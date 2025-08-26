urgente24
GOLAZO24 Lionel Messi > Selección Argentina > Venezuela

DÍAS, HORARIOS Y MODALIDAD

La venta de entradas para el último partido de Lionel Messi en Argentina

El partido entre Argentina y Venezuela por Eliminatorias será el último de Messi con la Selección en nuestro país. Todo sobre las entradas.

26 de agosto de 2025 - 17:50
Lionel Messi se despide del público argentino con la selección.

Lionel Messi se despide del público argentino con la selección.

FOTO: (ARCHIVO)/ CLAUDIO FANCHI/ NA.
De Paul y el Mundial 2026: por qué la MLS puede potenciarlo, según Luis Islas
La Selecci&oacute;n Argentina jugar&aacute; su &uacute;ltimo partido oficial en nuestro pa&iacute;s con Lionel Messi en sus filas.

La Selección Argentina jugará su último partido oficial en nuestro país con Lionel Messi en sus filas.

Seguir leyendo

Primero hay que aclarar que por la sanción impuesta por FIFA por canticos homofóbicos la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de escuelas y organizaciones no gubernamentales, por ende, esas entradas no generarán ingresos. En la Centenario Alta habrá una bandera en alusión a generar conciencia sobre la discriminación.

Con respecto a esto último AFA publicó: “En el marco de la sanción impuesta por la FIFA por cánticos homofóbicos y discriminatorios, se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales.”

"Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia. La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol."

La venta de entrada será solo online por la página de Deportick a partir del martes 26/8 para clientes de American Express y del miércoles 27/8 para el público en general. Los precios son los siguientes:

  • Popular: $90.000
  • Popular menor: $29.000
  • Sívori y Centenario Alta: $158.000
  • Sívori y Centenario Media: $320.00
  • San Martín y Belgrano Alta: $260.000
  • San Martín y Belgrano Baja: $450.000
  • San Martín y Belgrano media: $480.000

Todas las entradas se retirarán en forma presencial en el Estadio Más Monumental desde el sábado 30 de agosto hasta el miércoles 3 de septiembre en horario de 9 a 15hs salvo el primer día que solo será hasta las 13hs.

De esta forma el partido será muy importante para ambas selecciones, para la Argentina porque será la despedida de uno de los dos más grandes jugadores que dio el país, y para Venezuela porque se juega la clasificación al repechaje de lo que sería su primer Copa del Mundo.

+ de Golazo24

Embed

Fútbol para Todos: Se conocen los pedidos de condena en la causa

Boca y las novedades del mercado de pases

Independiente sale a la búsqueda de socios e hinchas para zafar de la Conmebol

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES