Tras las quejas de los sojeros contra Argentina, Trump busca negociar con Jinping

Las quejas de los sojeros a Donald Trump

Además, los sojeros se quejaron del anuncio de Scott Bessent en el que aseguraba un salvataje para Argentina, el país que se hizo de parte del mercado de soja que ellos tenían.

El presidente de la ASA, Caleb Ragland, señaló que “Estados Unidos no ha realizado ninguna venta a China en el año de comercialización vigente debido al arancel del 20 por ciento”, favoreciendo así a competidores como Brasil y Argentina, tal como informó Urgente24.

Durante el primer mandato de Trump, las tensiones arancelarias provocaron pérdidas superiores a los US$ 27 mil millones en exportaciones agroalimentarias entre mediados de 2018 y finales de 2019, y el Gobierno debió lanzar bonos de asistencia para mitigar el impacto en los agricultores.

La reunión entre Trump y Jinping

El encuentro entre los mandatarios se dará en un escenario delicado: ambas administraciones anunciaron previamente su voluntad de una desescalada comercial, pero los pasos reales han sido tímidos y la incertidumbre persiste. Más allá de la soja, la agenda bilateral incluirá temas como el comercio general, el narcotráfico y los efectos internacionales del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Para el complejo agroindustrial de Estados Unidos, este encuentro adquiere relevancia simbólica y estratégica. Si Trump logra que China reactive la compra de soja estadounidense, podría fortalecer su base política rural y apuntalar un sector golpeado por las disputas comerciales de los últimos años. Pero el desafío será complejo: las negociaciones entre Washington y Beijing siguen envueltas en desconfianza, represalias arancelarias y competencia geopolítica.

La cumbre del APEC no sólo servirá como escenario diplomático para grandes potencias, puede marcar también el rumbo del comercio agrícola global, con la soja como posible punto de inflexión.

