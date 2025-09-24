Javier Milei vuelve a la realidad (se acabó la fiesta)

Agradeció a Donald Trump

"Es un honor recibir este premio de parte de Scott Bessent, a quien considero un amigo de la Argentina. Quiero agradecer al presidente Donald Trump por darle un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un tiempo de incertidumbre", agregó Milei durante su discurso en la gala.

