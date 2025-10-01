Policía peruana y bonaerense, juntas; Bullrich condicionó a Espert; narco sin teléfono satelital

1-¿Cómo logró la policía dar con los prófugos?
El supuesto ideólogo del triple crimen de Florencio Varela fue rastreado por la Policía Bonaerense.
Policía de Perú colaboró con la bonaerense; Bullrich exigió respuestas a Espert; un narco peruano que no utiliza teléfono satelital; ¿mordeduras o puñetazos?
La fuerza provincial pasó los datos a la Policía Nacional de Perú para ubicar al cabecilla de la banda y a su segundo, Matías Ozorio.
Patricia Bullrich complicó el operativo al postear la detención de Ozorio y alertar a su jefe, quien casi logra escapar por esa imprudencia.
El teniente general Zenón Eloysa, de la Policía Nacional de Perú, confirmó la colaboración con la Bonaerense.
Desde la provincia se suministraron datos clave sobre los celulares que utilizaba “Pequeño J”.
Gracias a esa investigación, lograron dar con el presunto autor intelectual de la masacre de Florencio Varela.
Víctor Lázaro Sotacuro, uno de los tres sospechosos de la masacre de Florencio Varela que había logrado escapar del país, fue detenido en un hostal de Villazón, Bolivia.
Presentaba cortes en sus manos e hinchazón, signos que lo comprometen aún más.
Tanto a él como a Matías Ozorio los registros de antenas de celulares los ubican en la escena del crimen a la hora en que mataron a las jóvenes.