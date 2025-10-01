Policía peruana y bonaerense, juntas; Bullrich condicionó a Espert; narco sin teléfono satelital

Ambos encabezan listas de candidatos en CABA y en la provincia de Buenos Aires.

La enorme cantidad de “cisnes negros” que aparecen en el tramo final de la campaña comprometen seriamente las chances del oficialismo.

Embed - Guerra interna en LLA

3-Pequeño J, no aprendió nada de Pablo Escobar

El teniente general Zenón Eloysa, de la Policía Nacional de Perú, confirmó la colaboración con la Bonaerense.

Desde la provincia se suministraron datos clave sobre los celulares que utilizaba “Pequeño J”.

Gracias a esa investigación, lograron dar con el presunto autor intelectual de la masacre de Florencio Varela.

Embed - Pequeño J pequeño narco

4-¿Mordedura de las vìctimas o puñetazos?

Víctor Lázaro Sotacuro, uno de los tres sospechosos de la masacre de Florencio Varela que había logrado escapar del país, fue detenido en un hostal de Villazón, Bolivia.

Presentaba cortes en sus manos e hinchazón, signos que lo comprometen aún más.

Tanto a él como a Matías Ozorio los registros de antenas de celulares los ubican en la escena del crimen a la hora en que mataron a las jóvenes.