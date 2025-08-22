urgente24
ZONA $ Shein > Argentina > ARCA

TRUCOS

El secreto para que tu pedido de Shein llegue más rápido en Argentina

Shein está siendo todo un furor en Argentina y hay algunas cosas que tenés que saber para que tu pedido llegue en óptimas condiciones.

22 de agosto de 2025 - 11:08
Shein llega más rápido y mejor en Argentina con estos requisitos.

Shein llega más rápido y mejor en Argentina con estos requisitos.

Shein se convirtió en una plataforma usada mundialmente para comprar todo tipo de prendas y artículos. Argentina no se queda atrás y está siendo récord en pedidos a este gigante chino. Pero, ¿cómo hacer que tus compras lleguen en óptimas condiciones y más rápido?

Los envíos a sitios internacionales son mucho más sencillos ahora en nuestro país. Sin embargo, estos tienen ciertas restricciones o reglas para que todo funcione de la mejor manera. Shein no queda exento de estos requisitos.

image
Shein, la plataforma china que todos usan.

Shein, la plataforma china que todos usan.

Pedidos de Shein más rápido en Argentina

Lo primero que tenés que saber es que ARCA desmintió todo tipo de modificaciones en el courier puerta a puerta. Por ende, tus pedidos te van a llegar a domicilio si todo está en condiciones. Para eso hay ciertos requisitos a tener en cuenta.

Seguir leyendo

Uno de los requisitos de ARCA es que podés comprar hasta tres unidades idénticas en un mismo pedido ya que estos deben ser destinados a consumo personal. Por otro lado, el peso máximo de cada envío es de 50 kilos y el total de la compra no debe superar los 3000 dólares. Si cumplís con todo esto no habrá problemas.

De esta manera tus envíos van a llegar mucho más rápido porque no van a ser detenidos en aduana ni tampoco en el correo. Son requisitos que se deben cumplir no solo para Shein sino también en Temu, AliExpress y todo lo referido a la compra de artículos en páginas extranjeras.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES