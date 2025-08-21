Tensión en serio: Donald Trump deja a Lula da Silva sin ejercicio militar en Brasil

Mientras tanto, las tensiones diplomáticas prosiguieron en el plano comercial y político. A partir de la instalación de aranceles recíprocos del 50%, ambos países comenzaron una escalada económica que podría tener fuerte impacto en sus propios mercados, como así también en toda la región de Sudamérica.

A nivel político, la administración de Donald Trump decidió incursionar en el debate brasileño referido a la detención y condena de Jair Bolsonaro por un presunto intento de golpe de estado luego de perder las elecciones. Al respecto, el presidente estadounidense condenó la determinación de la justicia brasileña y denunció un operativo de proscripción en contra del ex mandatario.

Cabe recordar que Trump tuvo señalamientos similares referidos a la toma del Congreso que se ejecutó de la mano de fanáticos políticos suyos en 2021. Se trató del primer intento de golpe de estado en más de 200 años en Estados Unidos, hecho que moldeó la política contemporánea en ese país.

image Sin operación conjunta entre Brasil y Estados Unidos.

China aprovecha

De las tensiones, la principal beneficiada puede ser China. El país asiático ensaya un importante acercamiento a la democracia brasileña, con proyectos conjuntos en materia de industria y energía.

En ese sentido, un contacto reciente entre Xi Jinping y Lula da Silva marcó la intención de que China sea el principal aliado comercial de Brasil en todo el mundo en los próximos años.

Las relaciones entre China y Brasil están en su mejor momento de la historia, con la construcción de una comunidad China-Brasil con un futuro compartido y la alineación de las estrategias de desarrollo de los dos países teniendo un buen comienzo y logrando un progreso sin contratiempos, expresó el presidente chino a su par brasileño. Las relaciones entre China y Brasil están en su mejor momento de la historia, con la construcción de una comunidad China-Brasil con un futuro compartido y la alineación de las estrategias de desarrollo de los dos países teniendo un buen comienzo y logrando un progreso sin contratiempos, expresó el presidente chino a su par brasileño.

Otras noticias de Urgente24

Indefinidamente: China cortó importaciones de Argentina tras el caso de gripe aviar

INTA: Tras el fallo de la Justicia y el rechazo en Diputados, hoy puede haber otro del Senado

Privatización de las hidroeléctricas: La letra chica y el cepo al precio de la energía

Milei perdió discapacidad, $LIBRA, ATN y 2 diputados pero ganó jubilados