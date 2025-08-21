El Gobierno intentó cerrar el escándalo por los audios filtrados del extitular de la agencia de Discapacidad -que hablaba de coimas y apuntaba a Karina Milei y a los Menem- con la remoción de Spagnuolo, pero mantuvo silencio sobre las acusaciones. Este jueves (21/8) el jefe de Gabinete, Guillermo Francos hizo una extraña defensa.
Francos sobre Karina Milei y los Menem: "No pongo las manos en el fuego" pero "creo en su inocencia"
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rompió el silencio sobre las sospechas de coimas contra Karina Milei y Lule Menem, pero no fue muy convincente.
Karina Milei y los Menem: Inocencia sin manos en el fuego
En su ingreso a la reunión del Council of the Americas en el Hotel Alvear este jueves (21/8) -que contará con la presencia del presidente Javier Milei-, el jefe de ministros Guillermo Francos fue consultado por la prensa acreditada sobre el escándalo de corrupción que salpica a Karina Milei y a Lule Menem y que derivó en la remoción del ahora extitular de la agencia de discapacidad: “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, advirtió Francos tras lo cual añadió: “P or su puesto que creo en la inocencia de Karina Milei y de Lule Menem ” sin embargo, agregó que “ son temas que debe investigar la justicia ”.
La salida de Spagnuolo
En una jornada muy adversa para el Gobierno en el Congreso de la Nación, Javier Milei decidió echar a Diego Spagnuolo de la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras el escándalo por la filtración de audios donde habla de coimas e involucra a Karina Milei y a los Menem.
Spagnuolo confirmaba en los audios que trascendieron a la prensa la existencia de aportes que se les exigían a los laboratorios farmacéuticos, y depositarían en Droguería Suizo Argentina, para garantizarles contratos con el Estado. En esos mensajes se involucran a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al titular de la cámara baja Martín Menem y a Eduardo “Lule” Menem.
Spaguonolo no quería renunciar. Se lo había dicho al periodista Jorge Rial, en Carnaval Stream: "¿Renunciar? NO, prefiere que lo echen", en el Gobierno le hicieron caso.
“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. El Ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento", informó la vocería presidencial minutos después de la medianoche de este jueves (21/8) en un comunicado.
Los audios filtrados
Al margen de lo visto en redes durante las últimas 24 horas el funcionario quedó en observación desde sus declaraciones sobre y cuando se lo escuchara admitir que Karina Milei instruyó a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, a recibir dinero de coimas a través la droguería Suizo Argentina, cuyo dueño es Eduardo Kovalivker.
En los audios difundidos por el programa Data Clave del streaming Carnaval, el funcionario aseguró que el presidente Javier Milei estaba al tanto de lo sucedido: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.
“A Karina le debe llegar el 3 o el 4 (respecto a los porcentajes). Calculo que le debe llegar el 3 porque seguramente le digan que tienen el 5, que el 1% se lo lleva la operatoria, el otro 1% es para mí y Karina se lleva el 3. Seguramente es una cosa así y le están pegando una cogida olímpica”, dice en otro fragmento del mensaje.
“Hay una gama enorme de negocios que hay” (...) “Hay medicamentos que tiene descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tiene descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, precisó.
Denuncia
En el Gobierno evitaron hacer referencia a la veracidad de las filtraciones que fueron denunciadas por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a los hermanos Milei, a "Lule" Menem, a Spagnuolo y a Kovalivker, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.
La denuncia del abogado que defiende a Cristina Kirchner es por el “cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa de fondos públicos”.
Dalbon afirma que ANDIS es “la columna vertebral de la política de discapacidad” y que “el desvío de fondos en este ámbito impacta en la población más frágil de la sociedad”. Según precisó el diario Página/12, el letrado encuadra los hechos en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública y pide los allanamientos de la ANDIS, la Secretaría General de Presidencia y las oficinas de la droguería vinculada a la vez que reclamó el secuestro de los teléfonos celulares de Spagnuolo, el requerimiento a la Unidad de Información Financiera para que analice los movimientos bancarios de la droguería, y a la Inspección General de Justicia para que informe su composición societaria y autoridades.
