En medio de la polémica instalada tras el lanzamiento de la película "Homo Argentum" y los dichos de Guillermo Francella al respecto de las películas independientes que no logran llenar las salas, el crítico de cine Alexis Puig habló al respecto y brindó detalles sobre el protagonista del filme dirigido por Gastón Duprat y Mariano Cohon.
FUERTE AL MEDIO
Un reconocido crítico de cine destruyó a Guillermo Francella: "No le gustan las críticas"
El periodista Alexis Puig habló sin tapujos acerca de Guillermo Francella en medio de la polémica que se instaló tras el lanzamiento de "Homo Argentum".
En diálogo con el programa de streaming Ya fue todo, el periodista expresó tajante: "Creo que a él no le gustan las críticas. No, obviamente no le gustan porque al ser un personaje tan popular, porque él es un personaje tan popular, tan popular, que siente que el tipo a lo mejor le marca algo es el equivocado".
"Le puede pasar a mucha gente eso, no creo que le pase solo a él", aclaró posteriormente el periodista aclarando que se trata de uno de los artistas más destacados de la Argentina que no solo supo cautivar al público en su país sino que también en el resto de la región y gran parte de Europa.
Es por eso que dejando en claro que tiene con qué para cuestionar las críticas que le hacen teniendo en cuenta que formó parte de varios éxitos cinematográficos, agregó picante: "Tendría que tener una humildad muy grande como para de alguna manera aceptar esa situación".
Guillermo Francella se defendió luego de sus polémicos dichos sobre el cine
Después de la reperecusión que generó con sus dichos durante su visita al canal de streaming OLGA donde apuntó contra las películas independientes que tal vez no logran conseguir la convocatoria de una película de Hollywood con mayor presupuesto en el cine, Guillermo Francella habló al respecto y se defendió luego de la polémica.
Desde Puro show le consultaron sobre las críticas recibidas por lo que dijo y manifestó visiblemente molesto: "Es como siempre, es maravilloso. Es querer escuchar lo que se quiere escuchar".
"Es así, tergiversan exprofeso para generar debate. No me gusta. ¿A vos te gusta la polenta? A mí no", le respondió tajante al notero que le preguntó sobre el tema.
Además, posteriormente sumó: "No comulgo con películas que le dan la espalda al público". Y añadió con seriedad para aclarar la repercusión generada: "A mí no me gusta verlas. Es como quién es del team salado o del team dulce".
