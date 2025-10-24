La fuerte revelación de Jorge Rial con la que dejó fuera de juego a Virginia Gallardo

Jorge Rial tildó de "plan putita" el apoyo de Donald Trump a la Argentina

Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de la red social X había asegurado que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y Estados Unidos "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".

A raíz de la publicación, Jorge Rial hizo un inesperado comentario haciendo alusión al "plan platita" de Sergio Massa que en su momento fue defenestrado por la oposición de aquel entonces a través del programa de streaming Cónclave: "Se hablaba despreciativamente porque iba a la clase más necesitada".

"Este es el 'plan putita' porque el Gobierno se está bajando los lienzos para que se lo coja Estados Unidos", manifestó posteriormente para la sorpresa de sus compañeros de cara al encuentro que tendrá el Presidente con su par norteamericano Donald Trump.

Asimismo, posteriormente aclaró para evitar posibles críticas que le podrían hacer por lo dicho: "Perdón por las trabajadoras sexuales".

