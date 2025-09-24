El FBI contra el creador de la Mujer Maravilla: Publicidad, mentiras y escándalo

La propuesta era sencilla (y rara): que los voluntarios se afeitaran con cuchillas Gillette y con otras genéricas, y que luego fueran interrogados mientras el detector medía la veracidad de sus respuestas.

El proyecto, según documentos del FBI, terminó siendo un fiasco: los resultados fueron parejos, y Marston propuso que un cómplice falsificara los datos para que todo diera a favor de Gillette. La oferta fue rechazada y el experimento quedó trunco, pero dejó un archivo oficial en manos del FBI, que lo marcaría como sospechoso, al menos en sus papeles..

El creador de la Mujer Maravilla en la mira del FBI

Lo que hace esta historia tan fascinante no es solo el experimento fallido, sino cómo reaccionó el FBI. Un informe de 1938 describe a Marston como un "fraude" y detalla su propuesta de manipular resultados para ganar 30.000 dólares, una suma importante para la época. John Edgar Hoover, o algún agente cercano, escribió a mano sobre el informe: "Siempre pensé que este tipo Marston era un fraude y esto lo confirma".

Pero la historia no terminó ahí: al comienzo de la Segunda Guerra Mundial (poco antes de que la Mujer Maravilla debutara en los cómics), Marston le escribió al Presidente entonces, Franklin D. Roosevelt, ofreciendo abrir un "buró de la verdad" usando su polígrafo. Otra anotación manuscrita del FBI lo calificó como "un chiflado".

image La Mujer Maravilla nació entre la creatividad y la paranoia del FBI, que consideró a Marston un fraude y un "chiflado" por sus propuestas de manipular resultados y ofrecer un "buró de la verdad".

Todo esto muestra que Marston era más un showman psicólogo que un espía, obsesionado con el detector de mentiras y con hacerse notar, y que la paranoia de Hoover y compañía era directamente proporcional a su creatividad.

La moraleja acá parece ser que, mientras Marston intentaba innovar y promocionarse, el FBI acumulaba archivos de manera casi absurda. Y en medio de todo esto, nació la Mujer Maravilla, una heroína que, aunque sin saberlo, cargó con la marca de un inventor que el gobierno veía como sospechoso y extravagante.

