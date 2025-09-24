La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en una disposición publicada hoy en el 'Boletín Oficial', el uso, comercialización y distribución de un equipo de depilación láser falsificado, detectado en un centro de estética que lo promocionaba a través de redes sociales.
OFRECIDO EN REDES
Depilación láser: La Anmat prohibió un equipo 'Sorprano Titanium' falsificado en un centro de estética
La Anmat publicó en el Boletín Oficial la prohibición de una máquina 'Soprano Titanium' de depilación láser falsificada, que representa un riesgo para la salud.
El equipo en cuestión, identificado como "SOPRANO TITANIUM – ALMA – SN MNLTEMS12212202-01", no cuenta con datos de fabricante, importador ni autorización sanitaria.
Durante una inspección, se verificó que el aparato no pertenece al circuito legal de comercialización y presenta diferencias visibles con el modelo original, como el color de la carcasa, la forma del panel posterior y la ausencia de rótulos oficiales.
Equipo de depilación laser falsificado
La firma Sirex Médica S.A., titular del PM 1168-18 y responsable de importar el modelo legítimo, confirmó que el número de serie del equipo falsificado no corresponde a ninguno de los registrados por la empresa.
Además, detalló que el equipo original incluye etiquetas específicas con datos del fabricante y del importador, que no estaban presentes en el aparato inspeccionado.
Según Anmat, este tipo de dispositivos ilegítimos representa un riesgo sanitario tanto para los pacientes como para el personal que los manipula. Por eso, se ordenó su prohibición en todo el territorio nacional y se notificó a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se dio intervención a la Coordinación de Sumarios para continuar con las acciones correspondientes.
La disposición se ampara en el artículo 19 de la Ley N° 16.463, que prohíbe la elaboración, tenencia y distribución de productos impuros o ilegítimos.
En este caso, el equipo falsificado fue considerado fácilmente identificable por su número de serie y podría haber otros similares en circulación. La medida busca prevenir daños y reforzar los controles sobre tecnología médica en centros estéticos.
Otras noticias de Urgente24
"Inconstitucional": La Justicia le dio otro "golpe" a Javier Milei por la privatización de YCRT
Biodiésel, y otro sector que, pese al doble aumento, no llega a octubre...
Espert: "fuimos soberbios creyendo que terminando con la inflación era suficiente"
Reunión Milei-Trump: Caputo asegura que se habló de "una cifra específica" para el salvataje