Excelentes números para Rosario: Respira Maximiliano Pullaro

image El gobernador de Santa Fe tomó el mando de una Provincia con fuertes problemáticas en materia de inseguridad, violencia y narcotráfico.

En este nuevo posicionamiento de Rosario, Puccini calificó al Santa Fe Business Forum -cuya primera edición fue en septiembre de 2024 y vuelve a repetirse este año del 1 al 5 del mismo mes- como "un momento bisagra" porque "nos reposiciona a la ciudad".

Dentro de ese conteo, agregó que también se vienen los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), los Suramericanos el año que viene y "eso va a poner a Rosario y a la provincia de Santa Fe, nuevamente en niveles altos".

Como cierre, el ministro hizo referencia a que "la gastronomía y la hotelería venían muy golpeadas en pandemia y con la inseguridad, y hoy estamos en otra situación. Lo queremos consolidar con eventos que ponen a Rosario en el nivel de jerarquía". En ese sentido, remarcó la "firme decisión del gobernador junto al intendente de Rosario, Pablo Javkin".

"Entre todos se está logrando que la gente pueda venir", concluyó.

Potenciar con inversiones

Por su parte, la secretaria provincial de Turismo, Marcela Aeberhard, sostuvo que el posicionamiento de Rosario como el quinto destino más visitado del interior argentino es "producto de un trabajo que venimos haciendo, potenciando la actividad turística".

Sobre esa línea, sumó que no sólo están buscando posicionar a la Cuna de la Bandera, sino también que "todas las ciudades de la provincia tengan niveles altos de aceptación en cuanto a sus eventos". En tanto, explicó que "en ese sentido hemos tomado los últimos 20 eventos más destacados de este año y dimos cuenta que más de 3,5 millones de santafesinos, de turistas, de excursionistas y gente de la Argentina vino a la provincia a disfrutar con un alto impacto económico de más de $247 mil millones".

"Las obras de infraestructura, las mejoras en aeropuertos y rutas, son el plafón para lograr que estemos recuperando presencia nacional e internacional en un contexto en donde Argentina está cara, pero el turismo de cercanía es la apuesta del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y lo estamos haciendo con muchos ejemplos muy concretos".

Para finalizar señaló que "Rosario está creciendo y esto se debe claramente a un gobierno presente y a los mejores indicadores de seguridad y pacificación social".

image El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; la secretaria provincial de Turismo, Marcela Aeberhard; y la secretaria de Deportes y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, brindaron detalles. Foto: Gobierno de Santa Fe

Números favorables para Rosario

A su turno, la secretaria de Deportes y Turismo, Alejandra Mattheus, precisó que "Los últimos tres meses Rosario se viene consolidando como destino turístico, estando entre los destinos más elegidos a nivel nacional. Durante abril quedó sexto; mayo y junio quedó en el quinto lugar. Y vale la pena destacar que durante estos tres meses Rosario no solo se consolidó como destino turístico, sino que fue el único destino que fue creciendo en cuanto a número de visitantes. Y por otro lado, este junio de 2025 tuvimos un 30 % más de visitantes con respecto al mes de junio de 2024".

Dicho crecimiento está vinculado "en primer lugar con una firme decisión política del gobierno municipal y provincial de apostar a Rosario como destino turístico, de recuperar la paz social, de trabajar en sinergia con el sector público y de manera mancomunada entre los gobiernos municipal y provincial y llevar adelante una fuerte política de promoción del destino afuera y apostar a los eventos en la ciudad de Rosario", cerró.

