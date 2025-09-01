Pepo de La Vega brilla en Seattle Sounders porque pudo superar una presión asfixiante

Para Pepo de La Vega, esa fuerte apuesta que hizo el club norteamericano no fue, literal y simbólicamente, gratuita. Para el joven surgido en el Granate significó una mochila pesada que se calzó sobre la espalda. Y si el domingo se consagró campeón de la Leagues Cup, siendo además el mejor futbolistas del certamen, fue porque logró, con el tiempo, ir dejando lastre para caminar (y correr) más tranquilo, más liviano, más confiado.

Así lo reveló en diálogo con DSports Radio. Hoy, a más de un año y medio de esa llegada al Seattle Sounders, Pepo de La Vega entendió que la forma de vivir el fútbol en Estados Unidos era distinta a la de Argentina.

image Pepo, el 10 de Lanús Foto NA

"Me costó adaptarme", reveló el futbolista. "El año pasado me costó mucho, fue un cambio muy grande. También dejar Lanús, que estaba desde los 14 años y fue un cambio enorme", dijo el oriundo de Olavarría, lugar en el que nació y que a pesar de sus dimensiones es un poco más agitado que la ciudad estadounidense. "Seattle es una ciudad muy tranquila, la gente es como si fuese el sur de Argentina. Son muy tranquilos, la gente es muy amble, muy agradecida. Si alguien te conoce te trata con mucho respeto, como pidiendo permiso", aseguró.

De La Vega, las lesiones y las exigencias: "En mi cabeza me estaba matando"

Para Pepo de La Vega, la personalidad de los ciudadanos de Seattle fue la que lo ayudó a hacer un click. El click necesario para sacarle la mochila con la que había llegado, con apenas 23 años.

"La gente es re respetuosa y agradecida, eso me llama mucho la atención. Porque a mí me pasó el año pasado de venir, que me costó un montón, que me lesioné millones de veces, no me tocaba jugar, jugaba un partido y me lesionaba, y la pasé mal", repasó el ex Lanús.

"Me costó un montón, me lesioné millones de veces, no me tocaba jugar, jugaba un partido y me lesionaba, y la pasé mal" "Me costó un montón, me lesioné millones de veces, no me tocaba jugar, jugaba un partido y me lesionaba, y la pasé mal"

"Y claro en mi cabeza decía: ´Estos me están odiando, me van a putear´. Tenía una presión en la cabeza que pensaba: ´Estos me pasan a odiar´. El club había hecho una inversión grande en mí, había mucha expectativa, había agarrado la 10 después de (Nicolás) Lodeiro, que era el máximo ídolo del club", añadió.

Mentalmente, para Pepo de La Vega eso era una trampa fatal. "Eso en mi cabeza me estaba matando, yo estaba con la cabeza... Yo capaz escuchaba un abucheo en la cancha y ya sentía que era para mí... y nada que ver, ellos van a vivir el show".

image De La Vega, en tiempos de Selección Argentina juvenil Photo by CLAUDIO REYES / AFP

El delantero, acostumbrado a las exigencias del fútbol argentino en el que se crió, sus recurrentes lesiones y ausencias eran castigadas de forma terminal. Pero no, en Estados Unidos el fútbol se vivía diferente. "Si perdés la pelota te abuchean y si la hacés bien te aplauden, pero no es personal. Y me costó mucho entender eso. Y claro, salía del partido y la gente me decía: ´Che, estamos felices de que estés acá, gracias por elegir Seattle´".

"Al jugador se lo trata como una persona, acá es muy natural"

Le costó cambiar el chip. Pero logró. "Recién ahora este año lo empecé a entender, y cuando uno lo empieza a entender y se empieza a adaptar es algo hermoso, porque se genera un ida y vuelta muy natural y muy humano", afirmó.

"No se lo pone al jugador en un lugar... se lo trata como una persona, capaz que nosotros estamos acostumbrados a tratar distinto al jugador, y acá es muy natural y eso está bueno, a mí me gusta".

De La Vega es campeón de la Leagues Cup. Tras poco más de un año y medio en la MLS, pudo empezar a disfrutar. Su presente está de testigo.

+ de Golazo24