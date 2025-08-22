La campaña electoral rumbo a las legislativas bonaerenses se desarrolla en un clima cada vez más tenso. En las últimas horas, dirigentes y militantes de La Libertad Avanza denunciaron una serie de hostigamientos en distintos municipios del conurbano e incluso en localidades del interior provincial.
CARAVANA
Campaña violenta: Lluvia de piedras contra Diego Valenzuela en José C. Paz
El episodio más grave ocurrió este viernes 22/08 por la mañana en José C. Paz, distrito gobernado por Mario Ishii. Allí, una caravana encabezada por el intendente de Tres de Febrero y candidato libertario en la primera sección electoral, Diego Valenzuela, fue atacada a piedrazos.
Campaña violenta
Según relató el propio Valenzuela, la agresión se produjo cuando el grupo comenzaba una recorrida con vecinos y militantes locales sobre la avenida Saavedra Lamas. “Nos tiraron piedras cuando nos empezamos a juntar para hacer la recorrida. Yo ya estoy acostumbrado, porque conozco como se manejan en mucho lugares. Pero la verdad es que José C. Paz es un lugar abandonado, con un control total del intendente y del gobierno de la Provincia", señaló el intendente.
Los vehículos que integraban la caravana, identificados con ploteos de La Libertad Avanza, sufrieron daños y el grupo debió retirarse de inmediato para reanudar la actividad en otra zona, a varias cuadras del lugar. “José C. Paz es un distrito con un control absoluto del oficialismo local. No sorprende este tipo de prácticas, pero sí preocupa el nivel de intolerancia”, agregó. Valenzuela.
No fue solo a Diego Valenzuela
Desde el espacio libertario advierten que no se trata de un hecho aislado. En los últimos días habrían enfrentado cancelaciones de actos y manifestaciones de rechazo en diferentes municipios gobernados por el peronismo, entre ellos Moreno, Lomas de Zamora, Avellaneda y La Matanza. También mencionan dificultades en el interior bonaerense, como en Pergamino y Junín, donde un encuentro programado con José Luis Espert debió posponerse y cambiar de locación.
El clima electoral en la provincia más populosa del país comienza así a mostrar una fuerte polarización, con episodios que reflejan la disputa territorial entre el peronismo y el avance de los candidatos libertarios.
