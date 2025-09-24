5 meses de Renato Gaúcho en Fluminense: semis de MdC y "el fútbol se está acabando"

"Soy un experto en fútbol, conozco mis habilidades. A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, lo llamaban 'estúpido'. Así que hoy en día, ya nada me sorprende en el fútbol", lanzó de entrada el técnico.

"Di una entrevista hace unos dos meses y hoy lo repito: el fútbol se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador, como para el entrenador. Hoy en día, es una guerra de críticas. Cuando ganás, recibes elogios; cuando pierdes, nadie es bueno, todos son malos. El fútbol va por un camino que, por desgracia, todos estamos perdiendo. El fútbol se está acabando. Está casi acabado. Esa es mi opinión", disparó.

Y sostuvo: "¿A dónde vamos con el fútbol? Los entrenadores ya no tienen paciencia para este tipo de cosas. Cuando los entrenadores veteranos dejen de jugar, de repente los empezarán a valorar ante los que empiezan con nuevas ideas. Y entonces veremos dónde acaba el fútbol. Graben con atención esta entrevista que doy hoy; pronto la reproducirán y dirán: 'Sí, Renato tenía razón'",

Vendrá otro, y quiero ver si presenta el equipo que la afición quiere o el que él tiene en mente. Descansaré y dejaré que algunos genios de internet hablen de fútbol Vendrá otro, y quiero ver si presenta el equipo que la afición quiere o el que él tiene en mente. Descansaré y dejaré que algunos genios de internet hablen de fútbol

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanielKaiser__/status/1970695738783838279?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1970695738783838279%7Ctwgr%5Eff177df6494c5f1b2ad8268ad3e34fe5df7efd2c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Fla-furia-de-renato-gaucho-renuncio-en-la-conferencia-y-apunto-contra-los-genios-de-internet%2F&partner=&hide_thread=false VEJA! O momento que Renato anuncia seu pedido de demissão pic.twitter.com/2IYP3qQseo — Daniel Kaiser (@DanielKaiser__) September 24, 2025

Los números de Renato Gaúcho al frente de Fluminense

Gaúcho había llegado al club en abril de este año, tras un paso por Grêmio de Porto Alegre. Dirigió 40 partidos en los que cosechó 21 victorias, siete empates y sufrió 12 derrotas.

En la danza de nombre que comenzó a sonar tras su salida, se posicionó como favorito Cuca, quien está sin trabajo y cuenta con grandes antecedentes como la conquista de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1970832994244952228&partner=&hide_thread=false Renato Gaúcho renunció como DT de Fluminense después de solo 5 meses en el cargo y este fue su ÚLTIMO MENSAJE en rueda de prensa:



“Con las redes sociales SE ACABÓ EL FÚTBOL.



Soy un experto en fútbol, conozco mis habilidades. A Guardiola, a quien considero el mejor… pic.twitter.com/tAAnwDyUMa — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2025

Seguí leyendo en Golazo24...

"Ganamos de pedo": La confesión de Adrián Maravilla Martínez a hinchas de Racing en un semáforo

Palmeiras vs. River, por un lugar en semis: horario, TV y formaciones

Palazo de Pablo Toviggino a Javier Milei: "Odian lo popular"