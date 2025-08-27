Inter Miami 3 - Orlando City 1: un doblete de Messi dio vuelta el partido y a la final

Inter Miami superó 3-1 a Orlando City por la semifinal de la Leagues Cup. En el derby de La Florida, Las Garzas se impusieron tras arrancar abajo en el marcador. Lionel Messi en dos oportunidades y Telasco Segovia marcaron los goles para el equipo de Javier Mascherano, que se clasificó al partido definitorio de la Leagues Cup.

Será la segunda final del Inter Miami en tres ediciones que lleva ya la Leagues Cup. Se coronó con el título en la primera edición, allá por 2023 , y ahora tendrá la oportunidad de sumar otro más. Espera por el vencedor de Seattle Sounders y LA Galaxy.

Las Garzas están en la final porque Lionel Messi, una vez más, frotó la lámpara. El rosarino más inoxidable, que arrastraba una molestia y estuvo en duda hasta el último momento para el partido, finalmente ingresó desde el arranque. Fiel a su estilo competitivo, no se iría a perder un compromiso de esta envergadura. Con Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Sergio Busquets, lideraron al Inter Miami al triunfo.

"Quería estar. Me preparé para este partido. Sabía que el rival era un rival duro. En el primer tiempo me sentía un poquito con miedo y en el segundo me solté un poco más" , confesó Leo tras la victoria.

Una victoria trabajada. Dura de roer. Como la mayoría de Inter Miami en este tipo de duelos coperos, donde sufre cerca de su arco tantas veces como chances de gol genera.

Y en los duelos coperos, muchas veces se impone la resiliencia, la jerarquía individual o el resto físico, y el aspecto futbolístico queda en un segundo plano. Fue el caso de esta noche, en el Chase Stadium, donde el equipo de Javier Mascherano no jugó un buen partido y se vio superado en varios tramos del encuentro.

Empezó perdiendo, de hecho, con un gol al minuto 46´, antes del final del primer tiempo. Las Garzas marcaron mal en defensa y Pasalic le reventó el arco a Oscar Ustari. Era un gol justo. Orlando City había hecho mejor las cosas a lo largo de la primera etapa.

Si bien le cedió la pelota a Inter Miami, eso no significaba precisamente que Inter Miami dominara. Por el contrario, se jugaba el partido que quería el City. Replegado en su campo, estaba rápido para cortar los avances del equipo de Messi y salir disparado a contragolpear.

En el segundo tiempo, Las Garzas buscaron con desesperación el empate. Sin jugar bien, pero con Leo de su lado. El curso de las cosas podría haber cambiado si el árbitro del encuentro hubiera cobrado un claro penal de Busquets sobre Angulo.

Pero eso no ocurrió y al minuto 77´, Messi cambió por gol un penal que le hicieron al argentino Allende. Fue una evidente infracción en el área, un agarrón que le costó la segunda amarilla y expulsión al defensor de Orlando City, Brekalo.

Las Garzas no solo empataban el marcador, sino que ahora jugaban con uno más. Al minuto 88´, el Diez volvió a demostrar su voracidad competitiva. Se puso el equipo al hombro y entró al área tirando una pared y llevándose todo puesto, como un toro decidido a llegar hasta la red. Definió cruzado y puso el 2 a 0.

Al minuto 91´, el venezolano Segovia marcó un lindo gol tras picarla frente a la salida del arquero. Selló el 3 a 1 y el triunfo de Inter Miami, que llegó nuevamente a una final.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Inter Miami superó a Orlando City por 3 a 1

Live Blog Post ¡GOL DE INTER MIAMI! VIDEO: Segovia la pinchó de forma exquisita y sella el 3 a 1

Live Blog Post ¡GOL DE INTER MIAMI! VIDEO: Messi fue una topadora dentro del área y marcó el segundo

Live Blog Post ¡GOL DE INTER MIAMI! VIDEO: Messi cambió el penal por gol con nervios de acero Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1960890516704301443&partner=&hide_thread=false MESSI SCORES FROM THE SPOT AND LEVELS THE SEMIFINAL Watch @InterMiamiCF vs. @OrlandoCitySC with MLS Season Pass on Apple TV #LeaguesCup2025 pic.twitter.com/o94oT7YeVc — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

Live Blog Post TARJETA ROJA EN ORLANDO CITY: El árbitro le muestra la segunda amarilla a Brekalo por el penal cometido a Allende

Live Blog Post ¡Penal para Inter Miami! Tadeo Allende sufre agarrón claro dentro del área

Live Blog Post VIDEO: Messi contra todos, a pura gambeta dentro del área, se quedó sin fuerza para definir Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1960887096668762433&partner=&hide_thread=false What Messi was creating inside @OrlandoCitySC's area... Watch #LeaguesCup2025 Semifinals with MLS Season Pass on Apple TV https://t.co/8TZZqdjlpc pic.twitter.com/LtmLx2msxG — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

Live Blog Post Las Garzas necesitan mayor movilidad para destruir a una defensa replegada

Live Blog Post Inter Miami acorrala a Orlando City en la búsqueda de la igualdad

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE ORLANDO CITY! VIDEO: floja defensa del Inter y Pasalic le rompió el arco a Ustari Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1960878115586011375&partner=&hide_thread=false GOOOOOOOOAL! Marco Pašali scores and @OrlandoCitySC takes the lead justo antes del descanso Watch #LeaguesCup2025 Semifinals with MLS Season Pass on Apple TV pic.twitter.com/H2embN5ChH — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

Live Blog Post O.City aflojó la intensidad y le cede el protagonismo a IM

Live Blog Post Baltasar Rodríguez es el más revulsivo y la clave para darle a Inter Miami otro dinamismo El despliegue del argentino es fundamental para Las Garzas, que está demasiado estático y lento. Rodríguez entiende bien cuándo atacar al espacio, aprovechando esos huecos libres que va dejando el rival, ya sea entre líneas o detrás de la defensa de Orlando City.

Live Blog Post ¡Salvada milagrosa de Inter Miami! Angulo se fue solo contra Ustari pero desperdició un mano a mano inmejorable

Live Blog Post O.City gestiona bien el ancho del campo: mueve la pelota de lado a lado, hasta encontrar el hueco para verticalizar

Live Blog Post Orlando City asfixia a un Inter Miami al que le cuesta salir desde el fondo

Live Blog Post ¡Atajadón de Ustari! VIDEO: El arquero metió un manotazo salvador para impedir el primero de Orlando Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1960868811181060584&partner=&hide_thread=false Oscar Ustari with a big save for @InterMiamiCF Watch #LeaguesCup2025 Semifinals with MLS Season Pass on Apple TV https://t.co/8TZZqdjlpc pic.twitter.com/TusmFLYYfC — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

Live Blog Post ¡Era un golazo de De Paul! El volante le pegó de 3 dedos, pero la pelota no llegó a tomar la rosca necesaria

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post La razón por la que Leo Messi se metió en el equipo titular a pesar de su estado El Diez arrastra una lesión muscular leve desde principios de agosto, cuando debió ser reemplazado por el dolor en el duelo vs. Necaxa, por Leagues Cup. Desde entonces, no ha podido mantenerse al 100%. Su presencia esta noche fue duda hasta último momento, pero finalmente se metió en el 11 titular. Según reveló este miércoles Javier Morales, entrenador asistente del Inter Miami, Messi pudo practicar a la par de sus compañeros: "Leo entrenó y completó el entrenamiento, lo cual es súper positivo", dijo.

Live Blog Post Quién llega del otro lado del cuadro: los posibles rivales de Inter Miami en la final de la Leagues Cup En la otra semifinal se miden Seattle Sounders y LA Galaxy, que juegan a las 23.45. El vencedor avanza a la final.