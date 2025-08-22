Campaña violenta: Lluvia de piedras contra Diego Valenzuela en José C. Paz

"No fueron vecinos, fue una patota mandada",

No fue solo a Diego Valenzuela

Desde el espacio libertario advierten que no se trata de un hecho aislado. En los últimos días habrían enfrentado cancelaciones de actos y manifestaciones de rechazo en diferentes municipios gobernados por el peronismo, entre ellos Moreno, Lomas de Zamora, Avellaneda y La Matanza. También mencionan dificultades en el interior bonaerense, como en Pergamino y Junín, donde un encuentro programado con José Luis Espert debió posponerse y cambiar de locación.

El clima electoral en la provincia más populosa del país comienza así a mostrar una fuerte polarización, con episodios que reflejan la disputa territorial entre el peronismo y el avance de los candidatos libertarios.

