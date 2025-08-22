Auge cripto tras dichos de Powell: Ethereum marca máximos históricos

Los analistas señalan que, a diferencia de BTC, Ethereum cuenta con un ecosistema más diversificado que incluye finanzas descentralizadas (DeFi), contratos inteligentes y el crecimiento explosivo de aplicaciones basadas en blockchain. Esta amplitud de usos podría darle una ventaja estructural frente al liderazgo más simbólico de Bitcoin.

¿Señales de una altseason?

El repunte de Ethereum se da en un contexto donde el mercado especula con una nueva temporada de altcoins. CoinMarketCap advirtió que, de confirmarse la baja de tasas de la Fed, los inversores podrían acelerar el corrimiento hacia activos de mayor riesgo. Bajo ese escenario, ETH se perfila como líder natural para arrastrar al resto de los tokens hacia un rally más amplio.

image

Los analistas más optimistas aseguran que la combinación de liquidez internacional más barata, vencimientos masivos de derivados y la presión sobre posiciones cortas puede ser la chispa que encienda una ola de revalorizaciones en el mercado cripto.

image

Un nuevo ciclo

Con este nuevo máximo histórico, Ethereum no solo supera marcas técnicas, sino que también envía una señal política y financiera.

El mensaje de Powell abrió la puerta a un entorno menos restrictivo en materia monetaria y los inversores aprovecharon para redoblar su apuesta por los activos digitales.

Bitcoin continúa siendo el referente, pero Ethereum comienza a marcar la agenda y podría ser el motor de un nuevo ciclo alcista en el mercado cripto.

El potencial de crecimiento se apoya en un contexto donde la macroeconomía global, los flujos institucionales y la especulación minorista confluyen en la misma dirección.

