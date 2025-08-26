El jueves 4 de septiembre de 2025 no será cualquier día en la historia del fútbol argentino. A partir de las 20:30hs comenzará el partido ante Venezuela por Eliminatorias en Buenos Aires. Ese encuentro significará el último de Lionel Messi con la Selección Argentina jugando de local, ya que todo hace pensar que luego del Mundial 2026 no seguirá con la albiceleste. A lo sumo habrá algún amistoso, pero ninguno más por los puntos.
DÍAS, HORARIOS Y MODALIDAD
La venta de entradas para el último partido de Lionel Messi en Argentina
El partido entre Argentina y Venezuela por Eliminatorias será el último de Messi con la Selección en nuestro país. Todo sobre las entradas.
Todo sobre la venta de entradas de Argentina-Venezuela
Argentina y Venezuela jugarán por la 17º fecha de Eliminatorias Sudamericanas el jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30hs. Dicho partido será el último oficial con la Selección Argentina de local de Lionel Messi. Ahora se conoce todo sobre la venta de entradas.
Primero hay que aclarar que por la sanción impuesta por FIFA por canticos homofóbicos la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de escuelas y organizaciones no gubernamentales, por ende, esas entradas no generarán ingresos. En la Centenario Alta habrá una bandera en alusión a generar conciencia sobre la discriminación.
Con respecto a esto último AFA publicó: “En el marco de la sanción impuesta por la FIFA por cánticos homofóbicos y discriminatorios, se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales.”
"Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia. La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol."
La venta de entrada será solo online por la página de Deportick a partir del martes 26/8 para clientes de American Express y del miércoles 27/8 para el público en general. Los precios son los siguientes:
- Popular: $90.000
- Popular menor: $29.000
- Sívori y Centenario Alta: $158.000
- Sívori y Centenario Media: $320.00
- San Martín y Belgrano Alta: $260.000
- San Martín y Belgrano Baja: $450.000
- San Martín y Belgrano media: $480.000
Todas las entradas se retirarán en forma presencial en el Estadio Más Monumental desde el sábado 30 de agosto hasta el miércoles 3 de septiembre en horario de 9 a 15hs salvo el primer día que solo será hasta las 13hs.
De esta forma el partido será muy importante para ambas selecciones, para la Argentina porque será la despedida de uno de los dos más grandes jugadores que dio el país, y para Venezuela porque se juega la clasificación al repechaje de lo que sería su primer Copa del Mundo.
