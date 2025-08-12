No es Uber: la firma que incorpora mujeres conductoras a su equipo

Las mujeres están conquistando territorios antes impensados en el sector del transporte nacional, mientras la revolución tecnológica verde redefine completamente las reglas del juego logístico. Esta doble transformación tiene nombre propio: Celsur, la compañía que decidió apostar fuerte por un cambio radical que combina sustentabilidad ambiental con equidad de género.
La estrategia de esta empresa líder no surgió de la casualidad, sino de una visión clara que entiende que el progreso auténtico requiere múltiples dimensiones. Mientras sus flamantes vehículos eléctricos recorren las calles argentinas reduciendo drásticamente las emisiones contaminantes, sus conductoras rompen barreras históricas en una industria tradicionalmente masculina.
Los números hablan por sí solos: la incorporación de unidades eléctricas permite disminuir el impacto ambiental en más del 90% comparado con los modelos tradicionales. Semejante cifra no representa solo una estadística fría, sino una declaración de principios que posiciona a Celsur como pionera en la adopción de tecnologías limpias para el segmento logístico.
"Así como trabajamos para reducir nuestra huella ambiental, también estamos comprometidos con generar un entorno más equitativo en términos de género. Queremos abrir camino a más mujeres en el transporte y la logística", expresaron desde la compañía, dejando en claro que su compromiso trasciende lo meramente comercial.
Celsur apuesta fuerte por las mujeres en el transporte nacional
Marcelo Rivero, Gerente de Transporte de Celsur, detalla con claridad la filosofía empresarial: "Estamos fuertemente comprometidos con minimizar el impacto de nuestra actividad. Si bien la inversión inicial en estas unidades es más alta, los costos operativos son menores y el beneficio ambiental es clave para nuestro modelo de negocio".
La apuesta por la diversificación energética también incluye unidades a GNC destinadas al transporte de larga distancia, configurando un modelo híbrido que optimiza recursos según las necesidades operativas.
Actualmente, cuatro conductoras profesionales integran la plantilla de Celsur, pero la meta apunta significativamente más alto. Es decir, alcanzar diez incorporaciones femeninas durante el presente año fiscal. Esta progresión no responde solo a cuotas o políticas de imagen, sino a una convicción genuina sobre la importancia de crear oportunidades reales de trabajo, capacitación y autonomía financiera para las mujeres.
La determinación de incorporar mujeres como conductoras fortalece un principio esencial, la verdadera innovación no se evalúa únicamente por el progreso tecnológico, sino también por quienes lo hacen realidad. Al combinar autos de vanguardia con una integración laboral genuina, Celsur establece precedentes hacia una logística más responsable, contemporánea y justa.
Con tres décadas de experiencia en el mercado nacional, esta compañía especializada en servicios logísticos integrales demuestra que la evolución empresarial exitosa requiere audacia para transformar paradigmas establecidos.
