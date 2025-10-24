Hace algunos días Virginia Gallardo generó una ola de críticas al compartir una imagen con Ricardo Fort en las redes sociales en plena campaña electoral con el afán de reclutar más votantes de cara a las elecciones legislativas nacionales y Jorge Rial no lo dejó pasar.
"RICARDO FORT AMABA A CRISTINA KIRCHNER"
La fuerte revelación de Jorge Rial con la que dejó fuera de juego a Virginia Gallardo
Jorge Rial compartió un audio en el que el empresario aseguraba haber votado a la expresidenta luego de la polémica publicación de la candidata correntina.
"Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", escribió junto a una imagen con su expareja quien actualmente es candidata a diputada nacional en Corrientes.
En la noche del jueves (23/10) el conductor aprovechó el programa Revueltos que conduce junte a Viviana Canosa por el canal de streaming Carnaval para exponer un audio del empresario en el que reconocía que había votado por el kirchnerismo. "Ricardo Fort amaba a Cristina Kirchner", reveló.
"Ya la voté a Cristina, por supuesto. Ya lo dije una vez. Y considero que al Gobierno hay que apoyarlo siempre", había dicho en su momento el recordado artista dejando entrever que su idología era más afín al peronismo que a cualquiera otra fuerza política.
Jorge Rial tildó de "plan putita" el apoyo de Donald Trump a la Argentina
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de la red social X había asegurado que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".
A raíz de la publicación, Jorge Rial hizo un inesperado comentario haciendo alusión al "plan platita" de Sergio Massa que en su momento fue defenestrado por la oposición de aquel entonces a través del programa de streaming Cónclave: "Se hablaba despreciativamente porque iba a la clase más necesitada".
"Este es el 'plan putita' porque el Gobierno se está bajando los lienzos para que se lo coja Estados Unidos", manifestó posteriormente para la sorpresa de sus compañeros de cara al encuentro que tendrá el Presidente con su par norteamericano Donald Trump.
Asimismo, posteriormente aclaró para evitar posibles críticas que le podrían hacer por lo dicho: "Perdón por las trabajadoras sexuales".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Los cambios que anunció reconocida sala vip en Aeroparque
Aeropuerto de Ezeiza: Atentos por cambios en Migraciones
Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo
La Pregunta: ¿Cuántos dólares más puede vender Scott Bessent por la Argentina?
Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')