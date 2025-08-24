Powell insinúa recorte de tasas y los mercados ya reaccionan favorablemente

Más tarde el viernes, el presidente Donald Trump anunció una investigación del Departamento de Comercio sobre los aranceles a los muebles importados, lo que provocó la caída de las acciones de algunos minoristas de muebles.

El Dow Jones cerró con una subida de 685,6 puntos, o un 1,5%, la semana pasada, incluyendo una ganancia de 846 puntos el viernes, hasta los 45.631,7 puntos, registrando su mayor ganancia en puntos y porcentaje en tres semanas desde la semana que finalizó el 11 de julio, según Dow Jones Market Data. El Dow Jones ha subido un 7,3% en lo que va de año.

El índice S&P 500 cerró con un alza del 0,3% la semana pasada, registrando también su mayor ganancia porcentual y de puntos en tres semanas desde la semana que finalizó el 11 de julio. El S&P 500 ha subido un 9,95% este año.

image Se espera la apertura de los mercados estadounidenses con optimismo.

El índice Nasdaq Composite cerró con una baja del 0,6% la semana pasada, interrumpiendo una racha de dos semanas de ganancias y marcando su mayor caída porcentual y de puntos en una semana desde la semana que terminó el 1 de agosto, según Dow Jones Market Data.

El Nasdaq ha subido un 11,3% este año.

Además de los informes económicos de esta semana, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller, tiene previsto hablar sobre las perspectivas económicas en la cena del Economic Club of Miami, en Miami, el jueves 28 de agosto. Waller fue uno de los dos responsables de la formulación de políticas que abogaron por un recorte de tasas en la reunión de julio de la Fed.

