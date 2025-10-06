Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note

Live Blog Post

Qué oportuno: JP Morgan ya no mide el Riesgo País de la Argentina en tiempo real

El banco estadounidense J.P. Morgan excluyó a Argentina del EMBI+, su principal indicador dedicado a bonos de mercados emergentes. Como consecuencia, ya no habrá información en tiempo real del riesgo país argentino. Muy oportuno para el Gobierno de Milei, luego de semanas en que ese índice venía registrando subas diarias.

Hay suspicacias en torno a esta decisión justo en este momento. Escribe Luciana Glezer en La Política Online:

"La decisión, que en un primer momento fue leída como un 'beneficio técnico' para la administración Milei, encendió suspicacias en el mercado: varios de los funcionarios clave que hoy manejan la política económica argentina pasaron buena parte de sus carreras en el banco estadounidense.

(...) JP Morgan emitió un comunicado aclaratorio. Según este poderoso banco de inversión, no hubo cambios en la 'posición' de Argentina en su índice de deuda emergente, y el movimiento fue presentado como una simple 'actualización metodológica'.

Sin embargo, en la City el mensaje fue leído de otra manera: el cambio tiene efectos concretos sobre el termómetro que el propio mercado usa para medir la temperatura argentina. 'No es lo mismo estar en el EMBI+ que en el Diversified. No es una decisión menor', señaló en off un operador de un banco internacional.

La maniobra llega en un momento delicado para el Gobierno. Con la presión cambiaria en ascenso y el riesgo país trepando en las últimas semanas, el ajuste del índice actúa como un alivio estadístico justo cuando más se necesitaba una señal positiva para los mercados. De hecho, varios analistas remarcan que el timing no pudo ser más oportuno: la medida coincide con jornadas de tensión cambiaria y negociaciones políticas clave.

Pero lo que más ruido genera no es la metodología, sino quiénes están del otro lado del mostrador. En el corazón del equipo económico hay cuatro nombres con pasado pesado en JP Morgan: Luis 'Toto' Caputo fue vicepresidente para América Latina en el área de trading entre 1994 y 1998, su viceministro chileno José Luis Daza dirigió la investigación de mercados emergentes entre 1992 y 2000, el presidente del Banco Central Santiago Bausili fue director de mercados de capitales para Argentina, Chile y Perú entre 1996 y 2007 y su segundo Vladimir Werning fue director ejecutivo para América Latina entre 1996 y 2016".