La interna dentro del gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico -y caliente-. El enfrentamiento entre los dos grandes bandos, “las Fuerzas del Cielo” y el “Clan Menem”, amenaza con golpear la gobernabilidad y la imagen presidencial. Sin embargo, algunos libertarios que conviven bajo el mismo techo en la Casa Rosada parecen no querer ver el costo político que arrastra este choque.
ARDE TWITTER
Apareció una cuenta de X adjudicada a Martín Menem y él salió a aclarar: "Operación berreta"
Martín Menem está en el ojo de la tormenta. Apareció una cuenta en X que sería propiedad del riojano, pero él salió a negarlo categóricamente.
El escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y la supuesta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue el detonante de una semana explosiva. En los pasillos oficiales se repite una sospecha: que la filtración de esos audios habría sido una jugada del asesor presidencial Santiago Caputo, enemigo declarado de Eduardo “Lule” Menem, con la intención de herirlo políticamente.
Desde el sector de las Fuerzas del Cielo niegan tajantemente esa versión y contraatacan. Intentan instalar que detrás de la “operación Spagnuolo” estaría la diputada Marcela Pagano o incluso la propia vicepresidenta Victoria Villarruel.
La polémica de la cuenta trucha de Martín Menem
Aunque públicamente el Gobierno insiste en que los audios forman parte de una operación kirchnerista, en redes sociales la pelea interna tiene otra cara. Trolls cercanos a las Fuerzas del Cielo exigen la renuncia de los “kukas adentro”, en alusión velada a los hermanos Menem, y reclaman una “purga” para echar a los “corruptos”. En ese marco, también instalaron la frase “no odiamos suficiente a los musulmanes”, una indirecta a los orígenes familiares de los Menem.
En medio de esa guerra digital, el martes 26/08 apareció un episodio que encendió aún más la mecha: una supuesta cuenta trucha de Martín Menem. Todo comenzó cuando el presidente de la Cámara de Diputados anunció desde su perfil oficial que participaría en el programa de Luis Majul. Entre las respuestas, la cuenta “Praetor del León” escribió un mensaje que sonó a confesión:
“Ya hubo un comunicado oficial de @Lulemenem y ya estuve en América ayer a la mañana. Por problemas de agenda no pude estar anoche en lo de Majul. Hoy sí estaré ahí a partir de las 20hs calculo. Saludos”.
El posteo sugería que Martín Menem había contestado por error desde un perfil alternativo, quedando al descubierto.
La aclaración y las sospechas
El mensaje se viralizó de inmediato, pero Martín Menem salió a despegarse: “No tengo nada que ver con esta cuenta. Dejen de montarse en cada operación berreta, por favor. Gracias”, escribió.
Aun así, el episodio desató una ola de especulaciones sobre la verdadera identidad de “Praetor del León”. Algunos periodistas acreditados en Casa Rosada apuntaron al sobrino de Lule, Sharif Menem.
El periodista Pablo Lapuente se preguntó en X: “¿Es en realidad el alter ego de Sharif Menem, sobrino de Lule y uno de los estrategas digitales del karinismo, oficiando de CM de Martín Menem? Hay libertarios que aseguran que sí”.
Pero otras versiones fueron más lejos: en redes -y del lado meneminista- circula que detrás de esa cuenta estaría Santiago Caputo, decidido a dejar en ridículo a Martín Menem en el marco de su enfrentamiento abierto con Lule y tras las tensiones que dejó el cierre de listas, donde las Fuerzas del Cielo quedaron relegadas.
