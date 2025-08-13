Inédito: Defensores de Belgrano le bajó el sueldo a Facundo Pons por sus "expulsiones" y se fue

Defensores de Belgrano, club que milita en la Primera Nacional, tomó una insólita y, a la vez, drástica decisión contra el jugador Facundo Pons a quien le bajó el sueldo y la rescindió el contrato por sus “reiteradas expulsiones”.
Defensores de Belgrano, club que milita en la Primera Nacional, la bajó el sueldo y le rescindió el contrato a Facundo Pons por sus “reiteradas expulsiones”.
Según el comunicado oficial, la decisión se tomó tras las reiteradas expulsiones del jugador por “conductas inapropiadas para un profesional”, lo que llevó a la institución a aplicar un descuento porcentual sobre su salario.
El polémico historial de Facundo Pons en Defensores de Belgrano
Pons había llegado al “Dragón” como uno de los refuerzos destacados en el último mercado de pases, pero su rendimiento estuvo marcado por irregularidades.
En lo que va del campeonato de la Primera Nacional, fue expulsado en dos ocasiones: primero en el triunfo 1 a 0 ante Mitre de Santiago del Estero y luego en la derrota 2 a 0 frente a Talleres de Escalada, partido que significó su última aparición con la camiseta rojinegra.
Por esta última sanción recibió cuatro fechas de suspensión y acumuló un total de cinco encuentros ausente por cuestiones disciplinarias.
La medida generó malestar en el futbolista, quien discutió con los dirigentes y finalmente acordó la rescisión anticipada de su contrato, que vencía el 31 de diciembre.
El club comunicó la salida a través de sus canales oficiales, en donde señaló que la decisión busca evitar futuros inconvenientes y reordenar el plantel.
Durante su paso por Defensores de Belgrano, Pons disputó 14 partidos, todos como titular, y convirtió siete goles ante San Telmo, Estudiantes (2), Defensores Unidos, Colón, Chacarita y Nueva Chicago. Con su salida, el delantero queda en libertad de acción para definir su próximo destino deportivo.
La actualidad de Defensores de Belgrano en la Primera Nacional
Con la salida de su goleador y cambio de entrenador, Defensores está 13° en la Zona B de la Primera B Nacional con 31 puntos a 10 unidades de la zona de Reducido y 15 por delante de los últimos dos puestos que decretarán los descensos.
Este fue el comunicado de Defensores de Belgrano:
“El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual”.
