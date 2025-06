Sebastián Pareja vs. Cristian Ritondo: Chispas en el Zoom por Diego Valenzuela

Más que pésimo fue el resultado de la más reciente reunión (por Zoom) entre los negociadores de LLA (La Libertad Avanza) y el PRO. El choque Sebastián Pareja vs. Cristian Ritondo fue ruidoso. Veterano en estas lides, Ritondo decidió no dinamitar el diálogo y propuso 'tiempo muerto' durante el fin de semana. Pero a no hacerse ilusiones. Es evidente que Pareja tiene instrucciones de Karina Milei de no aflojar para, entonces, devaluar la ambición del PRO en las listas de candidatos. Y se desconoce cuál es la reserva de presión que conserva Ritondo cuando él ya ha expresado su deseo de participar de un frente o alianza con LLA en Provincia de Buenos Aires.