El Presidente Javier Milei participó de la gala de Atlantic Council, donde fue distinguido con el Global Citizen Award (Ciudadano Global 2025) por su labor en las reformas económicas que promueve, que entregará el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
HASTA CON LA FOTO MÁS DESEADA
Javier Milei vuelve a la realidad (se acabó la fiesta)
En la tarde noche de USA Javier Milei recibió el premio, Ciudadano Global 2025, con el que cierra días repletos de elogios llegados de la gestión Trump
“Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, dijo el titular del Poder Ejecutivo al introducir su discurso y luego de recibir el reconocimiento.
Quiénes estuvieron
De la gala también participaron el presidente Francia, Emannuel Macron, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el fundador y CEO del fondo de inversión Blackrock, Laurence D. Fink, entre otras figuras de relevancia.
Agradeció a Donald Trump
"Es un honor recibir este premio de parte de Scott Bessent, a quien considero un amigo de la Argentina. Quiero agradecer al presidente Donald Trump por darle un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un tiempo de incertidumbre", agregó Milei durante su discurso en la gala.
