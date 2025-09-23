Fluminense 1 - Lanús 1: Maracanazo Granate, que está en semis tras un triunfo histórico

Fluminense y Lanús igualaron 1-1 en el partido de vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana, y así pasó el equipo argentino, que llevaba ventaja por el 1-0 conseguido en el duelo de ida. En el mítico Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, el Granate logró un triunfo histórico.

El global finalizó en 2-1. Lanús, un equipo mucho más modesto que el gran Fluminense, quemó todas las previsiones que existían antes de esta llave e hizo gala de la esencia de este deporte: la imprevisibilidad . Nada indicaba que uno de los animadores del Mundial de Clubes, que le había ganado al Inter de Milán y había hecho un buen papel ante el Chelsea, sufriría tanto con el Granate.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un Granate que, a pesar de estar en puestos de clasificación, no goza de una fluidez de juego confiable. Pero a pesar de los tumbos, el equipo de Mauricio Pellegrino se impuso ante el gran candidato. Y en el Maracaná. Fútbol en estado puro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lanús llegaba a Brasil con el objetivo de cuidar el 1-0 a favor conseguido en la ida, tras un gol agónico de Marcelo Moreno a los 89 minutos en La Fortaleza.

Sin embargo, le resultó muy difícil sostener los embates del conjunto local. El Flu salió a llevarse puesto al equipo argentino, al que le costó defenderse durante la mayor parte del partido. En efecto, el elenco carioca encontró lo que se propuso: un gol tempranero, al minuto 19´, con una gran tijera de Canobbio.

2025_09_250923748-scaled Canobbio sacudió más temprano de lo esperado FOTO: (X/REDES@Sudamericana)/NA

El Granate supo, desde ese momento, que el cotejo sería más pesado de lo que había previsto. La serie estaba 1-1. Sin embargo, pudo aguantar, como una fortaleza que resiste los proyectiles enemigos y coquetea con derrumbarse pero se mantiene en pie.

No solo eso, sino que pudo aprovechar uno de los varios contragolpes que tuvo, producto de un Fluminense completamente volcado en ataque. Dylan Aquino le dio la alegría del gol, al minuto 66´, tras combinar una buena pared con Marcelino Moreno. Ambos fueron dos de las grandes figuras, junto con Nahuel Losada, arquero Grana que sacó todo lo que merodeó los tres palos y brindó seguridad a los suyos siempre.

"Sabíamos que si teníamos precisión cuando bajara el ritmo físico íbamos a tener espacios. Ellos arriesgan mucho en dar el paso adelante y jugar con el fuera de juego, y ahí vinieron nuestras oportunidades. Con los espacios, con la pared del gol, con cambios de orientación", dijo el entrenador Mauricio Pellegrino.

"Sabíamos que si teníamos precisión cuando bajara el ritmo físico íbamos a tener espacios" "Sabíamos que si teníamos precisión cuando bajara el ritmo físico íbamos a tener espacios"

Con el empate 1-1 y el global en 2-1, Lanús aguantó hasta el final. El palo, la suerte, jugó a su favor con una pelota que podría haber sido la victoria de un Flu desesperado.

Fluminense vs. Lanús El Granate defendió con uñas y dientes @clublanus

Con la clasificación, el equipo del sur del conurbano bonaerense alcanza la misma instancia que había conseguido en la edición de la Copa Sudamericana 2024. El año pasado, Lanús llegó a semifinales del certamen, donde quedó eliminado con Cruzeiro.

La noche de copa también estuvo empañada por nuevos incidentes que tuvieron como protagonista a la policía de Brasil. En especial a la de Río de Janeiro. Cuando iba a comenzar el segundo tiempo, todo se detuvo porque los jugadores de Lanús observaban cómo las fuerzas policiales brasileñas agredían a los hinchas argentinos, entre los que se encontraban sus propios familiares.

"Fue un poco de desconcierto, un poco de miedo, porque muchos tenían familiares en medio de la hinchada. Estaban todos muy preocupados por eso. Queríamos tener información o certeza de que nuestra gente esté bien, eso es lo que lo hizo demorar", contó luego Mauricio Pellegrino.

"Fue un poco de desconcierto, un poco de miedo, porque muchos tenían familiares en medio de la hinchada" "Fue un poco de desconcierto, un poco de miedo, porque muchos tenían familiares en medio de la hinchada"

A pesar de que por suerte no pasó a mayores, fue una nueva página negra en la historia de las copas continentales de Sudamérica.

La Conmebol, nuevamente, vuelve a estar en el centro de la escena, y su legitimidad se sigue corroyendo cada vez más. Con el antecedente de Independiente-U. de Chile muy fresco, era imposible no pensar en la ineptitud de una Conmebol que no puede garantizar el normal funcionamiento de un espectáculo deportivo.

Algo que, además, no resulta nuevo. Mientras la entidad presidida por Alejandro Domínguez enarbola la bandera del no-racismo con toda una parafernalia marketinera que no convence a nadie, la policía de Brasil volvió a repartir palazos con la impunidad que la caracteriza.

Los jugadores de Lanús corrieron hasta el sector de la tribuna argentina, y, desde el campo de juego, intentaron pedir tranquilidad y buscar a sus familiares entre las butacas. Ninguno de los futbolistas estaba tranquilo.

Finalmente, con las aguas un poco más calmadas y luego de alrededor de 30 minutos de demora, el segundo tiempo se reanudó. "Nos tranquilizaron un poco. Mi sensación fue de desconcierto", dijo Pellegrino.

Los incidentes no pasaron a mayores, pero: ¿qué hubiera sucedido si eso ocurría? Tomando la última sanción a Independiente, Fluminense tendría que haber quedado eliminado.

Sea como fuere, Lanús avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana. Espera por el ganador de la U. de Chile y Alianza Lima.

Live Blog Post Final del partido: Fluminense y Lanús empataron 1-1, y de esta manera el Granate se quedó con el global 2-1 a favor

Live Blog Post ¡El palo milagroso que salva a Lanús! VIDEO: Losada la veía pasar y era gol de Cano, pero el caño dijo que no Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970684301915131968&partner=&hide_thread=false ¡LA JUGADA QUE HUBIERA CAMBIADO TODO! Cano cabeceó AL PALO en una de las últimas jugadas del partido que terminó con la clasificación de Lanús ante Flu en los cuartos de la CONMEBOL #Sudamericana.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HBtrIhxuWM — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2025

Live Blog Post El Granate se defiende con uñas y dientes, ante la desesperación de Fluminense

Live Blog Post El Granate creció en confianza y se acerca el segundo, pero no debe descuidar las transiciones de Fluminense

Live Blog Post ¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Tras una muy buena pared, Aquino pone el 1 a 1 para el Granate Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970674679107989806&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE LANÚS! Aquino convirtió el 2-1 global del Granate contra Fluminense en los cuartos de la CONMEBOL #Sudamericana. #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uT6MavufkY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2025

Live Blog Post El Granate hace pie como puede, pero el Flu lo acorrala contra su arco

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post El 2T va a comenzar, a pesar de que no hay certeza de que los disturbios continúen o se magnifiquen

Live Blog Post La policía conversa con jugadores de Lanús y algunos de Fluminense. El partido lleva demorado unos 20 minutos

Live Blog Post Una locura: los jugadores del Granate corren a subirse a la tribuna para defender a su gente

Live Blog Post Los futbolistas de Lanús, preocupados porque en la tribuna hay familiares suyos

Live Blog Post VIDEO: Hay disturbios con la policía brasileña y los hinchas argentinos: el 2T demora su inicio Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LocuraGranate_/status/1970663240766980439&partner=&hide_thread=false Lo que no te muestra la Conmebol. Disturbios en el Maracaná, vuelan gases, palazos y balas de goma. Una vergüenza lo de la policía brasilera con los hinchas de Lanús. https://t.co/XPMkSfWOzp pic.twitter.com/aWF2YxxgXV — (@LocuraGranate_) September 24, 2025

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post Quién es el crack ex Boca que juega en Fluminense y es un dolor de cabeza para Lanús Luciano Acosta, el "Laucha" Acosta, llegó a Fluminense en agosto pasado tras 7 años en Estados Unidos y otro año más en México. Surgido de las Inferiores de Boca, tuvo un breve paso en Estudiantes pero fue en la MLS donde logró asentarse. Hace poco más de un mes que el conjunto carioca se lo compró a Dallas y rápidamente se transformó en una pieza importante. Esta noche, ante Lanús, es uno de los titulares y complica al Granate desde la posición de mediapunta.

Live Blog Post El Flu es bravísimo: ataca, ataca y ataca, y Lanús no hace pie

Live Blog Post Tras el gol del Flu, ahora el Granate se amiga con la pelota y, aunque pocos, encadena algunos pases

Live Blog Post ¡GOL DE FLUMINENSE! VIDEO: Canobbio marca un golazo de tijera y pone el 1 a 0 en favor del Flu Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970653066241159304&partner=&hide_thread=false ¡LOCURA DE PIRUETA DE CANOBBIO PARA EL 1-1 GLOBAL DE FLU A LANÚS EN LOS CUARTOS DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA! #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gVVuOMTyjW — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2025

Live Blog Post Fluminense asume el protagonismo del partido con voracidad y Lanús aguanta

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post VIDEO: Así fue el gol agónico de Lanús al minuto 89´para ganar 1 a 0 en el partido de ida Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968139251582673017&partner=&hide_thread=false LANÚS GOLPEÓ DE CONTRA A FLUMINENSE EN UNA DE LAS ÚLTIMAS: Marcelino Moreno estampó el 1-0 del Grana ante el Flu en la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/HeMJ4QAKCu — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Live Blog Post TV: Dónde ver Fluminense vs. Lanús por Copa Sudamericana El partido es transmitido por ESPN.