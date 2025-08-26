Boca y las novedades del mercado de pases

Otro que podría hacerle ingresar plata fresca a Boca es el Equi Fernández, que actualmente milita en el fútbol de Arabia Saudita, más precisamente en el Al Qadsiah. En principio lo iba a comprar la Real Sociedad, pero eso se cayó, y ahora apareció una oferta mejor, esta vez del fútbol alemán.

El Bayer Leverkusen estaría dispuesto a pagar 30 millones de euros por el pase del jugador de la Selección Argentina. Como a Boca le corresponde un 4% aproximadamente por formación, entonces embolsaría 1.2 millones de euros digamos que gratis.

Ahora el “Xeneize” deberá concentrarse en su objetivo deportivo, que es clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y la única forma es por la tabla general del Torneo Clausura, salvo que sea campeón, algo difícil por cómo viene.

