la investigación internacional siguen sin resolución.

Mientras tanto, a Karina se la vincula con el caso $Libra, la criptomoneda trucha promovida por Javier Milei que terminó en investigación en Nueva York. La Justicia estadounidense detectó transferencias millonarias que coinciden con los tuits de promoción de $Libra: 507.500 dólares el 30 de enero y 1.275.000 dólares el 13 de febrero, un día antes del posteo del Presidente. A Karina se la acusa de recibir 3.000 dólares mensuales por promocionar el instituto N&W Professional Traders, vinculado al escándalo.

