La venta de entradas para el último partido de Lionel Messi en Argentina

"Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia. La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol."

La venta de entrada será solo online por la página de Deportick a partir del martes 26/8 para clientes de American Express y del miércoles 27/8 para el público en general. Los precios son los siguientes:

Popular: $90.000

Popular menor: $29.000

Sívori y Centenario Alta: $158.000

Sívori y Centenario Media: $320.00

San Martín y Belgrano Alta: $260.000

San Martín y Belgrano Baja: $450.000

San Martín y Belgrano media: $480.000

Todas las entradas se retirarán en forma presencial en el Estadio Más Monumental desde el sábado 30 de agosto hasta el miércoles 3 de septiembre en horario de 9 a 15hs salvo el primer día que solo será hasta las 13hs.

De esta forma el partido será muy importante para ambas selecciones, para la Argentina porque será la despedida de uno de los dos más grandes jugadores que dio el país, y para Venezuela porque se juega la clasificación al repechaje de lo que sería su primer Copa del Mundo.

