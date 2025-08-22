Jackson Hole dejó una señal que sacudió a los mercados tradicionales y al universo cripto. Las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), abriendo la posibilidad de un recorte de tasas en septiembre, funcionaron como catalizador inmediato. Mientras las acciones en Wall Street dieron la vuelta en verde, el gran protagonista de la jornada fue Ethereum (ETH), que alcanzó un máximo histórico y volvió a encender las especulaciones sobre una inminente altseason.
+15% EN 24 HORAS
Auge cripto tras dichos de Powell: Ethereum marca máximos históricos
Las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, abriendo la posibilidad de un recorte de tasas, funcionaron como catalizador inmediato para Ethereum.
Ethereum rompe récords
El token de Ethereum venía mostrando volatilidad en las últimas semanas, con entradas institucionales récord que se equilibraban con liquidaciones masivas de traders minoristas. El discurso de Powell inclinó la balanza de manera contundente: ETH inició una fuerte escalada de precios hasta superar su máximo anterior y consolidarse como la estrella del mercado cripto.
La magnitud del movimiento se explica por un cóctel de factores. Según datos de mercado, casi 5.000 millones de dólares en opciones de ETH y BTC tenían vencimiento programado durante el discurso de Powell. El escenario de tasas más bajas elevó el apetito por riesgo y empujó al alza a los tokens, con Ethereum liderando el rally.
En paralelo, se liquidaron 245 millones de dólares en posiciones cortas de ETH, lo que alimentó la suba y potenció el salto hacia niveles nunca vistos.
Ethereum desafía a Bitcoin
El rally de Ethereum no solo representa un récord puntual. Marca también un cambio en la dinámica de poder dentro del ecosistema cripto. Con la entrada de grandes fondos y crecientes operaciones institucionales, ETH comienza a competir directamente con el dominio histórico de Bitcoin.
Los analistas señalan que, a diferencia de BTC, Ethereum cuenta con un ecosistema más diversificado que incluye finanzas descentralizadas (DeFi), contratos inteligentes y el crecimiento explosivo de aplicaciones basadas en blockchain. Esta amplitud de usos podría darle una ventaja estructural frente al liderazgo más simbólico de Bitcoin.
¿Señales de una altseason?
El repunte de Ethereum se da en un contexto donde el mercado especula con una nueva temporada de altcoins. CoinMarketCap advirtió que, de confirmarse la baja de tasas de la Fed, los inversores podrían acelerar el corrimiento hacia activos de mayor riesgo. Bajo ese escenario, ETH se perfila como líder natural para arrastrar al resto de los tokens hacia un rally más amplio.
Los analistas más optimistas aseguran que la combinación de liquidez internacional más barata, vencimientos masivos de derivados y la presión sobre posiciones cortas puede ser la chispa que encienda una ola de revalorizaciones en el mercado cripto.
Un nuevo ciclo
Con este nuevo máximo histórico, Ethereum no solo supera marcas técnicas, sino que también envía una señal política y financiera.
El mensaje de Powell abrió la puerta a un entorno menos restrictivo en materia monetaria y los inversores aprovecharon para redoblar su apuesta por los activos digitales.
Bitcoin continúa siendo el referente, pero Ethereum comienza a marcar la agenda y podría ser el motor de un nuevo ciclo alcista en el mercado cripto.
Otras noticias en Urgente24:
El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy baratos
Subida de tono: Esta serie tiene 6 capítulos y es furor en Netflix
Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla
Se confirmó el gran problema de Shein y Temu en Argentina: Mucha preocupación
El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga