Los Milei siguen evitando el tema de las presuntas coimas en la Andis. El presidente no hizo ninguna mención durante su discurso en la bolsa de Comercio de Rosario y ayer trascendieron declaraciones de su hermana Karina Milei durante un acto de campaña en La Matanza donde tampoco habló sobre la cuestión.
PRESUNTAS COIMAS
Karina Milei 'fingió demencia' en La Matanza pero pide escuchar a Martín Menem
En medio del escándalo de las presuntas coimas, Karina Milei estuvo en un acto partidario donde no mencionó el tema pero habló de ‘robos’.
Karina Milei: “Que no nos roben más”
A pesar de estar en el centro de la polémica y haber sido mencionada explícitamente por el extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo por ser una de las supuestas funcionarias que cobraba las coimas en la compra de medicamentos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, participó el sábado pasado de un acto de campaña en La Matanza donde habló y no hizo ninguna alusión al tema.
"Lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben mas", fue una de las frases que trascendieron del acto donde Karina se dirigió al público desde el escenario.
"Realmente gracias, sé que somos todos los que queremos 'Kirchnerismo, nunca más'. Queremos terminar con esto, estamos todos acá por la misma misión: que Argentina sea libre", dijo en otro tramo de su alocución la funcionaria en referencia al lema de campaña de La Libertad Avanza (LLA).
"Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera", destacó Karina ante los miles de asistentes. En sus redes sociales no publicó material sobre el acto pero si reutiteó a Martín Menem y su anunció de que se presentaría en TV para hablar sobre el tema de la Andis.
En las redes sociales los militantes y ‘trolls’ libertarios publicaron videos con fragmentos del acto y de las intervenciones de Karina. En tanto, la cuenta oficial de LLA mostró a la hermana del presidente saludando al público al ingresar el evento.
De Espert a Gianni
Del acto en La Matanza participó también el primer candidato a nacional José Luis Espert quien expresó: “Compartimos con los fiscales que van a defender y cuidar los votos de la libertad el 7 de septiembre. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”.
Otros de los asistentes al acto fue el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el diputado Cristian Ritondo; el ‘armador’ Sebastián Pareja; el candidato Maximiliano Bondarenko y Leila Gianni, entre otros.
