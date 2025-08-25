Karina Milei 'fingió demencia' en La Matanza pero pide escuchar a Martín Menem

En las redes sociales los militantes y ‘trolls’ libertarios publicaron videos con fragmentos del acto y de las intervenciones de Karina. En tanto, la cuenta oficial de LLA mostró a la hermana del presidente saludando al público al ingresar el evento.

image

De Espert a Gianni

Del acto en La Matanza participó también el primer candidato a nacional José Luis Espert quien expresó: “Compartimos con los fiscales que van a defender y cuidar los votos de la libertad el 7 de septiembre. KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”.

image

Otros de los asistentes al acto fue el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el diputado Cristian Ritondo; el ‘armador’ Sebastián Pareja; el candidato Maximiliano Bondarenko y Leila Gianni, entre otros.

