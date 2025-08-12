No es Uber: la firma que incorpora mujeres conductoras a su equipo

La apuesta por la diversificación energética también incluye unidades a GNC destinadas al transporte de larga distancia, configurando un modelo híbrido que optimiza recursos según las necesidades operativas.

Actualmente, cuatro conductoras profesionales integran la plantilla de Celsur, pero la meta apunta significativamente más alto. Es decir, alcanzar diez incorporaciones femeninas durante el presente año fiscal. Esta progresión no responde solo a cuotas o políticas de imagen, sino a una convicción genuina sobre la importancia de crear oportunidades reales de trabajo, capacitación y autonomía financiera para las mujeres.

La determinación de incorporar mujeres como conductoras fortalece un principio esencial, la verdadera innovación no se evalúa únicamente por el progreso tecnológico, sino también por quienes lo hacen realidad. Al combinar autos de vanguardia con una integración laboral genuina, Celsur establece precedentes hacia una logística más responsable, contemporánea y justa.

Con tres décadas de experiencia en el mercado nacional, esta compañía especializada en servicios logísticos integrales demuestra que la evolución empresarial exitosa requiere audacia para transformar paradigmas establecidos.

