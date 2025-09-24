Los sojeros de Estados Unidos se quejaron de Argentina y quieren reconquistar China

"Esta semana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que el gobierno estadounidense estaba negociando la extensión de una línea de swap de 20.000 millones de dólares al gobierno argentino y la posible compra de bonos extranjeros del país. Casi inmediatamente después, se informó que China compró 20 cargamentos de soja argentina tras el anuncio del gobierno argentino de la exención de impuestos a sus exportaciones de soja".

image Caleb Raglad, el presidente de la asociación americana de soja, hizp un fuerte reclamo al gobierno de Estados Unidos.

Luego pasa a exponer una declaración del presidente de ASA, Caleb Ragland:

Los productores de soja estadounidenses lo han sido claros por meses: el gobierno necesita cerrar un acuerdo comercial con China. China es el mayor consumidor mundial de soja y, por lo general, nuestro principal mercado de exportación. Estados Unidos no ha realizado ventas a China en esta nueva campaña agrícola debido a los aranceles de represalia del 20% impuestos por China en respuesta a los aranceles estadounidenses.

Seguidamente, se queja de cómo otros países aprovecharon la pelea comercial entre Estados Unidos y China:

Esto ha permitido que otros exportadores, como Brasil y ahora Argentina, se apoderen de nuestro mercado a costa de los agricultores estadounidenses. La frustración es abrumadora. Los precios de la soja estadounidense están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen titulares no sobre la consecución de un acuerdo comercial con China, sino sobre que el gobierno estadounidense otorgará US$ 20.000 millones en apoyo económico a Argentina, mientras que este país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo dos días.

Finalmente, realiza un claro reclamo a la administración Trump:

Los agricultores estadounidenses ya no pueden esperar ni tener esperanzas. La ASA insta al presidente Trump y a su equipo negociador a priorizar la consecución de un acuerdo inmediato sobre la soja con China. La economía agrícola se resiente mientras nuestros competidores desplazan a Estados Unidos en el mayor mercado importador de soja del mundo.

La relación entre Estados Unidos y China

La dinámica se intensifica en el contexto de un enfrentamiento comercial entre Washington y Beijing, que ha abierto oportunidades para que Argentina y Brasil ganen terreno exportador. China — el principal mercado para la soja estadounidense — redujo a cero sus compras desde Estados Unidos en 2025, tras imponer aranceles del 20% a las importaciones estadounidenses.

En contraste, entre los últimos pedidos chinos, se contabilizaron al menos 1,3 millones de toneladas provenientes de Argentina, suficientes para cubrir parte del déficit previsto para fines del año y el primer trimestre de 2026, según informó Bloomberg.

La quita de retenciones benefició el intercambio argentino con China

La suspensión de retenciones a las exportaciones agrícolas en Argentina — vigente hasta el 31 de octubre — ya generó declaraciones juradas de ventas por alrededor de US$4.200 millones.

El Gobierno argentino fijó un tope de US$7.000 millones para compras sin retenciones: una vez alcanzado ese límite, volverá a aplicarse una retención del 26% sobre las exportaciones de soja.

La tensión entre Washington y Beijing expone modos de competencia no solo en tecnología o manufacturas, sino también en el mundo agrícola. Para Estados Unidos., la caída reciente en los precios de la soja — en un momento clave de la cosecha — agrava la presión financiera sobre los agricultores nacionales.

Por su parte, Argentina, con un complejo sojero que en 2024 alcanzó exportaciones totales por 34,3 millones de toneladas entre grano y subproductos, se consolida en el liderazgo regional del sector.

Scott Bessent afirmó que están negociando que vuelvan las retenciones en Argentina

El anuncio de Scott Bessent realizado hoy, miércoles 24/09, en la red social X sobre la ayuda financiera a Argentina, menciona que se está conversando con Argentina para que vuelva a aplicar las retenciones a productos primarios:

Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas.

Según publicó Bloomberg Línea, el gobierno argentino aún no respondió a pedidos de información.

