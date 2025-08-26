Si bien Boca no hizo incorporaciones importantes en este mercado de pases, lo cierto es que lo más importante para el club de La Ribera es que ingrese dinero, para quizás así contratar jugadores que armen un equipo competitivo para el mercado de verano. Ahora acaba de ceder a préstamo a Marcelo Saracchi a Escocia y Equi Fernández podría emigrar al fútbol alemán e ingresaría dinero por formación.
INGRESA DINERO
Boca y las novedades del mercado de pases
Marcelo Saracchi ya partió a Escocia y entrará dinero fresco en Boca, además un ex jugador “Xeneize” podría ser transferido y el club cobraría por formación.
Marcelo Saracchi y Equi Fernández hacen ingresar dinero en Boca
El uruguayo Marcelo Saracchi era uno de los que habían sido borrados por Miguel Ángel Russo junto a otros jugadores como Marcos Rojo, y que el uruguayo se vaya del club e ingrese dinero es un negocio redondo para Boca, a pesar que solo se irá a préstamo y sin opción de compra.
Marcelo Saracchi se va al Celtic de Escocia a préstamo por un año y con cargo y sin opción de compra. Si bien el dinero que ingresa no es mucho, al menos es algo, y como dijimos antes, el objetivo de Boca es mostrarlo para que se venda a otro equipo a mayor cantidad de dinero.
Otro que podría hacerle ingresar plata fresca a Boca es el Equi Fernández, que actualmente milita en el fútbol de Arabia Saudita, más precisamente en el Al Qadsiah. En principio lo iba a comprar la Real Sociedad, pero eso se cayó, y ahora apareció una oferta mejor, esta vez del fútbol alemán.
El Bayer Leverkusen estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros por el pase del jugador de la Selección Argentina. Como a Boca le corresponde un 4% aproximadamente por formación, entonces embolsaría 1.2 millones de euros digamos que gratis.
Ahora el “Xeneize” deberá concentrarse en su objetivo deportivo, que es clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y la única forma es por la tabla general del Torneo Clausura, salvo que sea campeón, algo difícil por cómo viene.
