Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

"Nueva fase de tensión cambiaria"
Marcos Phillip en El Economista:
"El mercado argentino atraviesa una nueva fase de tensión cambiaria, marcada por el deterioro de las expectativas devaluatorias y una creciente búsqueda de cobertura en dólares. Los operadores advierten que la reciente calma se desvaneció con rapidez, impulsada por la presión sobre los tipos de cambio financieros, las intervenciones oficiales y un clima político que mantiene en vilo a los inversores.
(...) Desde Delphos explicaron que, pese a los esfuerzos del equipo económico por anclar las expectativas, el deterioro fue notorio en apenas unos días. Los expertos del bróker señalaron que los tipos de cambio de indiferencia —calculados en función de la paridad de tasas— se movieron con fuerza, lo que refleja un cambio profundo en la percepción de estabilidad. En paralelo, el contado con liquidación marcó nuevos máximos y la brecha con el dólar mayorista se amplió a niveles que no se registraban desde hace semanas.
Para la sociedad de bolsa, el aumento simultáneo de los dólares financieros y de las tasas reales en pesos explica la intensidad del ajuste. Según sus estimaciones, el tipo de cambio real para diciembre de 2026 pasó de alrededor de $ 1.490 a $ 1.871, superando incluso los valores más altos del período de Mauricio Macri. Esa suba revela que el mercado ahora descuenta un escenario de mayor depreciación del peso y de tasas que seguirán elevadas durante los próximos meses.
Por su parte, los analistas de Grupo SBS advirtieron que el tipo de cambio se mantiene como el principal termómetro de la economía. Tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el peso tuvo una resistencia inicial, pero terminó tocando el techo de la banda, lo que obligó al BCRA a intervenir con fuerza. La autoridad monetaria vendió u$s 1.100 millones en la segunda semana posterior a la elección, una cifra que volvió a encender las alarmas sobre la capacidad del país para sostener su esquema de bandas sin comprometer reservas.
El bróker remarcó que, aunque el anuncio de apoyo estadounidense y la baja de retenciones generaron un breve rebote en los activos argentinos, el alivio fue efímero. Las expectativas devaluatorias se reinstalaron y los futuros en dólares comenzaron a reflejar nuevamente un escenario de mayor tensión, con rendimientos crecientes en los bonos ajustables por CER y una caída en los implícitos de inflación.
Los especialistas de Grupo SBS destacaron que el Gobierno enfrenta un dilema entre sostener la estabilidad cambiaria y fortalecer las reservas internacionales. Según explicaron, el flujo extraordinario de dólares provenientes del campo no debería utilizarse para contener presiones temporarias, sino para consolidar la acumulación de reservas netas (RRNN). En su análisis, la clave para una baja sostenida del riesgo país está en lograr que el Banco Central pueda recomponer su posición externa de forma duradera".
