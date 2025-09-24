El triple femicidio de Florencio Varela revela conexiones con el laboratorio HLB Pharma

Lo que convierte este caso en algo más complejo es la conexión de Lara con el mundo de la prostitución en Floresta. Dos meses antes del crimen, la adolescente apareció en un móvil televisivo de América TV identificándose como "Luna" y mintiendo sobre su edad, asegurando tener 20 años.

En ese mismo programa estaba Florencia, una mujer de 27 años que reveló trabajar para HLB Pharma, el laboratorio argentino investigado por distribuir el fentanilo contaminado que causó más de 70 muertes. Su dueño, Ariel García Furfaro, permanece detenido por desviar medicamentos al mercado ilegal y mantener vínculos con dirigentes kirchneristas.

Desde Urgente24 realizamos un informe al respecto:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1970988023924822188&partner=&hide_thread=false Horror en La Matanza: Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), desaparecidas desde el viernes, fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela.



La investigación avanzó gracias al rastreo del celular de una de las… pic.twitter.com/XjMmq2Jo60 — Urgente24.com (@U24noticias) September 24, 2025

Justicia federal vs. provincial: quién investiga qué

Mientras tanto, cuatro personas permanecen detenidas por el triple crimen: dos mujeres (28 y 19 años) y dos hombres (25 y 18 años). Dos de ellos fueron sorprendidos limpiando con lavandina las evidencias en la casa de Villa Vatteone donde aparecieron los cuerpos enterrados.

image Quizás uno de los crimenes más estremecedores del 2025.

La PROCUNAR interviene en la causa debido a la sospecha de una organización narco transnacional. Sin embargo, la investigación enfrenta complejidades jurisdiccionales: tanto el narcotráfico como la trata de personas son delitos federales según las Leyes 23.737 y 26.364.

El ministro Javier Alonso confirmó que buscan más responsables, describiendo el crimen como una emboscada donde las víctimas creyeron asistir a un evento social sin saber que caían en una trampa mortal.

-------------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Depilación láser: La Anmat prohibió un equipo 'Sorprano Titanium' falsificado en un centro de estética

"Inconstitucional": La Justicia le dio otro "golpe" a Javier Milei por la privatización de YCRT

Biodiésel, y otro sector que, pese al doble aumento, no llega a octubre...

Espert: "fuimos soberbios creyendo que terminando con la inflación era suficiente"