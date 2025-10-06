urgente24
Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

Show musical de Javier Milei en días de crisis (política y económica) para fingir normalidad, aunque es show para la propia tropa fracturada. Efecto boomerang.

6 de octubre de 2025 - 17:06

Javier Milei se autopercibe 'rockstar' y encabeza este lunes (06/10) un show musical en el Movistar Arena para presentar su libro "La construcción del milagro". Un evento con poco timing, en días de crisis política y económica, con el que el Presidente busca fingir normalidad (todo marcha bárbaro...) pero, en rigor, es un evento para la propia tropa resquebrajada: se prevé fuerte presencia de Las Fuerzas del Cielo, lideradas por Daniel Parisini / Gordo Dan (bajo el mando de Santiago Caputo), que hoy tendrán lugar privilegiado tras haber sido 'ninguneadas' en las listas.

Pese al intento desesperado del Gobierno por instalar el mensaje de normalidad, este acto del Presidente está generando muchas críticas debido al tiempo dedicado al mismo (hoy Milei publicó un video del ensayo que hizo estallar las redes sociales) cuando él debería estar gobernando y no enfocado en intereses personales (como es la promoción de un libro). Lo acusan, entre otras cosas, de estar " desconectado de la realidad". Ojo con el efecto boomerang, en mes electoral...

Pero lo cierto es que si Milei no esta en la economía, que por estas horas se resuelve en USA, y dado que de la política él no se encarga, el Presidente -lamentablemente- no tendría mucho que hacer por estas horas. Aunque, al menos, podría evitar tanto show rimbombante que indigna a los argentinos que no llegan a fin de mes.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Incidentes en la previa al show de Milei: Al menos 2 heridos

La Policía corrió a los manifestantes que protestaban contra Javier Milei: hubo gases y palazos. Hay al menos dos heridos.

"Es una locura, estábamos en la vereda y nos pegaron", relató uno de los manifestantes. Otra mujer contó que los militantes libertarios les arrojaban piedras y bengalas.

Show para la tropa libertaria resquebrajada: Retuits elogiosos de Milei lo confirman

Muchos retuits de Javier Milei destacando a Las Fuerzas del Cielo en la previa al show musical en el Movistar Arena confirman que el evento es para la tropa libertaria resquebrajada.

Las Fuerzas del Cielo que lidera Daniel Parisini (Gordo Dan) fueron totalmente desplazadas de las listas de candidatos, y habían mostrado su enojo con Sebastián Pareja, entre otros. Ahora Milei parece querer contentarlos: los necesita más que nunca.

Algunos ejemplos:

Qué oportuno: JP Morgan ya no mide el Riesgo País de la Argentina en tiempo real

El banco estadounidense J.P. Morgan excluyó a Argentina del EMBI+, su principal indicador dedicado a bonos de mercados emergentes. Como consecuencia, ya no habrá información en tiempo real del riesgo país argentino. Muy oportuno para el Gobierno de Milei, luego de semanas en que ese índice venía registrando subas diarias.

Hay suspicacias en torno a esta decisión justo en este momento. Escribe Luciana Glezer en La Política Online:

"La decisión, que en un primer momento fue leída como un 'beneficio técnico' para la administración Milei, encendió suspicacias en el mercado: varios de los funcionarios clave que hoy manejan la política económica argentina pasaron buena parte de sus carreras en el banco estadounidense.

(...) JP Morgan emitió un comunicado aclaratorio. Según este poderoso banco de inversión, no hubo cambios en la 'posición' de Argentina en su índice de deuda emergente, y el movimiento fue presentado como una simple 'actualización metodológica'.

Sin embargo, en la City el mensaje fue leído de otra manera: el cambio tiene efectos concretos sobre el termómetro que el propio mercado usa para medir la temperatura argentina. 'No es lo mismo estar en el EMBI+ que en el Diversified. No es una decisión menor', señaló en off un operador de un banco internacional.

La maniobra llega en un momento delicado para el Gobierno. Con la presión cambiaria en ascenso y el riesgo país trepando en las últimas semanas, el ajuste del índice actúa como un alivio estadístico justo cuando más se necesitaba una señal positiva para los mercados. De hecho, varios analistas remarcan que el timing no pudo ser más oportuno: la medida coincide con jornadas de tensión cambiaria y negociaciones políticas clave.

Pero lo que más ruido genera no es la metodología, sino quiénes están del otro lado del mostrador. En el corazón del equipo económico hay cuatro nombres con pasado pesado en JP Morgan: Luis 'Toto' Caputo fue vicepresidente para América Latina en el área de trading entre 1994 y 1998, su viceministro chileno José Luis Daza dirigió la investigación de mercados emergentes entre 1992 y 2000, el presidente del Banco Central Santiago Bausili fue director de mercados de capitales para Argentina, Chile y Perú entre 1996 y 2007 y su segundo Vladimir Werning fue director ejecutivo para América Latina entre 1996 y 2016".

Javier Milei, mientras va camino a su show: "Trabajando"

En viaje hacia el Movistar Arena para la presentación de su libro, Javier Milei compartió el tuit de Scott Bessent de su reunión con Luis Caputo.

"Trabajando. Fin", escribió el Presidente, mientas se dirige a un show musical (!). El realidad, el que está 'trabajando' es Caputo, porque él está yendo a cantar...

Santilli y Ritondo ya están en el Movistar Arena: "Era difícil hacer campaña con Espert"

Diego Santilli y Cristian Ritondo ingresaron al Movistar Arena para el show musical de Javier Milei. Al ingresar, Ritondo fue consultado por José Luis Espert: "era difícil hacer campaña con Espert, si no queda claro, porque las preguntas siempre eran sobre lo mismo y es algo que hay que aclarar"

Diego Santilli, por su parte, dijo que no le importa en qué lugar de la boleta de LLA esté porque lo importante es "acompañar".

"Me gustaría que se reimpriman las boletas", respondió cuando fue consultado.

El gobernador de Salta participa de una protesta frente a Casa Rosada

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, participa esta tarde de una protesta frente a Plaza de Mayo para reclamarle a Javier Milei por la paralización de la obra pública. Los manifestantes tienen intenciones de acampar allí.

Pichetto estalló por la subasta del predio de Regimiento de Patricios

Eduardo Costantini ganó hoy la subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y se quedó con el predio de casi 4,4 hectáreas del Regimiento de Patricios (donde actualmente opera el complejo comercial Portal Palermo, en comodato).

El diputado Miguel Ángel Pichetto estalló de bronca, ya que la semana pasada el Senado le dio media sanción al proyecto que declara 'Patrimonio Histórico' a dicho predio y por lo tanto "no enajenable" a dicho terreno, y ahora lo tiene que tratar la Cámara de Diputados.

Tensión en la zona: Gran operativo de Seguridad y protesta por el show de Milei

Mientras los militantes de LLA hacen su ingreso al Movistar Arena para el show de Javier Milei, otro nutrido grupo de personas protesta contra el Gobierno en las inmediaciones del lugar. Por momentos se vive tensión, con gritos y gestos de un lado hacia el otro.

Hace instantes hubo una pelea a golpes que fue rápidamente desactivada por efectivos de Gendarmería.

Se desplegó un gran operativo de Seguridad en la zona.

Raro LLA apuntando contra Taiana por su pasado Montonero (¿y Patricia Bullrich?)

Tras la renuncia de Espert a la candidatura, desde LLA empezaron a cuestionar al candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, por su pasado montonero. Y en ésta hay que darle la derecha a Jorge Rial (aunque no compartimos la descalificación), que le respondió a Agustín Romo recordándole el mismo pasado de la ministra de Seguridad y candidata a senadora libertaria Patricia Bullrich...

Luis Caputo reunido con Scott Bessent

El Secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, publicó un posteo en X dándole la bienvenida a Luis Caputo.

"Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina", escribió.

Circula duro archivo libertario contra Diego Santilli

Ay, el archivo...por estas horas comenzaron a viralizarse en redes algunos posteos de libertarios, incluido Javier Milei criticando a Diego Santilli allá por 2023:

La oposición critica el show de Milei: "Nos toma de estúpidos"

Dirigentes de todos los sectores políticos (obvio: menos PRO y LLA) están cuestionando el show de Milei en el Movistar Arena:

Polémica por reimpresión de boletas... ¿Y qué pasa con Karen?

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) oficializó ante la Justicia el pedido para reimprimir las boletas que se utilizarán el 26 de octubre, que ya se encuentran impresas, lo que demandaría un gasto de $15.000 millones y, aparte del gasto, hay dudas por los tiempos.

La presentación ante el Juzgado Federal 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, formaliza la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional. En el mismo escrito, LLA solicitó el reemplazo del ex candidato por Diego Santilli y la reimpresión de las boletas.

Pero hay debate, más allá de la reimpresión o no: ¿qué pasa con Karen Reichardt, que era la segunda en la lista? "¿La van a apretar para que renuncie?", le preguntó Malena Galmarini a Diego Santilli en X, recordando que es la 2da. de la lista la que debe reemplazar al 1ero.

Aquí, la nota completa:

SALE ESPERT, ENTRA SANTILLI / LLA formalizó el pedido de reimprimir boletas y todos preguntan por Karen...

"Nueva fase de tensión cambiaria"

Marcos Phillip en El Economista:

"El mercado argentino atraviesa una nueva fase de tensión cambiaria, marcada por el deterioro de las expectativas devaluatorias y una creciente búsqueda de cobertura en dólares. Los operadores advierten que la reciente calma se desvaneció con rapidez, impulsada por la presión sobre los tipos de cambio financieros, las intervenciones oficiales y un clima político que mantiene en vilo a los inversores.

(...) Desde Delphos explicaron que, pese a los esfuerzos del equipo económico por anclar las expectativas, el deterioro fue notorio en apenas unos días. Los expertos del bróker señalaron que los tipos de cambio de indiferencia —calculados en función de la paridad de tasas— se movieron con fuerza, lo que refleja un cambio profundo en la percepción de estabilidad. En paralelo, el contado con liquidación marcó nuevos máximos y la brecha con el dólar mayorista se amplió a niveles que no se registraban desde hace semanas.

Para la sociedad de bolsa, el aumento simultáneo de los dólares financieros y de las tasas reales en pesos explica la intensidad del ajuste. Según sus estimaciones, el tipo de cambio real para diciembre de 2026 pasó de alrededor de $ 1.490 a $ 1.871, superando incluso los valores más altos del período de Mauricio Macri. Esa suba revela que el mercado ahora descuenta un escenario de mayor depreciación del peso y de tasas que seguirán elevadas durante los próximos meses.

Por su parte, los analistas de Grupo SBS advirtieron que el tipo de cambio se mantiene como el principal termómetro de la economía. Tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el peso tuvo una resistencia inicial, pero terminó tocando el techo de la banda, lo que obligó al BCRA a intervenir con fuerza. La autoridad monetaria vendió u$s 1.100 millones en la segunda semana posterior a la elección, una cifra que volvió a encender las alarmas sobre la capacidad del país para sostener su esquema de bandas sin comprometer reservas.

El bróker remarcó que, aunque el anuncio de apoyo estadounidense y la baja de retenciones generaron un breve rebote en los activos argentinos, el alivio fue efímero. Las expectativas devaluatorias se reinstalaron y los futuros en dólares comenzaron a reflejar nuevamente un escenario de mayor tensión, con rendimientos crecientes en los bonos ajustables por CER y una caída en los implícitos de inflación.

Los especialistas de Grupo SBS destacaron que el Gobierno enfrenta un dilema entre sostener la estabilidad cambiaria y fortalecer las reservas internacionales. Según explicaron, el flujo extraordinario de dólares provenientes del campo no debería utilizarse para contener presiones temporarias, sino para consolidar la acumulación de reservas netas (RRNN). En su análisis, la clave para una baja sostenida del riesgo país está en lograr que el Banco Central pueda recomponer su posición externa de forma duradera".

Live Blog Post

El Tesoro sigue quemando dólares para contener el tipo de cambio (y aún quedan 14 ruedas...)

El Tesoro volvió a salir a defender el techo de la banda "intra diaria" del dólar mayorista, que hoy cotiza a $1.430. Según informaron fuentes del mercado a Ámbito.com, el Tesoro retomó su postura vendedora este lunes, con US$298 millones ofrecidos a $1.430, un leve incremento de $5 respecto a las posiciones vendedoras de la jornada del viernes. Se trata de una decisión que genera preocupaciones entre los tenedores de bonos, que consideran que no habrá los dólares suficientes para cubrir los pagos.

Desde Portfolio Personal Inversores (PPI) remarcaron que "con catorce ruedas aún por delante hasta las elecciones de medio término, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener el actual esquema de bandas que cuesta (y caro) en términos de reservas internacionales".

Explicaron que en las últimas tres jornadas de la semana pasada "esta estrategia defensiva ha costado aproximadamente US$950 millones de los US$2.228 millones acaparados bajo el régimen de retenciones nulas", equivalente al 42,6% del total.

Y agregaron que "con los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA rondando US$1.350 millones, el margen de maniobra se achica y las opciones se reducen a defender un dólar más cercano a la banda superior o ir por el camino de mayores restricciones cambiarias (o ambas)".

Otras versiones indican que el Tesoro habría vendido hoy aproximadamente US$400 millones.

