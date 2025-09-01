Paliza al Inter Miami: Piñas, 'salivazo' de Luis Suárez y Lionel Messi sin el "46"

PALIZAALINTERMIAMIPINASSALIVAZODELUISSUAREZYLIONELMESSISEQUEDOSINEL46FOTO2 Luis Suárez protagonizó un fuerte cruce con un asistente de Seattle Sounders tras la caída de Inter Miami en el partido final de la Leagues Cup 2025 3-0.

Los polémicos antecedentes de Luis Suárez

No es la primera vez que Suárez tiene un gesto lamentable. Con las pulsanciones a mil, ya le había mordido la espalda a Giorgio Chiellini en pleno Mundial de Brasil 2014, lo que le significó nada menos que una durísima sanción de nueve partidos y cuatro meses sin jugar para el uruguayo. Ahora se espera que las autoridades también le apliquen un duro castigo, tanto a él como a otros compañeros suyos.

Racismo sobre Evra cuando estaba en la Premier.

Morder a un italiano en un mundial.

Escupir a un señor.



Listo Luis Suarez es el jugador mas irrespetuoso y gato que ha dado este deporte.



pic.twitter.com/1cKjpkTxDg — Henry M (@Henry_Melz) September 1, 2025

En medio del escándalo, Lionel Messi se quedó en la premiación de Seattle Sounders tras la caída de Inter Miami

Una vez consumada la caída de Inter Miami, Lionel Messi, con su medalla de subcampeón de la Leagues Cup colgada del cuello, se quedó con hidalguía, sus brazos cruzados en la espalda y el pecho inflado, observando cómo los futbolistas del Seattle Sounders celebraban el que podía haber sido su título número 46 como profesional, agigantando su leyenda.

Con el 0-3 en el estadio Lumen Field, Messi desaprovechó su oportunidad de llegar al título 46 de su carrera, contando sus tres clubes (Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami) y la Selección Argentina. De todas formas, es el futbolista más ganador de la historia.

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

De esta manera, el argentino que ya tiene 38 años y su primer trofeo lo logró en mayo de 2005, no pudo seguir acrecentando sus logros personales. Sigue en 45 títulos: 34 con Barcelona, 3 con PSG, 5 con la Selección Mayor, 2 con Inter Miami, uno con la Sub 20 y otro con la Sub 23.

Sí se colgó la de subcampeón de esta Leagues Cup, que ya había ganado con Inter Miami en 2023, a las pocas semanas de haber desembarcado en el club de Florida. Y se paró con hidalguía hasta que terminó la premiación de Seattle, porque ser un líder también se demuestra en este tipo de gestos.

Seattle Sounders derrota 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025

El Inter Miami cayó 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup 2025 y quedó fuera de la posibilidad de sumar un nuevo título a su palmarés.

Los tres goles de los Sounders llegaron por las definiciones precisas de Osaze de Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock.

Las Garzas, que habían logrado la coronación en 2023, no pudieron reeditar ese éxito y ahora deberán enfocarse en lo que viene. Tras esta derrota, el equipo contará con un par de semanas de descanso antes de retomar la actividad en la Major League Soccer (MLS). Su próximo compromiso será el sábado 13 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora argentina), cuando visiten a Charlotte FC tras la fecha FIFA.

A pesar de la frustración por la final perdida, la presencia de Lionel Messi sigue siendo un atractivo central para el equipo y la MLS, y su capacidad de generar peligro es indiscutible. Sin embargo, los Sounders demostraron que la combinación de eficacia, orden táctico y aprovechamiento de oportunidades puede marcar la diferencia en partidos de alto nivel, dejando al Inter Miami con la necesidad de analizar y corregir detalles antes de los próximos compromisos.

Embed - MESSI NO PUDO. INTER MIAMI CAYÓ GOLEADO y Seattle SOUNDERS es CAMPEÓN de la LEAGUES CUP | Resumen

