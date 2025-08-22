El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina

Los envíos a sitios internacionales son mucho más sencillos ahora en nuestro país. Sin embargo, estos tienen ciertas restricciones o reglas para que todo funcione de la mejor manera. Shein no queda exento de estos requisitos.
Pedidos de Shein más rápido en Argentina
Lo primero que tenés que saber es que ARCA desmintió todo tipo de modificaciones en el courier puerta a puerta. Por ende, tus pedidos te van a llegar a domicilio si todo está en condiciones. Para eso hay ciertos requisitos a tener en cuenta.
Uno de los requisitos de ARCA es que podés comprar hasta tres unidades idénticas en un mismo pedido ya que estos deben ser destinados a consumo personal. Por otro lado, el peso máximo de cada envío es de 50 kilos y el total de la compra no debe superar los 3000 dólares. Si cumplís con todo esto no habrá problemas.
De esta manera tus envíos van a llegar mucho más rápido porque no van a ser detenidos en aduana ni tampoco en el correo. Son requisitos que se deben cumplir no solo para Shein sino también en Temu, AliExpress y todo lo referido a la compra de artículos en páginas extranjeras.
----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Se confirmó el gran problema de Shein y Temu en Argentina: mucha preocupación
Ni Shein ni Temu: el lugar de Buenos Aires para comprar más barato y que es furor
Ahorro asegurado: cómo viajar en colectivo 100% gratis
Supermercado liquida electrodomésticos por menos de $15.000 y todos arrasan