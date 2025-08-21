Un reconocido crítico de cine destruyó a Guillermo Francella: "No le gustan las críticas"

Guillermo Francella se defendió luego de sus polémicos dichos sobre el cine

Después de la reperecusión que generó con sus dichos durante su visita al canal de streaming OLGA donde apuntó contra las películas independientes que tal vez no logran conseguir la convocatoria de una película de Hollywood con mayor presupuesto en el cine, Guillermo Francella habló al respecto y se defendió luego de la polémica.

Desde Puro show le consultaron sobre las críticas recibidas por lo que dijo y manifestó visiblemente molesto: "Es como siempre, es maravilloso. Es querer escuchar lo que se quiere escuchar".

"Es así, tergiversan exprofeso para generar debate. No me gusta. ¿A vos te gusta la polenta? A mí no", le respondió tajante al notero que le preguntó sobre el tema.

Además, posteriormente sumó: "No comulgo con películas que le dan la espalda al público". Y añadió con seriedad para aclarar la repercusión generada: "A mí no me gusta verlas. Es como quién es del team salado o del team dulce".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

El mensaje del Banco Provincia que prendió todas las alarmas

Riquelme vuelve a 'patear el tablero' y 'limpió' a Milton Giménez

MODO vs Mercado Pago: Pulseada por ver quién se queda con los pagos en el exterior

No es Uber: la firma que incorpora mujeres conductoras a su equipo