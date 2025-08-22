Andrea del Boca podría ir presa: La Justicia pide 3 años y medio por fraude estatal

Cuando la política cultural se convierte en caja negra

El problema no es Del Boca o De Vido, sino la desnaturalización de una política pública pensada para democratizar el acceso a la cultura. Como recordaron los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia al confirmar los procesamientos, lo cuestionable no fueron los convenios con la UNSAM en sí, sino su uso para "evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos".

Durante los años de Cristina Kirchner, el Estado impulsó producciones de TV digital y financió proyectos artísticos como parte de un relato de inclusión cultural. Pero este caso mostró su lado oscuro: contratos direccionados, universidades convertidas en intermediarias y millones de pesos que no llegaron a los que más lo necesitaban. Cada peso que terminó en un negocio trucho fue un recurso menos para un taller, una beca o una serie independiente.

image El caso muestra cómo se desnaturalizaron políticas culturales y universitarias. Cada peso desviado afectó talleres, becas y series independientes, mostrando el uso discrecional de fondos estatales.

La defensa de Del Boca insiste en que la actriz cumplió con su parte y que todo fue rendido en tiempo y forma. Su abogado, Juan Pablo Fioribello, le dijo a Clarín en 2018: "No hubo un delito. Acá no hubo ni sobrefacturación. La causa tiene un gran contenido político". Más recientemente, en diálogo con TN Show, agregó que Del Boca es "la única imputada que no es funcionaria pública" y que la fiscalía armó un caso en su contra por su cercanía al kirchnerismo.

Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal N°7 deberá decidir si se trató de un malentendido administrativo o de un esquema de corrupción institucionalizado. El veredicto será una señal de qué lugar ocupa hoy la cultura en la agenda del Estado y hasta dónde se tolera que un proyecto artístico se convierta en un negocio político encubierto.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy baratos

Subida de tono: Esta serie tiene 6 capítulos y es furor en Netflix

Se confirmó el gran problema de Shein y Temu en Argentina: mucha preocupación

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla