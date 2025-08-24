Los futuros de acciones apenas se movían el domingo 24/08, días después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, hubiese señalado la posibilidad de un recorte de la tasa de interés y afirmó que el cambiante equilibrio de riesgos “podría justificar un ajuste de nuestra postura política”. Los mercados asiáticos abrieron en alza.
MERADOS Y TASAS
Powell insinúa recorte de tasas y los mercados ya reaccionan favorablemente
Jerome Powell abre la puerta a bajar tasas y el Dow Jones vuela. Los mercados asiáticos también aprueban la idea.
Poco después de las 6 de la tarde del domingo, los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron 14 puntos, o menos del 0,1%; y los futuros del S&P 500 y del Nasdaq Composite se mantuvieron estables.
Las acciones comienzan a cotizar en Estados Unidos el lunes para cerrar la última semana de agosto después de alcanzar récords.
Sin embargo, las bolsas de valores asiaticas abrieron la mañana del lunes en alza. Nikkei 225 subió en las primeras tres horas de operación 0,63%, mientras que la australiana ASX 200 lo hizo por 0,71% en el mismo período de tiempo. E incluso, la bolsa de Seúl, KOSPI, aumentó 0,77%.
La idea de Jerome Powell y la reacción de los mercados
Powell no dijo cuándo, con qué frecuencia ni en qué medida podrían disminuir las tasas de interés desde el rango objetivo actual de los fondos federales de 4,25% a 4,50%, pero sus palabras fueron suficientes para que los operadores aumentaran sus probabilidades de un recorte de un cuarto de punto porcentual, y para que los inversores hicieran subir el Promedio Industrial Dow Jones.
Más tarde el viernes, el presidente Donald Trump anunció una investigación del Departamento de Comercio sobre los aranceles a los muebles importados, lo que provocó la caída de las acciones de algunos minoristas de muebles.
El Dow Jones cerró con una subida de 685,6 puntos, o un 1,5%, la semana pasada, incluyendo una ganancia de 846 puntos el viernes, hasta los 45.631,7 puntos, registrando su mayor ganancia en puntos y porcentaje en tres semanas desde la semana que finalizó el 11 de julio, según Dow Jones Market Data. El Dow Jones ha subido un 7,3% en lo que va de año.
El índice S&P 500 cerró con un alza del 0,3% la semana pasada, registrando también su mayor ganancia porcentual y de puntos en tres semanas desde la semana que finalizó el 11 de julio. El S&P 500 ha subido un 9,95% este año.
El índice Nasdaq Composite cerró con una baja del 0,6% la semana pasada, interrumpiendo una racha de dos semanas de ganancias y marcando su mayor caída porcentual y de puntos en una semana desde la semana que terminó el 1 de agosto, según Dow Jones Market Data.
El Nasdaq ha subido un 11,3% este año.
Además de los informes económicos de esta semana, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher J. Waller, tiene previsto hablar sobre las perspectivas económicas en la cena del Economic Club of Miami, en Miami, el jueves 28 de agosto. Waller fue uno de los dos responsables de la formulación de políticas que abogaron por un recorte de tasas en la reunión de julio de la Fed.
Más noticias en Urgente24
Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS
Eliminatorias UEFA: Noruega provoca, Israel responde
El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina
Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla
Rosario Central 1 vs Newell´s 0: Ganó el que gana casi siempre por Ángel Di María