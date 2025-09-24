Depilación láser: La Anmat prohibió un equipo 'Sorprano Titanium' falsificado en un centro de estética

Además, detalló que el equipo original incluye etiquetas específicas con datos del fabricante y del importador, que no estaban presentes en el aparato inspeccionado.

Según Anmat, este tipo de dispositivos ilegítimos representa un riesgo sanitario tanto para los pacientes como para el personal que los manipula. Por eso, se ordenó su prohibición en todo el territorio nacional y se notificó a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se dio intervención a la Coordinación de Sumarios para continuar con las acciones correspondientes.



aviso_331881 La disposición 7044 de la ANMAT.

La disposición se ampara en el artículo 19 de la Ley N° 16.463, que prohíbe la elaboración, tenencia y distribución de productos impuros o ilegítimos.

En este caso, el equipo falsificado fue considerado fácilmente identificable por su número de serie y podría haber otros similares en circulación. La medida busca prevenir daños y reforzar los controles sobre tecnología médica en centros estéticos.

