Muy duro Alfredo Menem, ministro de desarrollo de La Rioja, con sus primos Lule y Martin, apuntados por los audios de Spagnuolo en el escándalo de las presuntas coimas. Los Menem están en veredas políticas diferentes, pero Alfredo prácticamente dio por hechas las maniobras bajo investigación de sus familiares.
DENUNCIA DE COIMAS
Alfredo Menem hundió a Lule y a Martín: "Están metidos en los hechos de corrupción del gobierno de Milei"
"En los hechos de corrupción del gobierno de Milei están metidos Martín y Lule Menem", disparó su primo Alfredo Menem en medio del escándalo en el Andis.
“Están metidos”
Alfredo Menem es ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de la provincia de La Rioja, cuyo gobernador está enfrentado con Milei. Alfredo es también crítico de sus familiares en la gestión libertaria pero las acusaciones de corrupción que pesan ahora sobre Martin y Lule son más graves que las diferencias políticas y él viene mencionando hace un tiempo esas sospechas.
“No es novedad” dijo Alfredo este viernes (22/8) en declaraciones a la radio Re FM consultado sobre los casos de corrupción que se le imputan al gobierno nacional.
Sobre los audios de Spagnuolo que implican a Martín y Lule Menem y a Karina Milei en el cobro de presuntas coimas en la compra de medicamentos, expresó: “sentimos vergüenza e impotencia, en la cantidad de gente que sufre en el país y en La Rioja donde Milei no le reconoce los fondos coparticipables que serían 1200 millones de dólares que no están en obras ni en viviendas o alimentos o remedios”, dijo en defensa de la gestión del gobernador Ricardo Quintela, uno de los mandatarios provinciales más enfrentados con la administración libertaria.
“Todos los hechos de corrupción comprobables del gobierno de Milei están metidos está gente: Martín Menem, Lule Menem y ese entorno que solo buscan negocios y su rédito económico”, disparó sobre sus primos.
“(Ellos están) lejos de poder resolver los problemas de la gente y de nuestra provincia. Martin Menem fue elegido diputado nacional por nuestra provincia y no viene casi nunca. Sortea su sueldo, que da vergüenza con la cantidad de plata que hace con sus manejos dentro del gobierno”, completó.
“La sociedad tiene que abrir los ojos y los medios de comunicación: que se vean con pruebas las coimas y sobreprecios”, reclamó el funcionario provincial.
Críticas a Milei y al 'primo Martin'
Alfredo viene cuestionando a Martin Menem hace tiempo. En su cuenta personal de la red social X publicó en julio pasado artículos periodísticos que hablan de negocios del titular de la Cámara baja, sobre lo cual acotó: “En serio donas el sueldo nomas rata? @MenemMartin ”
Ayer, había escrito: “Martín, Lule y cia no hay hecho de corrupcion probado que no aparezcan. Con tanta impunidad van a actuar? Nadie los va a citar? Den explicaciones, vergüenza dan ”.
En cuanto a la gestión de Milei, Alfredo había opinado en el marco del estreno del documental sobre Carlos Menem que el expresidente “no estaría para nada de acuerdo con este gobierno".
“Carlos Menem era un hombre pragmático que generaba consenso, que le dolía el dolor ajeno y que sabía de las necesidades de la gente. No iba a permitir nunca que se venzan alimentos, no atender a los gobernadores ni ministros, que haya un Estado prácticamente ausente”, expresó al portal Perfil en una entrevista.
