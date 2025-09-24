Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron víctimas de una brutal venganza narco que terminó con sus vidas entre las 3 y 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre en Florencio Varela. Este triple femicidio esconde una relación HLB Pharma.
"YO TRABAJÉ AHÍ"
El triple femicidio de Florencio Varela revela conexiones con el laboratorio HLB Pharma
Las autopsias revelan detalles escalofriantes del triple femicidio. Lara, de solo 15 años, había aparecido en tv. Su conexión con HLB Pharma abre interrogantes.
Quizás te interese leer: Caso Candela: La Justicia ratifica que Mameluco Villalba no es culpable
El vínculo que inquieta sobre este femicidio triple
Los detalles forenses estremecen. A Lara, la menor del grupo, le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de asesinarla. Su cuerpo presentaba quemaduras de cigarrillos y cortes que seccionaron su arteria carótida. Brenda murió por fractura de cráneo, mientras que Morena sufrió luxación cervical tras múltiples golpes.
Lo que convierte este caso en algo más complejo es la conexión de Lara con el mundo de la prostitución en Floresta. Dos meses antes del crimen, la adolescente apareció en un móvil televisivo de América TV identificándose como "Luna" y mintiendo sobre su edad, asegurando tener 20 años.
En ese mismo programa estaba Florencia, una mujer de 27 años que reveló trabajar para HLB Pharma, el laboratorio argentino investigado por distribuir el fentanilo contaminado que causó más de 70 muertes. Su dueño, Ariel García Furfaro, permanece detenido por desviar medicamentos al mercado ilegal y mantener vínculos con dirigentes kirchneristas.
Desde Urgente24 realizamos un informe al respecto:
Justicia federal vs. provincial: quién investiga qué
Mientras tanto, cuatro personas permanecen detenidas por el triple crimen: dos mujeres (28 y 19 años) y dos hombres (25 y 18 años). Dos de ellos fueron sorprendidos limpiando con lavandina las evidencias en la casa de Villa Vatteone donde aparecieron los cuerpos enterrados.
La PROCUNAR interviene en la causa debido a la sospecha de una organización narco transnacional. Sin embargo, la investigación enfrenta complejidades jurisdiccionales: tanto el narcotráfico como la trata de personas son delitos federales según las Leyes 23.737 y 26.364.
El ministro Javier Alonso confirmó que buscan más responsables, describiendo el crimen como una emboscada donde las víctimas creyeron asistir a un evento social sin saber que caían en una trampa mortal.
-------------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Depilación láser: La Anmat prohibió un equipo 'Sorprano Titanium' falsificado en un centro de estética
"Inconstitucional": La Justicia le dio otro "golpe" a Javier Milei por la privatización de YCRT
Biodiésel, y otro sector que, pese al doble aumento, no llega a octubre...
Espert: "fuimos soberbios creyendo que terminando con la inflación era suficiente"