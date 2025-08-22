La verdad detrás del allanamiento del FBI al ex asesor de Trump (John Bolton)

NADIE está por encima de la ley... Agentes del FBI en misión (director del FBI, Kash Patel, aliado de Trump) NADIE está por encima de la ley... Agentes del FBI en misión (director del FBI, Kash Patel, aliado de Trump)

Cinco años después, Trump parece tener que desdecirse de talea afirmaciones por la reciente Guerra de Doce Días con Teherán, en la que Washington junto con Tel Aviv tuvieron que atacar el corazón atómico de Irán, es decirm sus plantas nucleares, claramente para frenar el enriquecimiento de uranio del país persa.

John Bolton enemistado con Trump por los talibanes y Corea del Norte

Las tensiones entre Donald Trump y su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, fueron aumentando desde que dejó su cargo y cuando publicó su libro The Room Where It Happened: A White House Memoir (en español, La habitación donde ocurrió: memorias de la Casa Blanca).

En él, John Bolton ofrece un relato crítico y detallado de los 17 meses que estuvo como asesor de Seguridad Nacional en la administración de Donald Trump. Él sostiene que Trump estaba dispuesto a asociarse a naciones que representaban una amenaza para Estados Unidos yque realizaba otras acciones solamente motivadas por su afán de reelección.

Bolton afirma que Trump pidió al presidente chino Xi Jinping que ayudara su reelección aumentando compras de soja y trigo en estados clave de EE.UU.

"Trump entonces, sorprendentemente, desvió la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, aludiendo a la capacidad económica de China y suplicándole a Xi que se asegurara su victoria", escribe Bolton. "Hizo hincapié en la importancia de los agricultores y el aumento de las compras chinas de soja y trigo en el resultado electoral", agrega.

image John Bolton, ex asesor de Trump | GENTILEZA FOX NEWS

También escribe que, en junio de 2019, Trump apoyó la política de Xi de detener a miembros de la minoría uigur en la provincia china de Xinjiang, una práctica ampliamente condenada por grupos de derechos humanos.

A su vez, afirma que Trump dijo que Xi "debería seguir adelante con la construcción de los campos de concentración", afirmando que era “exactamente lo correcto”.

Sin embargo, a los días, Trump promulgó una ley destinada a"responsabilizar a los autores de violaciones y abusos de derechos humanos, como el uso sistemático de campos de adoctrinamiento, trabajos forzados y vigilancia intrusiva para erradicar la i dentidad étnica y las creencias religiosas de los uigures y otras minorías en China".

Asimismo, según él, Trump mostró disposición a obstruir investigaciones para favorecer a líderes autoritarios, como Turquía, con cuyo líder tuvo un trato paternalista. Del mismo modo, Bolton acusa a Trump de "dar favores personales a dictadores que le caían bien" (“personal favors to dictators he liked”) como método de negociación, en lugar de basarse en principios diplomáticos tradicionales.

El distanciamiento de Bolton con Trump también tuvo que ver con que no estaba conforme con el acercamiento del presidente a los talibanes, el cual culminó con la firma del Acuerdo para la paz en Afganistán, que incluyó el retiro de las tropas estadounidenses, el compromiso a no asociarse con terroristas y diálogos con el gobierno afgano.

“Firmar el acuerdo con los talibanes es un riesgo inaceptable para la población civil de Estados Unidos. Este es un acuerdo al estilo Obama. Legitimar a los talibanes envía la señal equivocada a los terroristas del ISIS y alQaeda, y a los enemigos de Estados Unidos en general”, dice en su libro.

También revela que Trump calificó como “genial” la idea de invadir Venezuela y llegó a insinuar que el país sudamericano era “parte de Estados Unidos”. Tales afirmaciones que habia hecho a puertas cerradas ahora resuenan por el reciente envío de la Casa Blanca de tres buques de guerra a las costas cercanas a Caracas (supuestamente para combatir el flujo de drogas del Caribe a EE.UU, y frenar el tráfico de fentanilo)

