Apareció una cuenta de X adjudicada a Martín Menem y él salió a aclarar: "Operación berreta"

En medio de esa guerra digital, el martes 26/08 apareció un episodio que encendió aún más la mecha: una supuesta cuenta trucha de Martín Menem. Todo comenzó cuando el presidente de la Cámara de Diputados anunció desde su perfil oficial que participaría en el programa de Luis Majul. Entre las respuestas, la cuenta “Praetor del León” escribió un mensaje que sonó a confesión:

“Ya hubo un comunicado oficial de @Lulemenem y ya estuve en América ayer a la mañana. Por problemas de agenda no pude estar anoche en lo de Majul. Hoy sí estaré ahí a partir de las 20hs calculo. Saludos”.

El posteo sugería que Martín Menem había contestado por error desde un perfil alternativo, quedando al descubierto.

La aclaración y las sospechas

El mensaje se viralizó de inmediato, pero Martín Menem salió a despegarse: “No tengo nada que ver con esta cuenta. Dejen de montarse en cada operación berreta, por favor. Gracias”, escribió.

Aun así, el episodio desató una ola de especulaciones sobre la verdadera identidad de “Praetor del León”. Algunos periodistas acreditados en Casa Rosada apuntaron al sobrino de Lule, Sharif Menem.

El periodista Pablo Lapuente se preguntó en X: “¿Es en realidad el alter ego de Sharif Menem, sobrino de Lule y uno de los estrategas digitales del karinismo, oficiando de CM de Martín Menem? Hay libertarios que aseguran que sí”.

Pero otras versiones fueron más lejos: en redes -y del lado meneminista- circula que detrás de esa cuenta estaría Santiago Caputo, decidido a dejar en ridículo a Martín Menem en el marco de su enfrentamiento abierto con Lule y tras las tensiones que dejó el cierre de listas, donde las Fuerzas del Cielo quedaron relegadas.

