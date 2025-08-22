Alfredo Menem hundió a Lule y a Martín: "Están metidos en los hechos de corrupción del gobierno de Milei"

“(Ellos están) lejos de poder resolver los problemas de la gente y de nuestra provincia. Martin Menem fue elegido diputado nacional por nuestra provincia y no viene casi nunca. Sortea su sueldo, que da vergüenza con la cantidad de plata que hace con sus manejos dentro del gobierno”, completó.

image Alfredo Menem increpa por X a su primo Martín, el titular de la Cámara de Diputados.

“La sociedad tiene que abrir los ojos y los medios de comunicación: que se vean con pruebas las coimas y sobreprecios”, reclamó el funcionario provincial.

Críticas a Milei y al 'primo Martin'

Alfredo viene cuestionando a Martin Menem hace tiempo. En su cuenta personal de la red social X publicó en julio pasado artículos periodísticos que hablan de negocios del titular de la Cámara baja, sobre lo cual acotó: “En serio donas el sueldo nomas rata? @MenemMartin ”

Ayer, había escrito: “Martín, Lule y cia no hay hecho de corrupcion probado que no aparezcan. Con tanta impunidad van a actuar? Nadie los va a citar? Den explicaciones, vergüenza dan ”.

image

En cuanto a la gestión de Milei, Alfredo había opinado en el marco del estreno del documental sobre Carlos Menem que el expresidente “no estaría para nada de acuerdo con este gobierno".

“Carlos Menem era un hombre pragmático que generaba consenso, que le dolía el dolor ajeno y que sabía de las necesidades de la gente. No iba a permitir nunca que se venzan alimentos, no atender a los gobernadores ni ministros, que haya un Estado prácticamente ausente”, expresó al portal Perfil en una entrevista.

