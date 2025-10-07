urgente24
Aeropuerto de Ezeiza: Atentos por cambios en Migraciones

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza incorporó un cambio interesante a la hora de viajar y pasar por Migraciones.

07 de octubre de 2025 - 23:41
Pocos son los viajeros que saben la nueva medida que incorporó el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para determinados vuelos. A la hora de viajar en avión, pasar por Migraciones es uno de los momentos más tediosos para los turistas, por lo que este cambio significará una gran ventaja.

Ya sea para abordar el vuelo, o al bajar del avión, Migraciones es un paso que cualquiera desea evitar o pasar lo más rápido posible.

Por eso, para lograr mayor agilidad, en Ezeiza instalaron nuevas máquinas de Migraciones Express, según el comunicado emitido desde Aeropuertos Argentina. Cabe mencionar que funcionan únicamente para Arribos Internacionales.

Cómo funciona este sistema en el Aeropuerto de Ezeiza

La obra fue llevada adelante por Aeropuertos Argentina y comenzó a ejecutarse los primeros días de agosto. Se intervinieron 550m2 y demandó una inversión estimada de US$4.34 millones.

Nuevas máquinas para Migraciones Express (Internacional) funcionan en el Aeropuerto de Ezeiza.

  • El espacio ahora cuenta con 5 puertas automáticas (e-gates) de última generación y 30 nuevos dispositivos de autogestión de alta tecnología que son muy fáciles de utilizar para cualquier pasajero.
  • Sólo hay que seguir los pasos que va indicando la máquina y al haber mayor cantidad de estas se evita la aglomeración y la eterna espera que cuando uno está cansado por el viaje que pasó o está ansioso por abordar el vuelo, es una ventaja a tener en cuenta.

Es una medida beneficiosa para los turistas, ya que busca descongestionar los sitios de espera. De acuerdo a lo informado por la entidad, "incrementa la capacidad de procesamiento de pasajeros en un 200%".

