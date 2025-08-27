Inter Miami superó 3-1 a Orlando City por la semifinal de la Leagues Cup. En el derby de La Florida, Las Garzas se impusieron tras arrancar abajo en el marcador. Lionel Messi en dos oportunidades y Telasco Segovia marcaron los goles para el equipo de Javier Mascherano, que se clasificó al partido definitorio de la Leagues Cup.
Inter Miami 3 - Orlando City 1: un doblete de Messi dio vuelta el partido y a la final
Orlando City lo ganaba, pero un doblete de Messi revirtió el panorama en diez minutos. Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup.
EN VIVO
-
23:39
Final del partido: Inter Miami superó a Orlando City por 3 a 1
-
23:33
¡GOL DE INTER MIAMI! VIDEO: Segovia la pinchó de forma exquisita y sella el 3 a 1
-
23:32
¡GOL DE INTER MIAMI! VIDEO: Messi fue una topadora dentro del área y marcó el segundo
-
23:18
¡GOL DE INTER MIAMI! VIDEO: Messi cambió el penal por gol con nervios de acero
-
23:17
TARJETA ROJA EN ORLANDO CITY: El árbitro le muestra la segunda amarilla a Brekalo por el penal cometido a Allende
-
23:15
¡Penal para Inter Miami! Tadeo Allende sufre agarrón claro dentro del área
-
23:06
VIDEO: Messi contra todos, a pura gambeta dentro del área, se quedó sin fuerza para definir
-
23:03
Las Garzas necesitan mayor movilidad para destruir a una defensa replegada
-
22:49
Inter Miami acorrala a Orlando City en la búsqueda de la igualdad
-
22:49
Comienza el 2T
-
22:31
Final del 1T
-
22:28
¡GOL DE ORLANDO CITY! VIDEO: floja defensa del Inter y Pasalic le rompió el arco a Ustari
-
22:20
O.City aflojó la intensidad y le cede el protagonismo a IM
-
22:07
Baltasar Rodríguez es el más revulsivo y la clave para darle a Inter Miami otro dinamismo
-
22:05
¡Salvada milagrosa de Inter Miami! Angulo se fue solo contra Ustari pero desperdició un mano a mano inmejorable
-
21:58
O.City gestiona bien el ancho del campo: mueve la pelota de lado a lado, hasta encontrar el hueco para verticalizar
-
21:52
Orlando City asfixia a un Inter Miami al que le cuesta salir desde el fondo
-
21:51
¡Atajadón de Ustari! VIDEO: El arquero metió un manotazo salvador para impedir el primero de Orlando
-
21:44
¡Era un golazo de De Paul! El volante le pegó de 3 dedos, pero la pelota no llegó a tomar la rosca necesaria
-
21:40
Comienza el partido
-
21:05
La razón por la que Leo Messi se metió en el equipo titular a pesar de su estado
-
21:00
Quién llega del otro lado del cuadro: los posibles rivales de Inter Miami en la final de la Leagues Cup
-
21:00
Equipo confirmado en Inter Miami
Será la segunda final del Inter Miami en tres ediciones que lleva ya la Leagues Cup. Se coronó con el título en la primera edición, allá por 2023, y ahora tendrá la oportunidad de sumar otro más. Espera por el vencedor de Seattle Sounders y LA Galaxy.
Las Garzas están en la final porque Lionel Messi, una vez más, frotó la lámpara. El rosarino más inoxidable, que arrastraba una molestia y estuvo en duda hasta el último momento para el partido, finalmente ingresó desde el arranque. Fiel a su estilo competitivo, no se iría a perder un compromiso de esta envergadura. Con Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Sergio Busquets, lideraron al Inter Miami al triunfo.
"Quería estar. Me preparé para este partido. Sabía que el rival era un rival duro. En el primer tiempo me sentía un poquito con miedo y en el segundo me solté un poco más", confesó Leo tras la victoria.
Una victoria trabajada. Dura de roer. Como la mayoría de Inter Miami en este tipo de duelos coperos, donde sufre cerca de su arco tantas veces como chances de gol genera.
Y en los duelos coperos, muchas veces se impone la resiliencia, la jerarquía individual o el resto físico, y el aspecto futbolístico queda en un segundo plano. Fue el caso de esta noche, en el Chase Stadium, donde el equipo de Javier Mascherano no jugó un buen partido y se vio superado en varios tramos del encuentro.
Empezó perdiendo, de hecho, con un gol al minuto 46´, antes del final del primer tiempo. Las Garzas marcaron mal en defensa y Pasalic le reventó el arco a Oscar Ustari. Era un gol justo. Orlando City había hecho mejor las cosas a lo largo de la primera etapa.
Si bien le cedió la pelota a Inter Miami, eso no significaba precisamente que Inter Miami dominara. Por el contrario, se jugaba el partido que quería el City. Replegado en su campo, estaba rápido para cortar los avances del equipo de Messi y salir disparado a contragolpear.
En el segundo tiempo, Las Garzas buscaron con desesperación el empate. Sin jugar bien, pero con Leo de su lado. El curso de las cosas podría haber cambiado si el árbitro del encuentro hubiera cobrado un claro penal de Busquets sobre Angulo.
Pero eso no ocurrió y al minuto 77´, Messi cambió por gol un penal que le hicieron al argentino Allende. Fue una evidente infracción en el área, un agarrón que le costó la segunda amarilla y expulsión al defensor de Orlando City, Brekalo.
Las Garzas no solo empataban el marcador, sino que ahora jugaban con uno más. Al minuto 88´, el Diez volvió a demostrar su voracidad competitiva. Se puso el equipo al hombro y entró al área tirando una pared y llevándose todo puesto, como un toro decidido a llegar hasta la red. Definió cruzado y puso el 2 a 0.
Al minuto 91´, el venezolano Segovia marcó un lindo gol tras picarla frente a la salida del arquero. Selló el 3 a 1 y el triunfo de Inter Miami, que llegó nuevamente a una final.
