La semana arrancó estresante para Karina Milei, con un cruce por un reloj que terminó en algo mucho más serio. Pamela David le pidió disculpas por confundir su Grovana con un Rolex, pero hoy fue a la carga, cuestionando por qué la hermana del presidente elige responderle y esquivar la causa que la vincula a supuestos pedidos de coimas.
CUESTIÓN DE PRIORIDADES
Pamela David desafía a Karina Milei: "¿No es capaz de negar semejante barbaridad?"
Pamela David cuestionó que Karina Milei se enfoque en el error por su reloj y no aclare los audios de coimas que derivaron en el despido de Diego Spagnuolo.
Después del Rolex, Pamela apunta a los audios de coimas
En Desayuno Americano (América TV) se estaba discutiendo sobre el escándalo de coimas que salpica a la secretaria presidencial y Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ahí, la conductora Pamela David, preguntó: "¿La sociedad no necesita que se aclare si son o no son ciertos los audios?".
Seguidamente, aprovechó para subrayar la contradicción: que la hermana de Javier Milei se enfoque en corregir un error sobre su reloj (un Grovana de 1.000 dólares que Pamela había confundido con un Rolex) y no haya respondido a acusaciones más serias. "Celebro que me haya corregido en sus redes sociales, porque yo me equivoqué con su reloj. ¿Y no es capaz de negar un audio con semejante barbaridad donde la tratan de coimera?"
El escándalo viene de la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón tras los audios de Spagnuolo, en donde detallaba supuestos pedidos de coimas a laboratorios para garantizar contratos con el Estado, mencionando a Javier y Karina Milei, y al asesor presidencial Eduardo "Lule" Menem.
Dalbón aseguró: "Está todo grabado. ¿Qué más necesita el juez Casanello para investigar? Me parece que es un gobierno miserable que está robando a la ANDIS. Esto es para investigar. ¿Hasta cuándo van a mantener? Karina Milei está en todas las jodas. Es la valijera del Presidente".
Hasta ahora, la única reacción del gobierno fue el despido de Spagnuolo, dejando sin respuesta las acusaciones más directas contra Karina y su hermano.
$Libra, audios y contratos
La polémica por el reloj empezó este lunes, cuando Pamela David dijo en su programa que Karina Milei usaba un Rolex valuado en u$s35.000, cuando en realidad era un Grovana de u$s1.000. Al día siguiente pidió disculpas públicas en vivo: "Le quiero pedir mis sinceras disculpas a Karina Milei. Hay que saber reconocer cuando alguien se equivoca, y yo de verdad de Rolex claramente entiendo poco. Me equivoqué".
La secretaria de Presidencia recibió la aclaración, pero aprovechó para recordar otras críticas: "También deberías pedir perdón por todas las veces que en los últimos 2 años difamaste al Presidente con mentiras... fue en perjuicio del pueblo argentino".
Mientras tanto, a Karina se la vincula con el caso $Libra, la criptomoneda trucha promovida por Javier Milei que terminó en investigación en Nueva York. La Justicia estadounidense detectó transferencias millonarias que coinciden con los tuits de promoción de $Libra: 507.500 dólares el 30 de enero y 1.275.000 dólares el 13 de febrero, un día antes del posteo del Presidente. A Karina se la acusa de recibir 3.000 dólares mensuales por promocionar el instituto N&W Professional Traders, vinculado al escándalo.
