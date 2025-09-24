Fluminense igualó 1-1 ante Lanús este martes (23/9) por los 4tos. de final de la Copa Sudamericana y quedó eliminado del certamen por haber caída 0-1 en la ida, disputada en el Estadio Néstor Díaz Pérez. En conferencia de prensa, Renato Gaúcho estampó la renuncia y le dejó un fuerte mensaje a las nuevas generaciones.
5 meses de Renato Gaúcho en Fluminense: semis de MdC y "el fútbol se está acabando"
Renato Gaúcho presentó la renuncia en Fluminense luego de la eliminación en Copa Sudamericana a manos de Lanús. El DT apuntó contra los "genios de internet".
Tan solo cinco meses después de haber asumido en el Fluzão, Portaluppi pegó el portazo, si es que se nos permite el juego de palabras. Con el Tricolor, había alcanzado las semifinales del Súper Mundial de Clubes, disputado en Estados Unidos entre junio y julio de 2025.
En la gran cita interplanetaria, se había cargado al Inter de Milán en 8vos. de final (lo derrotó por 2 a 0) y al Al-Hilal en cuartos, conjunto al que superó por 2 a 1. En semifinales, terminaría cayendo 0-2 ante el Chelsea, que fue quien coronó en la final ante el PSG con un abultado marcador de 3 a 0.
Renato Gaúcho: eliminación ante Lanús en Sudamericana, renuncia y palazo a la generación Z
Consumada la eliminación para Fluminense, su entrenador dio un paso al costado y confirmó su dimisión en rueda de prensa. Frente a los medios, cuestionó el cómo se vive el fútbol en la actualidad y la influencia negativa -según su mirada- de las redes sociales.
"Soy un experto en fútbol, conozco mis habilidades. A Guardiola, a quien considero el mejor entrenador del mundo, lo llamaban 'estúpido'. Así que hoy en día, ya nada me sorprende en el fútbol", lanzó de entrada el técnico.
"Di una entrevista hace unos dos meses y hoy lo repito: el fútbol se acabó por culpa de las redes sociales. Tanto para el jugador, como para el entrenador. Hoy en día, es una guerra de críticas. Cuando ganás, recibes elogios; cuando pierdes, nadie es bueno, todos son malos. El fútbol va por un camino que, por desgracia, todos estamos perdiendo. El fútbol se está acabando. Está casi acabado. Esa es mi opinión", disparó.
Y sostuvo: "¿A dónde vamos con el fútbol? Los entrenadores ya no tienen paciencia para este tipo de cosas. Cuando los entrenadores veteranos dejen de jugar, de repente los empezarán a valorar ante los que empiezan con nuevas ideas. Y entonces veremos dónde acaba el fútbol. Graben con atención esta entrevista que doy hoy; pronto la reproducirán y dirán: 'Sí, Renato tenía razón'",
Los números de Renato Gaúcho al frente de Fluminense
Gaúcho había llegado al club en abril de este año, tras un paso por Grêmio de Porto Alegre. Dirigió 40 partidos en los que cosechó 21 victorias, siete empates y sufrió 12 derrotas.
En la danza de nombre que comenzó a sonar tras su salida, se posicionó como favorito Cuca, quien está sin trabajo y cuenta con grandes antecedentes como la conquista de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro.
